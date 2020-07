Potsdm

In Brandenburg müssen Studierende wohl auch im kommenden Semester einen großen Teil der Vorlesungen und Seminare vor dem eigenen Laptop verfolgen. „Wir wollen zwar nicht zur Fern-Uni mutieren, aber angesichts der Abstandsregeln und der Raumkapazitäten werden wir froh sein, wenn 25 Prozent der Angebote im Präsenzunterricht möglich sind“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Brandenburgischen Landesrektorenkonferenz, Oliver Günther, am Montag in Potsdam.

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wissenschaftsministerin Manja Schüle ( SPD) und dem Sprecher der Brandenburgischen Studierendenvertretungen, Jonathan Wiegers betonten alle Beteiligten, dass digitale Wissensvermittlung im Sommersemester habe im Großen und Ganzen geklappt habe. Das soziale Miteinander und gemeinsame Lernen auf dem Campus sei aber sehr vermisst worden. Dies hätten Umfragen unter den Studierenden gezeigt.

Anzeige

Umstellung auf Digitallehre hat gut funktioniert

Auch Studierendenvertreter Wiegers sagte, dass die Umstellung auf Online-Vorlesungen gut funktioniert habe. Die Versäumnisse beim Ausbau der digitalen Infrastruktur seien aber auch für Studierende gerade auf dem Land zu spüren gewesen. So könnten nur diejenigen eine Online-Vorlesung verfolgen, die auch über eine entsprechende Internetverbindung verfügten. Mit Blick auf das kommende Semester müsse man nun gucken, wie man den nun startenden Studierenden noch mehr unter die Arme greifen könne.

Weitere MAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Uni Potsdam: So lief das Studium in Corona-Zeiten

Wiegers mahnte aber erneut, dass viele Studierende in Brandenburg finanzielle Existenzängste infolge der Corona-Krise hätten. „Das Sommersemester war eine der größten bildungsfinanzpolitischen Katastrophen der letzten Jahrzehnte“, sagte Wiegers in der Staatskanzlei. Wie viele Studierende durch die Krise in Brandenburg ihren Nebenjob verloren, sei aktuell mit Zahlen noch kaum belegbar. Gerade in Potsdam aber sei die Situation durch den großen Anteil an Nebenjobs im Tourismus oder in der Gastronomie besonders schwierig. „Bundesweit haben eine Million Studierende durch Corona ihren Nebenjob verloren und mussten deshalb ihr Studium unterbrechen oder abbrechen.“

Studierendenvertretung kritisiert Krisenmanagement als „Sozialstaatsversagen“

Der Sprecher der Studierendenvertretungen kritisierte auf der Pressekonferenz die Arbeit des Bundesbildungsministeriums in der Krise als „Sozialstaatsversagen“. Ministerin Anja Karliczek ( CDU) habe „viel zu lange und viel zu inkompetent darauf beharrt, uns nur mit Krediten abzuspeisen“, sagte Wiegers. Das vom Bund auferlegte Nothilfeprogramm sei viel zu klein und ein „Bürokratiemonster“.

Tatsächlich müssen Studierende finanziell blank ziehen, um Zuschüsse zu bekommen. Für Anträge müssen sämtliche Kontoauszüge vorgelegt werden, der jeweilige Stand des Kontos wird angerechnet. Maximal sind so 500 Euro pro Monat möglich, wer 450 Euro auf dem Konto hat, bekommt demnach nur noch 50 Euro. In großen Städten lasse sich von diesen Hilfen aber gerade mal ein Teil der Miete zahlen, sagte Wiegers. Auch Schüle kritisierte die Anträge für die Hilfen bereits als Zumutung. Die Mittel kämen spät und seien nicht ausreichend. Das Wissenschaftsministerium stockte auch deswegen die Härtefallfonds der Studentenwerke um 500.000 Euro auf, um Studierenden zu helfen, deren Anträge für Bundeshilfen erfolglos waren.

In Brandenburg soll kein Student sein Studium wegen der Corona-Krise beenden müssen

In Brandenburg solle kein Student sein Studium in der Corona-Krise aus finanziellen Gründen abbrechen müssen, sagte Schüle am Montag. Das sei das Credo, das sie intern ausgegeben habe. Tatsächlich nahm Wiegers das Landesministerium von seiner Kritik größtenteils aus. Gerade die Entscheidung, die individuelle Regelstudienzeit zu verlängern und das vergangene Semester so nicht vollständig zu werten, sei ein guter Schritt gewesen. „Auch wenn dies schon früher hätte passieren können“.

Für das kommende Semester, das ebenfalls ein sogenanntes „Hybridsemester“ aus Online- und Präsenzeranstaltungen werden soll, müssten nun die vergangenen Monate weiter evaluiert werden, sagte die Vorsitzende der Rektorenkonferenz, Ulrike Tippe. Dabei müsse nun vor allem die Qualität der digital vermittelten Lehre verbessert werden. „Wir können nun nicht mehr sagen, dass wir überrascht wurden“, sagte Tippe.

Von Ansgar Nehls