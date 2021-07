Potsdam

Die Dienstwagen-Affäre um Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) geht am Mittwoch in die nächste Runde: Die Politikerin muss sich in einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses für eine Dienstfahrt rechtfertigen, die sie mit dem Benziner ihres Staatssekretärs bestritt – aus Sorge, ihr eigentlicher Dienstwagen, ein E-Auto, könne die lange Strecke bis nach Ravensbrück nicht in einem Rutsch durchfahren.

Auch wenn das, insbesondere für eine Ministerin der Grünen, mindestens peinlich ist – auf Facebook halten viele MAZ-Leser die Skandalisierung des Falls für übertrieben. So hält User Thomas Ander die ganze Debatte für „Schmarrn“.

Thomas Ander hält die Berichterstattung um die Nonnemacher-Affäre für fragwürdig. Quelle: MAZonline

„Lasst die Gesundheitsministerin in Ruhe!“

Auch Marlis Teltsch ist der Meinung, dass Nonnemacher Wichtigeres zu tun habe, als jetzt im Ausschuss sich für einen Autofahrt zu rechtfertigen. „Lasst doch endlich die Gesundheitsministerin in Ruhe“, schreibt sie. Niemandem sei bei der Aktion ein Schaden entstanden.

Henryk Goetz sieht Skandal nur im Zusammenhang mit dem Parteibuch Nonnemachers.

Vertrauen in E-Fahrzeuge gehe verloren

Hans Kurtzweg hingegen ist der Meinung, dass die Debatte geführt werden müsse. „Wie sollen die Leute Vertrauen in Elektrofahrzeuge gewinnen, wenn sie so etwas lesen“, fragt er.

Hans Kurtzweg hält die Debatte jedoch für gerechtfertigt. Es sei wichtig, darüber zu lesen und zu schreiben. Quelle: MAZonline

Die Facebook-Debatte ist natürlich nicht repräsentativ. Dennoch werden insbesondere Politiker der Grünen gerne hart angegangen in diesem sozialen Netzwerk. Dass sie in diesem Fall so glimpflich davonkommt, kann einerseits an ihrer Popularität liegen, andererseits wohl tatsächlich daran, dass die Skandalisierung der „Dienstwagen-Affäre“ den meisten Nutzern doch zu weit geht.

Von MAZonline