Brandenburger Grünen-Chefin dankt Anne Spiegel – und fordert Debatte

Potsdam

Brandenburgs Grünen-Chefin Julia Schmidt hat mit Verständnis auf den Rücktritt von Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) reagiert. „Wir müssen die schwere Zeit und die besondere Situation, in der sich Anne Spiegel befunden hat, berücksichtigen. Dennoch denke ich, es ist jetzt in der Sache richtig, das Amt niederzulegen.“

Schmidt, die wie Anne Spiegel aus Rheinland-Pfalz stammt, dankte ihrer Parteikollegin für ihre „offene und ehrliche Kommunikation“ in der Affäre um ihren Urlaub nach der Flutkatastrophe. „Ihre Erklärung war sehr emotional und persönlich. Hier hat sich einmal mehr die Härte des politischen Betriebs gezeigt, der Politikerinnen ausgesetzt sind.“

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) tritt nach Kritik an ihrem Umgang mit der Flut in Rheinland-Pfalz im Sommer 2021 zurück. Aufgrund des politischen Drucks habe sie sich entschieden, ihr Amt zur Verfügung zu stellen, sagte die 41-Jährige am Montag laut einer Mitteilung des Familienministeriums. „Ich tue dies, um Schaden vom Amt abzuwenden, das vor großen politischen Herausforderungen steht.“

„Es ist jetzt in der Sache richtig, das Amt niederzulegen.“

Julia Schmidt sagte, es sei wichtig, dass Menschen in politischer Verantwortung diese auch wahrnähmen. „Trotzdem müssen wir in dieser Situation auch über die Vereinbarkeit von Familie und Politik sprechen.“

Vierwöchiger Familienurlaub in Frankreich

Am Wochenende war bekanntgeworden, dass Spiegel als damalige rheinland-pfälzische Umweltministerin zehn Tage nach der Flut zu einem vierwöchigen Familienurlaub nach Frankreich aufgebrochen war und diesen nur einmal für einen Ortstermin im Ahrtal unterbrochen hatte.

Bei einem emotionalen Auftritt hatte Spiegel den Urlaub am Sonntagabend als Fehler bezeichnet und sich dafür entschuldigt. Sie begründete ihre damalige Entscheidung unter anderem mit dem Gesundheitszustand ihres Mannes, der 2019 einen Schlaganfall erlitten habe. Ihre Familie habe den Urlaub gebraucht.

Dabei räumte sie auch ein, dass sie sich anders als ursprünglich mitgeteilt nicht aus den Ferien zu den Kabinettssitzungen zugeschaltet hatte.

Von Till Eichenauer