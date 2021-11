Potsdam

An den Schulen im Land breitet sich das Coronavirus weiter mit hoher Geschwindigkeit aus. Wie das Bildungsministerium in Potsdam am Freitag bekannt gab, hat sich die Zahl der Lerngruppen, die in Quarantäne geschickt wurden, binnen einer Woche von 102 auf 249 mehr als verdoppelt. Vier von hundert Schülern mussten zu Hause bleiben. Knapp ein Prozent der märkischen Schüler war am Stichtag Donnerstag Corona-positiv – die Zahl schnellte von 1267 in der Vorwoche auf aktuell mehr als 2900 in die Höhe. 241 Lehrer meldeten Corona-Befunde, was etwa einem Prozent der Belegschaft entspricht. Gleichzeitig waren laut Ministerium vier Schulen geschlossen (Vorwoche zwei). 

Elternrat kritisiert Bildungsministerin

„Das wird nicht aufhören – in einer Woche werden wir erneut doppelt so viele Infektionen haben“, befürchtet der Sprecher des Landeselternrats, René Mertens. Er fordert, dass alle, die eine Schule betreten, sich täglich zu testen haben. Tests an drei statt bisher zwei Tagen pro Woche, wie es die Landesregierung gerade beschlossen hat, würden nicht ausreichen. Von einer „Bankrotterklärung“ des Bildungsministeriums spricht Mertens, denn die Entwicklung sei abzusehen gewesen – zumal die Kinder in der kalten Jahreszeit anfällig für Erkrankungen würden. Vor Weihnachten könnten viele Schulen schon wieder geschlossen sein, weil die Gesundheitsämter im Zweifel die Notbremse ziehen würden.

Bildungsministeriums-Sprecherin Antje Grabley sagte hingegen: „Die Schulen sind gut aufgestellt“ und verwies auf die vermehrten Tests. Sie halte – bei allem Verständnis für die Sorge um die Kinder – die Aufregung für „unbegründet“. Kinder erkrankten nur selten schwerer an Corona. Sie wies auch auf die neu verhängte Maskenpflicht in Horteinrichtungen hin.

Streit um die Maskenpflicht an Grundschulen

Im Streit um eine Verschärfung der Regeln für Schulen hatte sich Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) zuletzt noch gegen eine vollständige Maskenpflicht auch an Grundschulen gesträubt. Sie lenkte ein, nachdem Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) gesagt hatte, sie könne eine laxere Regelung kaum noch mit ihrem ärztlichen Gewissen vereinbaren.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen erreicht in Brandenburg entsprechend der bundesweiten Entwicklung täglich neue Höchststände: Mit 2124 Neuinfektionen innerhalb eines Tages wurde in Brandenburg erstmals die 2000-er Marke gerissen.

Viele Teststellen im Land sind geschlossen

Von diesem Samstag an sind wieder kostenlose Corona-Schnelltests für alle möglich. Das legt eine Verordnung des geschäftsführenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) fest, die am Freitag verkündet wurde. Der Bund führt damit das vor rund einem Monat stark eingeschränkte Angebot der „Bürgertests“ wieder auf breiter Front ein. Damit haben alle mindestens einmal pro Woche Anspruch auf einen Schnelltest durch geschultes Personal – auch unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus. Bescheinigungen können auch als Nachweis bei Zugangsregeln dienen.

Auf mögliche Kapazitätsprobleme für die Tests weist die Kassenärztliche Vereinigung (KVBB) hin. Die Zahl der Teststellen habe in den vergangenen Wochen um 40 Prozent abgenommen, so KVBB-Sprecher Christian Wehry. „Für Testungen haben jedenfalls die Ärzte keinerlei Kapazitäten mehr“, sagte Wehry.

Von Ulrich Wangemann