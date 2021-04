Brandenburger CDU unterstützt Laschet und dankt Söder

Potsdam

Die zehn CDU-Direktkandidaten der CDU Brandenburg für die Bundestagswahl haben sich bei CSU-Chef Markus Söder bedankt, der den Weg für eine Kanzlerkandidatur des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet frei gemacht hat. „ Auch Markus Söder hat in Brandenburg viele Unterstützer und sicher sind auch manche Mitglieder enttäuscht. Dennoch ist es gut, dass diese Frage heute entschieden wurde und nun endlich Klarheit herrscht“, heißt es in einer Mitteilung der CDU Brandenburg vom Dienstag.

„Aus hartem Holz geschnitzt“

„Wir bedanken uns daher bei Markus Söder, nicht nur für seine Bereitschaft, für die Union einzutreten, sondern insbesondere auch für seine Zusage, Armin Laschet und alle Direktkandidaten der Union in diesem schwierigen Wahlkampf zu unterstützen.“ Über Laschet schrieben die Direktkandidaten: „Oft wurde er unterschätzt und konnte dann doch überzeugen.“ Söder hatte das Mehrheitsvotum des CDU-Bundesvorstands für Laschet als Kanzlerkandidaten am Dienstag akzeptiert.

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig betonte zugleich, Laschet habe in den vergangenen acht Tagen nochmals bewiesen, „dass er aus dem harten Holz geschnitzt ist, aus dem Kanzler gemacht sind“.

In einer digitalen Sondersitzung des CDU-Bundesvorstands hatten in der Nacht zum Dienstag 31 von 46 stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern in geheimer Wahl für Parteichef Laschet als Kanzlerkandidaten plädiert. Nur 9 Mitglieder stimmten für Söder, 6 enthielten sich. CSU-Chef Markus Söder akzeptierte das klare Vorstandsvotum der CDU für Laschet. In der Brandenburger CDU-Landtagsfraktion sei die Entscheidung für Laschet „auf einhellige Zustimmung gestoßen“, berichtete CDU-Fraktionschef Jan Redmann.

