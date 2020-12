Potsdam

Der Landtag hat Mitte 2019 einen Webfehler des viel älteren Erneuerbare-Energie-Gesetzes beseitigt: Er beteiligt nun Gemeinden finanziell an den Einkünften aus Windrädern, die neu auf ihrem Grund und Boden gebaut werden. Zuvor profitierten von den Einnahmen der Windkraftunternehmen nur die Besitzer der Stellflächen. Die anderen Leute im Ort hatten den 150 Meter hohen Rotorturm vor der Nase und gingen ansonsten leer aus.

Ein bisschen Farbe für die örtliche Kita

Alles schick also? Hartgesottene Windkraft-Gegner wird diese längst überfällige Beteiligung der Kommunen nicht bekehren. 10.000 Euro pro Anlage und Jahr fließen in die Gemeindekasse – eine erkleckliche Summe. Davon kann die örtliche Kita gestrichen oder eine Grünanlage gepflegt werden, argumentieren die Architekten des Gesetzes. Kritiker rechnen einen behaupteten Wertverlust der Grundstücke im Ort dagegen und kommen auf ganz andere Summen. Sie werden ihren Widerstand gegen die Windkraft nicht wegen ein paar neu angeschafften Toren auf dem Sportplatz aufgeben.

Ein Kompromiss in Zahlen

Die Ausgleichszahlung ist in der Tat keine echte Entschädigung, wohl aber ein Kompromiss in Zahlen. Sie drückt politisch Anerkennung dafür aus, dass die Energiewende auf dem Land eben mehr Opfer (Lärm, beeinträchtigtes Landschaftsbild, tote Vögel und Fledermäuse) erfordert als in der Stadt, wo ja der meiste Strom verbraucht wird. Die Geste zählt. Und wie die neuesten Zahlen zeigen, ist sie sogar substanziell.

Von Ulrich Wangemann