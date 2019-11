Neuer CDU-Chef: „Wir dürfen uns nicht öffentlich streiten“

Potsdam

Es gibt nur wenige Brandenburger Politiker, die so lange dabei sind, wie er. Seit 1990 sitzt er im Bundestag. Schafft er es als Nachfolger von Ingo Senftleben, die CDU zu versöhnen? Gut möglich. Stübgen ist schließlich Pfarrer.

Herr Stübgen, in Thüringen ist nach der Landtagswahl rechnerisch die einzig stabile Koalition ein Bündnis aus Linken und CDU. Sind Sie froh, jetzt nicht in der Haut des Vorsitzenden Mike Mohring zu stecken?

Michael Stübgen: Ich war schon froh, nach der Wahl in Brandenburg nicht in der Situation von Ingo Senftleben gewesen zu sein, meinem Vorgänger. Zumal nach einem solchen harten Wahlkampf, in dem sich alles auf den letzten Metern auf den Amtsinhaber konzentriert hatte. Da konnte man machen, was man will. Das war in Thüringen auch so. Nun muss geschaut werden, wie man eine stabile Regierung hinbekommt. Wir haben es da in Brandenburg etwas leichter.

Was würden Sie jetzt anstelle des Thüringer CDU-Chefs tun?

Das Letzte, was jemand in einer solchen Situation braucht, sind öffentliche Ratschläge. Die wird es von mir nicht geben. Ich sage nur: Ein kluger Stratege lässt sich von der Geschichte nicht überholen.

Das heißt konkret?

Dass man solche Fragen frühzeitig klären muss. Wir hatten ja in Brandenburg ein Vorspiel. Ingo Senftleben hatte eine Diskussion über eine mögliche Zusammenarbeit mit den Linken angestoßen. Er ist dafür nicht nur von der Bundespartei hart angegriffen worden, sondern auch von den eigenen Leuten.

Ich bin weiß Gott kein Freund der Linken. Ich sehe keine ausreichenden Schnittmengen zwischen uns. Auch wenn die Linke inzwischen - anders als die AfD - eine demokratische Partei ist, die gezeigt hat, dass sie Regierungsverantwortung übernehmen kann und grundsätzlich auf dem Boden der Verfassung steht.

Der Wahlausgang in Thüringen hat auch den Machtkampf auf Bundesebene neu entfacht. Friedrich Merz griff Angela Merkel scharf an und legte ihr sogar den Rücktritt nah. Die Führungsrolle der Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer wird offen infrage gestellt. Ist die Union auf dem Weg der SPD und zerlegt sich auf offener Bühne?

Das hoffe ich nicht. Wir haben eine schwierige Situation in der Partei und brauchen solche Debatten nicht. Ich nehme Friedrich Merz die Äußerungen wirklich übel. Was hilft das der CDU in Thüringen? Herr Merz, der gar keine politische Verantwortung mehr trägt, will offenbar alte Rechnungen begleichen. Das muss schnell aufhören und hat in der aktuellen Politik nichts zu suchen.

>> Mehr dazu: So war der Merz-Talk bei Maybritt Illner

Ist die Führungsfrage in der Bundes-CDU für Sie geklärt?

Wir haben eine Kanzlerin. Wir haben eine Parteivorsitzende, die für die Kanzlerkandidatur 2021 den ersten Zugriff hat. Sie selbst hat gesagt, sie überlegt noch. Insofern ist alles geklärt, nur die Frage der Kandidatur noch nicht.

Pfarrer und Europapolitiker Michael Stübgen, bisher in der CDU ein Mann der zweiten Reihe, hat innerhalb weniger Wochen einen rasanten Aufstieg zur neuen Nummer eins seiner Landespartei genommen. Fünf Tagenach der Landtagswahl und dem Rücktritt von Ingo Senftleben wurde er kommissarisch Landesvorsitzender und Verhandlungsführer seiner Partei bei den Sondierungs- und späteren Koalitionsgesprächen mit SPD und Grünen. Am 16. November stellt er sich der Wahl als Landeschef auf einem Parteitag. Der bisherige Bundestagsabgeordnete wird ins neue rot-schwarz-grüne Kabinett wechseln. Er soll dort Innen- und Kommunalminister sowie stellvertretender Ministerpräsident werden. Der 60-Jährige, der parlamentarischer Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium ist, sitzt seit 1990 ununterbrochen im Bundestag – solange, wie von den ostdeutschen Abgeordneten nur Angela Merkel. Der einstige Pfarrer, der in Finsterwalde wohnt und drei erwachsene Kinder hat, hat in der DDR Theologie studiert. Er trat 1990 in die CDU ein. Stübgen war über viele Jahre europapolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

Sie sind seit 1990 dabei und haben in dieser Zeit alle 13 Parteivorsitzende kommen und gehen sehen. Sie haben alle Arten von Machtspielen und Grabenkämpfen hautnah erlebt. Jetzt wollen Sie am 16. November selbst den Vorsitz übernehmen. Haben Sie sich das gut überlegt?

