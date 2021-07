Dabitz

Gebrannt hat es am Samstag in einer Ferienwohnung im Boddenweg in Dabitz bei Barth. Gegen 18.45 Uhr meldete ein Zeuge aus einem Fenster dringenden Rauch. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Durch die Kräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Barth und Kenz-Küstrow konnte das Feuer gelöscht werden. Diese befanden sich mit sechs Fahrzeugen und 35 Kameraden im Einsatz. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf rund 20 000 Euro.

Da die Brandursache unklar war, kam ein Brandursachenermittler zum Einsatz. Der stellte fest, dass auf dem eingeschalteten Herd ein Gegenstand abgestellt und vergessen worden war. Es wurde Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung erstattet.

Alternativ-Quartier in Aussicht gestellt

Bei dem brennenden Objekt handelt es sich um eine Doppelhaushälfte, welche als Ferienwohnung vermietet wird. Die Mieter, welche das Ferienhaus gemietet hatten, befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht vor Ort. Da die Wohnung nach dem Brand nicht mehr bewohnbar war, wurde durch die Wehrleitung der Feuerwehr Barth eine alternative Unterkunft in Barth in Aussicht gestellt. Bei den Mietern handelt es sich um drei Familien aus Berlin und Brandenburg (Landkreis Oberhavel), darunter acht Kinder, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte.

Von Timo Richter