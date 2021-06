Potsdam

Natürlich ist die Versuchung groß. Endlich hält man nach vielleicht monatelangem Warten den Nachweis seiner vollständigen Corona-Impfung und damit auch ein Sesam-Öffne-Dich für das öffentliche Leben in der Hand. Da ist es verständlich, dass die eine oder der andere diesen historischen Moment mit einem Selfie verewigen möchte. Experten sagen jedoch, dass dies gar keine gute Idee ist. Zumindest sollten die Bilder nicht gepostet werden, was aber unwahrscheinlich ist. Denn wozu macht man sie?

„Die Daten, wie die Chargennummer des Impfstoffes oder Stempel der Arztpraxis, können von Fälschern missbraucht werden“, sagt zum Beispiel die Landesgeschäftsführerin der Barmer, Gabriela Leyh. Seit Mai wurden im Internet immer häufiger gefälschte Impfpässe in der gelben papiernen Form angeboten. Die falschen Pässe kosteten rund 100 Euro pro Stück. Für den Laien sind sie kaum von Originalen zu unterscheiden, denn Stempel und Unterschriften von Ärzten aus Impfzentren oder Hausarztpraxen täuschen die Echtheit dieser Dokumente vor.

Mit Impfpass klar im Vorteil

Auch die Barmer räumt ein, dass Inhaber eines solchen Impfpasses klar im Vorteil sind. „Zumindest übergangsweise ist der Impfpass mit Nachweis einer Covid-19-Impfung Voraussetzung für bestimmte Aktivitäten in der Öffentlichkeit.“ Inhaber kommen in Restaurants und Museen sowie in Fitness-Studios und sind nicht auf lästige Tests angewiesen. Es gibt zwar immer mehr Inhaber eines echten Impfpasses, aber von einer vollständigen Durchimpfung sind wir noch weit entfernt.

In Brandenburg sind erst gut ein Fünftel der insgesamt 2,5 Millionen Einwohner vollständig gegen Corona geimpft. Laut Informationen des Innenministeriums vom Freitag sind 517.977 Brandenburger und damit 20,5 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig immunisiert und damit auch Inhaber eines Gelben Impfpasses. Zwar haben insgesamt 1.037.168 Brandenburger eine Erstimpfung erhalten, aber die Hälfte von ihnen wartet immer noch auf die Zweitimpfung und damit auch auf den begehrten Nachweis. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat noch gar keine Impfung.

Von Rüdiger Braun