Mir schickte ein alter guter Freund eine SMS, als ich fünf Tage nach der Landtagswahl neuer Verhandlungsführer für die Sondierungsgespräche wurde und kommissarisch den Parteivorsitz übernahm. Ich hätte doch über die Jahre immer erfolgreich den Landesvorsitz von mir ferngehalten, schrieb er mir mit einem Smiley. Ich habe mich entschieden und will Verantwortung übernehmen. Mein Ziel als Parteichef ist es, dass wir uns nicht öffentlich streiten. Ich will alle einbinden.

Wie haben Sie es eigentlich geschafft, schon so lange in der Landes-CDU an vorderer Stelle politisch zu überleben?

Ich habe in der Politik gelernt, dass man es möglichst nicht zur Eskalation bringen sollte. Ich habe immer versucht, frühzeitig eine Einigung zu finden. Das ist mir nicht immer gelungen. Streit ist auch manchmal nötig, er muss sich aber immer auf Inhalte konzentrieren und nicht gegen Personen richten.

In der neuen Fraktion im Landtag hat es schon kurz nach der Wahl gekracht. Sechs der 15 Abgeordneten stellten sich gegen Ingo Senftleben, der dann zurücktrat. Wie wollen Sie die Fraktion in Schach halten, die ein dauerndes Pulverfass für die Kenia-Koalition sein könnte, die ja nur sechs Stimmen Mehrheit hat?

Es gab inzwischen überzeugende Wahlen mit klaren Ergebnissen. Wir haben mit Jan Redmann einen sehr guten Vorsitzenden. Dass wir eine Partei sind, die ein sehr breites Spektrum abdeckt - von sehr konservativ bis liberal - ist für mich ein Vor- und kein Nachteil. Auch wenn es manchmal schwierig ist, sich auf eine gemeinsame Position zu einigen.

Sie haben mit SPD und Grünen jetzt sieben Wochen lang verhandelt. Was haben Sie über Ihre neuen Partner gelernt?

Am Anfang war es nicht ganz einfach. Doch im Laufe der Verhandlungen ist etwas gewachsen. Es hat sich vor allem mit den beiden Verhandlungsführern von SPD und Grünen, Dietmar Woidke und Ursula Nonnemacher, ein Grundvertrauen entwickelt. Das ist entscheidend.

Wir sind zu einem gemeinsamen Vertrag gekommen. Es wird aber keine Partei-Fusionen in der Koalition geben. Die Bevölkerung will keine Einheitsparteien, wir im Osten sowieso nicht. Die drei Koalitionspartner haben viele unterschiedliche Ansichten. Wir werden uns in der Regierungsarbeit trotzdem zusammenraufen müssen.

Einer der strittigsten Punkte war die Agrarpolitik, die künftig die Grünen verantworten werden. Liegt in diesem Feld das größte Konfliktpotenzial für die Koalition?

Wir sind uns in den Verhandlungen nähergekommen. Landwirte müssen auch künftig von ihrer Hände Arbeit leben können. Darauf haben wir großen Wert gelegt und Einigung erzielt. Wir wollen auch den hohen Anteil der Eigenversorgung an Nahrungsmitteln behalten. Tatsache ist aber auch, dass bei den Landwirten ein großes Misstrauen herrscht, weil jetzt die Grünen den Minister stellen. Der designierte grüne Ressortchef Axel Vogel steht da vor einer großen Aufgabe. Wir werden uns in der Koalition sicher oft abstimmen. Als künftiger Vize-Premier bin ich ja nicht nur für mein Ressort zuständig.

Sie wollen SPD-Innenminister Karl-Heinz Schröter beerben. Was wollen sie anders machen als er?

Ich schätze ihn sehr und will an seiner Arbeit anknüpfen. Karl-Heinz Schröter hinterlässt große Schuhe. Er hat unter schwierigen Bedingungen in der Koalition mit den Linken schon viel erreicht. Mit unserem Koalitionsvertrag können wir die Sicherheitsarchitektur Brandenburgs aber noch deutlich verbessern. Dazu gehören mehr Stellen für die Polizei, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und Investitionen in die Technik.

Lesen Sie dazu auch:

Von Igor Göldner