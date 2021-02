Brandenburger Friseure und Kosmetiker kritisieren Olaf Scholz

Potsdam

Finanzminister Olaf Scholz (SPD) ist im Lockdown selbst zum Friseur geworden. Im letzten Frühjahr schien er noch nicht so vertraut mit dem Rasierer, damals zierte eine sichtbare Kerbe sein Haupt. „Mittlerweile rasiere ich alles auf 3 Millimeter. Mein Friseur kann das einfach besser“, scherzte er. Ganz so heiter verlief eine Video-Diskussionsrunde mit Brandenburger Friseurinnen und Friseuren sowie Kosmetikerinnen und Kosmetikern am Mittwoch nicht. Sie äußerten Unverständnis über die schleppenden Finanzhilfen und die Ungleichbehandlungen von Kosmetik- und Friseurhandwerk.

Fast 80 Kosmetiker und Friseure fordern Antworten

Auf der Veranstaltung, die vom Brandenburger Handwerkskammertag (BHKT) veranstaltet wurde, konnten Friseurinnen und Friseure sowie Kosmetikerinnen und Kosmetiker den Minister mit Fragen löchern und mit ihm ihre Probleme besprechen. Der Redebedarf ist groß: Fast 80 Teilnehmende haben sich zu der Veranstaltung dazugeschaltet. Kosmetik- und Friseurbetriebe mussten erstmals im März letzten Jahres und nun wieder seit Anfang November bzw. Mitte Dezember schließen. Friseurbetriebe dürfen jetzt am 1. März die Geschäfte wieder öffnen, Kosmetiksalon müssen nach wie vor geschlossen bleiben. „Vielen unserer Betriebe steht das Wasser bis zum Hals, einigen schon darüber hinaus“, sagt BHKT-Präsident Robert Wüst.

Die Kosmetikerinnen und Kosmetiker äußerten vor allem großes Unverständnis darüber, warum die Friseurinnen und Friseure öffnen dürfen und sie nicht. Auf die Frage weicht Olaf Scholz aus: „Das muss genau abgewogen werden, wer wann öffnen darf. Damit wir nicht in ein paar Wochen wieder schließen müssen.“ Die Kosmetikerinnen und Kosmetiker zeigen sich mit den Antworten nicht einverstanden. Sie verstehen nicht warum für sie andere Regeln gelten, würden sie doch schon immer sehr strenge Hygieneauflagen einhalten.

Olaf Scholz: „Es ist richtig, dass wir so viel auszahlen“

Viele Friseurinnen und Friseure äußern auch Unverständnis über die hohen bürokratischen Hürden zu den finanziellen Hilfen. „Ich führe zehn Filialen und habe über eine halbe Million Umsatzausfall. Warum gibt es keine schnelle unkomplizierte Hilfe?“, fragt Brita Meißner, Geschäftsinhaberin aus Brandenburg. „Natürlich wäre es einfacher, wenn wir uns bei den Überbrückungshilfen einfach an ihrem Umsatz vom Jahr 2019 orientieren könnten“, räumt Olaf Scholz ein. Aber man müsse sich an den Fixkosten orientieren, das seien EU-rechtliche Maßnahmen. 80 Milliarden Wirtschaftshilfen seien bereits ausgezahlt worden und mit einer neuen Computersoftware sollen die anstehenden Beträge noch viel schneller überwiesen werden können. „Es ist richtig, dass wir so viel auszahlen.“, wiederholt Scholz immer wieder.

Diesen Termin hat Olaf Scholz in seiner Funktion als Finanzminister wahrgenommen, aber nur eine halbe Stunde danach eröffnet er schon seinen Wahlkampf in Potsdam mit einer weiteren Online-Veranstaltung. Wie im Mai letzten Jahres bekannt wurde, bemüht sich Scholz um ein Bundestagsmandat im Wahlkreis 61. Dieser umfasst die Stadt Potsdam und Teile der Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming. Damit tritt er unter anderem gegen Grünen-Chefin Annalena Baerbock und FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg an.

Von Lena Köpsell