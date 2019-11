Brandenburgs CDU sortiert ihr Spitzenpersonal neu

Potsdam

Brandenburgs CDU nimmt nach zehn Jahren in der Opposition wieder Kurs auf eine Regierungsbeteiligung. Bei der Mitgliederbefragung stimmten 85,7 Prozent für die Annahme des Koalitionsvertrages mit SPD und Grünen, dagegen votierten 14,3 Prozent, wie die Partei am Mittwoch Abend mitteilte. Rund 2500 CDU-Mitglieder hatten sich an der Befragung beteiligt. 35 Mitglieder enthielten sich, vier Stimmen seien ungültig gewesen. Das Ergebnis ist nicht bindend, aber eine wichtige Richtungsentscheidung für den anstehenden Landesparteitag am Sonnabend.

Zugleich steht die Partei vor wichtigen personellen Weichenstellungen. Der Blick richtet sich dabei besonders auf die künftige Nummer eins der Partei, den 60-jährigen Lausitzer Michael Stübgen. Er stellt sich am Samstag auf dem Landesparteitag erstmals als Vorsitzender zur Wahl. Er wäre der 13. Landeschef in Brandenburg seit 1990. Bislang agierte Stübgen ausschließlich auf der Bundesebene – das allerdings seit 1990 ohne Unterbrechung. Solange sitzt er schon im Bundestag. Seit zwei Jahren ist er auch parlamentarischer Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium. Mandat und Posten wird er demnächst abgeben, um sich voll auf Brandenburg zu konzentrieren.

Die drei Fronten für Michael Stübgen

Dort hat er gleich an drei verschiedenen Fronten alle Hände voll zu tun. Erstens muss Stübgen als künftiger stellvertretender Ministerpräsident die CDU, die zuletzt von 1999 bis 2009 mit der SPD als Juniorpartner regierte, in die neue Dreier-Kenia-Koalition führen. Dafür hat er bereits Personal ausgesucht und wurde vor allem in Berlin fündig. Zweitens muss er alle Vorkehrungen für die Übernahme seines eigenen Ministeramtes übernehmen. Er wird Nachfolger des SPD-Politikers Karl-Heinz Schröter im Innen- und Kommunalministerium. Die aber wohl heikelste Aufgabe ist es drittens, in seiner als schwierig geltenden und in „Lager“ gespaltenen Partei als Nachfolger des nach der Landtagswahl unfreiwillig zum Rückzug gezwungenen Ingo Senftleben neuer Frontmann zu bestehen und zugleich dafür zu sorgen, dass die alten Grabenkämpfe nicht erneut ausbrechen.

Viel wird davon abhängen, wie die Wahlen des Landesvorstands ablaufen. Stübgen braucht einen neuen Generalsekretär. Der bisherige Steeven Bretz tritt nicht wieder an, wie es hieß. Im Gespräch ist Landesgeschäftsführer Gordon Hoffmann, dem der neue Posten zugetraut wird. Bisher hat sich Stübgen dazu aber noch nicht geäußert.

7 Kandidaten für 4 Stellvertreterposten

Bei der Wahl der vier Stellvertreter dürfte es ein enges Rennen geben. Es gibt sieben Kandidaten. Drei der bisherigen Stellvertreter treten erneut an: Gordon Hoffmann ( Prignitz), Barbara Richstein ( Havelland) und Jana Schimke ( Dahme-Spreewald). Beworben hat sich auch CDU-Rebell Frank Bommert aus Oberhavel, der nach der Landtagswahl Senftlebens Rücktritt maßgeblich mit gefördert hatte. Antreten werden auch die Landrätin der Uckermark, Karina Dörk, Christian Große aus Werder ( Potsdam-Mittelmark) und Roswitha Schier ( Oberspreewald-Lausitz). Bei der Wahl der Landesliste zur Landtagswahl im Juni hatte sich gezeigt, dass die Partei ins sich gespalten ist. Reihenweise wurden Vorschläge der Parteispitze abgeschmettert und andere Kandidaten auf die Liste gewählt. Damals hatten sich starke Kreisverbände zusammengeschlossen. Der Flügel der Wertkonservativen in der Partei um die Kreisvorsitzende von Potsdam-Mittelmark, Saskia Ludwig, soll erfolgreich die Fäden gezogen haben, um ihre eigenen Kandidaten durchzusetzen. Eine solche Auseinandersetzung wird auch diesmal nicht ausgeschlossen.

Stübgen hat seine Regierungsmannschaft gefunden

Derweil scheint Stübgen seine Regierungsmannschaft gefunden zu haben. Für die CDU sollen der Berliner Bundesverkehrsstaatssekretär Guido Beermann (Infrastruktur) und Susanne Hoffmann (Justiz) Minister werden. Der Landtagsabgeordnete Rainer Genilke wird Staatssekretär bei Beermann. Überraschend kehrt der frühere Potsdamer Polizeipräsident Klaus Kandt nach Potsdam zurück. Er soll Stübgens Staatssekretär für Inneres und Polizei werden.

Von Igor Göldner