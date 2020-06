Städte und Gemeinden loben Corona-Rettungsschirm

Potsdam

Vertreter der Brandenburger Kommunen haben sich zufrieden über den kommunalen Rettungsschirm geäußert, den sie mit der Landesregierung ausgehandelt haben. Ohne das 580 Millionen schwere Rettungspaket wären viele Gemeinden „in eine Abwärtsspirale geraten“, sagte der Präsident des Städte- und Gemeindebunds und Bürgermeister von Wittenberge ( Prignitz), Oliver Hermann (parteilos), bei der Präsentation des Programms am Donnerstag in der Staatskanzlei.

„Dies ist ein Signal, dass es nicht flächendeckend zu Haushaltssperren kommt und dass die Kommunen ihre Infrastruktur nicht zurückfahren, sondern weiter ausbauen können“, so Hermann weiter. Landkreistags-Präsident Wolfgang Blasig ( SPD) äußerte, dank des Pakets habe er Hoffnung, Brandenburg werde die Krise „mit geringeren Auswirkungen durchstehen“ als andere Länder. In Richtung der Landesregierung sagte Blasig: „Das Land ist teilweise bis an die Grenzen des Machbaren gegangen.“

Die Brandenburger Landesregierung unterstützt die Landkreise, Städte und Gemeinden mit gut 580 Millionen Euro, um die finanziellen Folgen der Corona-Krise abzumildern – das sind 30 Millionen Euro mehr als zunächst vorgesehen. Damit sollen bis zum Jahr 2022 die Ausfälle bei den Gewerbesteuern und dem Anteil an den Steuereinnahmen des Landes zu einem großen Teil ausgeglichen werden, wie Finanzministerin Katrin Lange ( SPD) berichtete. Zudem gibt es einen Ausgleichsfonds für Mehrausgaben und Einnahmenausfälle, die den Kommunen infolge der Corona-Beschränkungen entstehen.

