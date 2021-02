Potsdam

In Brandenburg dürfen am Montag Gartenfachmärkte, Gärtnereien und Blumenläden trotz des Lockdown wieder öffnen – allerdings nur unter strengen Auflagen. Das geht aus der präzisierten Corona-Eindämmungsverordnung hervor, die der MAZ vorliegt und die das Kabinett im sogenannten Umlaufverfahren beschlossen hat. Auch Baumschulen dürfen unter Einhaltung der Vorgaben wieder öffnen.

Dürfen Gartenmärkte wieder öffnen?

Ab Montag, 1. März dürfen Gartenfachmärkte, Gärtnereien und Blumenläden wieder öffnen. Allerdings nur unter strengen Auflagen.

Unter welchen Auflagen dürfen die Gartenmärkte wieder öffnen?

Gartenfachmärkte, Gärtnereien und Blumenläden dürfen öffnen, wenn mehr als die Hälfte der Verkaufsfläche unter freiem Himmel ist. In der Eindämmungsverordnung, die der MAZ vorliegt, heißt es: „Betreiberinnen und Betreiber müssen gewährleisten, dass diejenigen Verkaufsflächen, die sich in geschlossenen Räumen befinden, weniger als 50 Prozent der Gesamtverkaufsfläche begründen.“

Können auch kleine Blumenläden wieder öffnen?

Kleine Blumenläden können öffnen, wenn sie vor dem Geschäft ausreichend Platz haben und die Fläche draußen größer ist als der Verkaufsraum, hieß es aus dem zuständigen Gesundheitsministerium. Einige Läden nutzen dabei auch Gehwege für das Abstellen von Blumenkübel.

Was ist mit Blumenläden und Floristik-Geschäften in Bahnhöfen?

Blumen- und Floristikgeschäfte in Bahnhöfen müssen weiterhin geschlossen bleiben. Ihnen fehlt die Verkaufsfläche im Freien.

Warum dürfen Gartenfachmärkte, Gärtnereien und Baumschulen öffnen?

Begründet wird die Öffnung damit, dass mit den Baumschulen, Gartenfachmärkten, Gärtnereien und Floristikgeschäften „kein gravierend erhöhtes Infektionsrisiko“ verbunden sei. Die in den Floristikgeschäften angebotenen Waren seien Güter des täglichen Bedarfs und die Verkaufsstellen in der Regel kleinteilig, heißt es. Auch soll verhindert werden, dass sich der Verkauf von Blumen in Richtung von Supermärkten verlagert, was das Infektionsrisiko dort erhöhen würde.

Dürfen Gartenmärkte in Berlin öffnen?

Nach aktuellem Stand bleiben in Berlin die Gartenfachmärkte und Blumenläden auch über den 1. März geschlossen. Das könnte zu einem Ansturm der brandenburgischen Gartenmärkte ab 1. März durch Berliner Garten- und Blumenfreunde führen. In Potsdam wird darauf verwiesen, dass die Geschäfte in jedem Fall auf die vorgeschriebenen Abstandsregeln und Hygienekonzepte achten müssten.

Wie sieht es in Sachsen-Anhalt und Bayern aus?

Sachsen-Anhalt und Bayern gehen noch einen Schritt weiter als Brandenburg und wollen auch in Baumärkten den Zutritt für Kunden zum 1. März erlauben.

Von Igor Göldner