Brandenburger Böll-Stiftung ist insolvent

Potsdam

Die Grünen-nahe Heinrich-Böll-Stiftung in Brandenburg ist zahlungsunfähig. Der Verein hat am 25. Mai einen Insolvenzantrag gestellt. Das bestätigte Vorstandssprecherin Janny Armbruster. Allerdings gehe der Geschäftsbetrieb weiter. Es handele sich um eine „ Insolvenz mit Sanierungsplan“, so Armbruster. Zu dem Gang vors Insolvenzgericht habe die aktuelle Covid-19-Epidemie entscheidend beigetragen, sagte Armbruster. Zwar habe sich die Institution bereits zuvor in einer schwierigen finanziellen Situation befunden. Jedoch ist Armbruster sicher: „Wir hätten es vermutlich geschafft ohne Corona.“ Die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ hatten zuerst über die Pleite berichtet.

Einzigartiges System weltweit

Im Umfeld aller großen Parteien gibt es politische Stiftungen, die zwar organisatorisch unabhängig von den Parteien sind, ihnen inhaltlich aber nahe stehen. Sie organisieren Ausstellungen, bieten Kurse an – etwa Rhetorik-Kurse für Politiker und laden zu Bildungsreisen. Die Angebote stehen auch Parteifremden offen. Dieses politische Stiftungswesen ist weltweit einzigartig und geht auf Entnazifizierungsbemühungen der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg zurück.

Zuwendungen stiegen zuletzt stark

Die Stiftungen erhalten vom Land Geld nach einem Verteilungsschlüssel, der sich nach dem Ergebnis der Landtagswahl richtet. Für die Brandenburger Böll-Stiftung heißt das: Wegen des guten Abschneidens der Grünen bei der Landtagswahl im September 2017 erhält sie etwa doppelt so viel Geld wie in der abgelaufenen Legislaturperiode. Der Geldsegen hat sie dennoch nicht vor der Insolvenz schützen können.

Lange Führungsquerelen

Die Stiftung befindet sich seit Jahren in schwerem Fahrwasser. Hintergrund sind Führungsquerelen, nachdem der Stiftungsvorstand sich Ende 2018 von der langjährigen Geschäftsführerin getrennt hatte. Seither war die Leitung nie stabil. Der Arbeitsrechtsstreit zog sich in die Länge und endete in einem Vergleich, der für die Stiftung mit erheblichen Kosten verbunden ist. Erst vor Kurzem wurde mit Jana Mittag eine neue Geschäftsführerin eingestellt. Die werde aller Voraussicht auch bleiben, sagte Armbruster. Sie sei in dieser Hinsicht „sehr zuversichtlich“, sagte Armbruster, die zuletzt in Potsdam fürs Oberbürgermeister-Amt kandidiert und 8,9 Prozent der Stimmen geholt hatte. Jetzt soll ein Sanierungsplan erstellt werden. Die Stiftung hat nur zwei unbefristete Mitarbeiter und beschäftigte ansonsten projektbezogen Personal.

Von Ulrich Wangemann