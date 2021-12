Potsdam

Landeselternrat und die Lehrergewerkschaft GEW halten die Pläne der Brandenburger Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) für den Schulstart für unzureichend. Das Ministerium suggeriere, es sei alles in Ordnung, sagte Günther Fuchs von der Lehrergewerkschaft der MAZ. „Die Ankündigung zeigt, dass das Ministerium immer noch keinen Plan B für den Fall einer Omikron-Welle hat. Das Wegducken des Ministeriums geht weiter.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Dienstag hatte Britta Ernst (SPD) verkündet, dass der Unterricht in allen Klassenstufen auch nach den Schulferien wie bisher in Präsenz weitergehen solle. Gleichzeitig liefen in dem Ministerium Vorbereitungen für die Schul- und Unterrichtsplanung im Falle einer Omikron-Welle. „Kinder und Jugendliche brauchen soziale Kontakte wie die Luft zum Atmen“, begründete die Ministerin ihre Entscheidung.

Landeselternrat fordert konkrete Handlungsschritte

Wie genau der Plan aussehen wird, ist noch nicht bekannt. „Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen“, so René Mertens vom Landeselternrat. Er fordert, dass das Ministerium konkrete Handlungsschritte für die möglichen Szenarien ausarbeiten soll. „Andernfalls stolpern wir genauso chaotisch in die Omikron-Welle wie in alle bisherigen.“

Eine kurzfristige Rückkehr zum Wechselunterricht müsse in dem Notfallplan ermöglicht werden. Außerdem fordern GEW und Landeselternrat die Ausarbeitung eines Kernkurrikulum mit reduziertem Unterrichtsstoff, der trotz möglicher Schulschließungen vermittelt werden müsse. Tägliche Tests und Luftfilter an den Schulen seien ein weiterer wesentlicher Bestandteil eines Notfallplans. Auch digitaler Unterricht, Notbetreuung und Aufklärungskampagnen zum Impfen müssten organisiert werden.

Handlungsbedarf: Tägliche Testungen

Petra Budke, bildungspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, hält dagegen. Die pandemische Lage erfordere immer neue, flexible Reaktionen. Schulen könnten bei Bedarf schnell zum Wechselunterricht zurückkehren, sagt die ehemalige Lehrerin. „Wir hatten bereits Wechselunterricht. Das zeigt, dass die Schulen das auch wieder können.“ Budke sieht Handlungsbedarf bei den täglichen Testungen. So schnell wie möglich müssten diese umgesetzt werden – auch für Geimpfte. Laut Ministerium soll dies voraussichtlich ab Mitte Februar möglich sein.

Günther Fuchs von der GEW ist über den Zeitverzug verärgert. Schon lange sei der Bedarf, täglich zu testen, abzusehen gewesen. „Das Ministerium muss seine Hausaufgaben nachholen, die es eineinhalb Jahre versäumt hat, und darf sie nicht länger auf Schulen und Eltern abwälzen.“

Schülerrat: Präsenzunterricht höchste Priorität

Der Vorsitzende des Landesschülerrats Jeremy Hans schließt sich den Forderungen nach einem Notfallplan an. Allerdings habe der Präsenzunterricht höchste Priorität. Um das zu gewährleisten, müsste die Testpflicht für alle gelten. „Wechsel- oder Distanzunterricht sollten die letzten Mittel sein“, so Hans.

Auch GEW und Landeselternschaft setzen sich für weiterhin offene Schulen ein. „Wir wollen offene, aber gleichzeitig sichere Schulen.“

Von Judith von Plato