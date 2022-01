Brandenburger Getriebehersteller ZF könnte Tesla beliefern 

Brandenburg/Havel

Der Autozuliefer-Konzern ZF sieht sich in der Lage, künftig Getriebebestandteile für die E-Autos von Tesla zu produzieren. Das sagten die beiden Geschäftsführer Markus Bergmann und Sebastian Schmitt im Gespräch mit der MAZ. „Tesla hat Stand heute bisher in Europa noch keine Produktion, also keinen Lieferanten“, äußerte Schmitt, der die technische Leitung des Werks in Brandenburg/Havel verantwortet – dort arbeiten 1600 Menschen. Auf die Frage, ob der Betrieb Antriebsbestandteile für Tesla-Fahrzeuge bauen könnte, sagte Schmitt: „Ja, das könnten wir.“

Deutsche Premium-Hersteller schätzen ZF-Getriebe

Elektroautos haben keine großen Zentralgetriebe wie Autos mit Verbrennungsmotor. Dennoch muss die Kraft der Elektromotoren an die Antriebsräder gebracht werden. ZF produziert in Brandenburg Getriebe für Luxusautos, insbesondere für Sportwagen. Darunter sind zunehmend Hybridgetriebe, also teilelektrische Aggregate. Die Antriebe gehören zu den leistungsfähigsten Präzisionsgetrieben, die in Autos deutscher Premium-Hersteller eingebaut werden.

Im Konzernverbund baut ZF schon heute elektrische Antriebe. „Die Elektromobilität ist für die ZF als Firma eine Chance, der Konzern liefert bereits Elektroantriebe für laufende Serien an Automobilhersteller“, sagt Standortleiter Bergmann. Die Bandbreite der Produkte reiche von Komponenten über Elektronik bis zu kompletten E-Antrieben.

„Natürlich rechnen wir uns auf Basis der Technologien, die wir gut können, Chancen aus, das eine oder andere Projekt anzubieten und zu gewinnen“, äußerte Standortleiter Bergmann.

Wichtig: Unterstützung seitens der Politik

Unterstützung der Politik ist wichtig für das Unternehmen, das derzeit noch zu hundert Prozent von der Verbrennertechnik abhängt. „Der Landesregierung sind die Herausforderungen bewusst, Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat unseren Standort auch schon mehrfach besucht“, sagte Markus Bergmann. „Der Landesregierung sind die Chancen klar – und welche Rolle die ZF dabei spielen könnte.“ Das Unternehmen sehe sich „als Teil der boomenden Hauptstadtregion und steht in engem Austausch mit dem Wirtschaftsministerium“. Dass sich viele Unternehmen ansiedeln oder engagieren, sehe man sehr positiv.

Tesla will in Grünheide (Oder-Spree) – also gut 100 Kilometer vom ZF-Werk entfernt – 500.000 E-Autos im Jahr bauen. Mit der endgültigen Baugenehmigung wird jederzeit gerechnet. Die Fabrik ist fast fertig. Gebaut wurde mit vorläufigen Genehmigungen.

Von Ulrich Wangemann und Henry Lohmar