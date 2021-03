Brandenburger Hotels während des Lockdowns: Die große Leere

Potsdam

Still ist es in der Lobby des Kongresshotels in Potsdam – und leer. An der Rezeption warten zwei Mitarbeiterinnen auf Gäste, ab und zu klingelt ein Telefon. Die Plastikwände, hinter denen die Frauen stehen, erinnern an Schaufenster. Die Sofas und Sitzecken, die Kinderspielecke – alles wirkt wie ausgestorben. 20 Gäste haben sie hier gerade, alles Geschäftsreisende. 20 Gäste in einem Haus mit 452 Zimmern.

Das Kongresshotel in Potsdam ist eines der größten Hotels der Region, wer es aus der Ferne erblickt, denkt an eine Schiffsflotte, die es bei einem Sturm aus dem See an Land geworfen hat. Drei silbrige Klötze, befüllt mit Zimmern, einem Labyrinth aus Gängen, Restaurants, einem Wellnessbereich und vielen Kongressräumen. Seit einem Jahr herrscht hier mit Unterbrechungen die große Leere. Wo früher hunderte Gäste zusammenkamen, kommen sie heute kleckerweise. Es gibt Tage, da sind 50 Zimmer belegt, an anderen nur fünf.

6,7 Milliarden Euro Umsatzeinbußen in Ostdeutschland

Nicht nur im Kongresshotel herrscht die große Leere. Für ganz Brandenburg ist die Zahl der Übernachtungen 2020 im Vergleich zu 2019 um 27,5 Prozent zurückgegangen. In Ostdeutschland belaufen sich die Umsatzeinbußen für 2020 insgesamt auf rund 6,7 Milliarden Euro. Urlaub in Deutschland ist für viele Menschen momentan keine Option. Doch was macht das mit einer Branche, die auf Gäste angewiesen ist? Wie läuft ein Alltag im Hotel ab, in dem fast alles Zimmer leer sind und wie geht es weiter?

An einem Morgen, Mitte März, sitzt Jutta Braun in einer kleinen Lounge im Erdgeschoss des Kongresshotels. Der Blick geht raus in den riesigen Garten, an dessen Ende der See aufs Ufer schwappt. Braun ist Geschäftsführerin des Kongresshotels, eine herzliche Frau, die trotz des Nieselregens draußen und der Leere drinnen positiv gestimmt in die Zukunft schaut.

Geschäftsführerin Jutta Braun bleibt trotz der Krise positiv. Quelle: Bernd Gartenschläger

Wirtschaftlich habe sich das Geschäft in den letzten Monaten nicht gelohnt, sagt Braun. Trotz Kurzarbeit und den staatlichen Novemberhilfen. Aber weiter gehen müsse es trotzdem. Und wie zum Beweis zeigt Jutta Braun hinaus in den Regen. „Da vorne soll unser Sommergarten hin.“ So richtig sehen kann man das in diesem Moment noch nicht, doch im Kopf der Geschäftsführerin sind die Pläne schon so gut wie ausgeführt. Jutta Braun hat die letzten Monate genutzt, um Zukunftspläne für das Hotel zu schmieden. Mehr Familien sollen kommen, mehr Wellness-Touristen. „Der Deutschlandtourismus wird boomen“, sagt Braun. Da ist sie sich sicher, dafür will sie vorbereitet sein.

70 Zimmer der 452 Zimmer werden momentan renoviert. Ein ganzer Flügel des Hotels gleicht einer Baustelle. „Da wird alles neu gemacht, die Möbel, die Teppiche.“ Auch in neue Technik haben sie hier investiert. Die Kongresssäle wurden auf Online-Veranstaltungen umgestellt, Gäste können per QR-Code Essen aufs Zimmer bestellen. „Der Markt schläft nicht“, sagt Braun.

Einmal die Woche müssen alle Wasserhähne aufgedreht werden

Doch nicht nur die Zukunft muss gemanagt, auch die Leere muss verwaltet werden. Dafür zuständig ist Stephanie Rohrschneider. Sie ist eine von 130 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Hotels, seit einigen Jahren Hausdame und Leiterin des Housekeeping-Teams. An diesem Vormittag läuft sie mit Maske und Jackett durchs Foyer, gerade kommt sie aus ihrem Büro. Jeden Morgen wird dort die Temperatur der Mitarbeiter gemessen. „Eine Vorsichtsmaßnahme“, sagt Rohrschneider. Hört man ihr zu, dann erfährt man, dass auch Leere viel Arbeit machen kann. Denn auch wenn die Zimmer nicht besetzt sind, Arbeit machen sie trotzdem.

Hausdame Stephanie Rohrschneider und ihr Team müssen auch ungenutzte Zimmer regelmäßig überprüfen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Einmal die Woche müssen die Wasserhähne aufgedreht und die Klospülungen bedient werden, in allen Zimmern. Für diese Runde bräuchten sie zwei bis drei Tage, sagt Rohrschneider. Wird ein Zimmer gebucht, müssen nicht nur alle Flächen desinfiziert werden, sondern auch alle Türklinken, Fenstergriffe, Telefone und sogar der Föhn im Badezimmer. „Eine Routine, die wohl noch für einige Zeit bleiben wird.“

Doreen Lehnert freut sich auf den Tag, an dem das Haus wieder regulär öffnet. Quelle: Bernd Gartenschläger

Auch für Doreen Lehnert hat sich der Arbeitsalltag durch die Pandemie gewandelt. Sie ist eine der Damen hinter Plastik an der Rezeption. An diesem Morgen ist nicht viel los. Zwei Gäste wollen ihre Rechnung bezahlen, neue Gäste kommen an diesem Tag keine.

Viel laufe jetzt telefonisch ab, sagt Lehnert und erzählt von verunsicherten Anrufern, die Fragen zum Frühstück oder zur Hygiene hätten. „Wir versuchen, diese Verunsicherung zu nehmen.“ Den Rest der Zeit verbringt Lehnert momentan vor allem vor dem Computer. Geschäftsführerin Jutta Braun hat eine neue Buchungssoftware installieren lassen. „Da arbeiten wir uns gerade ein“, sagt Lehnert. Bis zum Sommer sollen alle Mitarbeiter fit sein.

Verunsicherung nehmen und neue Routinen. Das hört man oft an diesem Vormittag. Auch Sandra Behrendt, die den Service im hauseigenen Restaurant leitet, erzählt von neuen Abläufen. Statt einem Buffet gibt es nun ein Frühstück auf Bestellung. Für die Küche sei das aufwendiger, sagt Behrendt, aber man sei froh über jeden Gast. Die Speisekarte wurde an die Pandemie angepasst, statt Fassbier gibt es nur noch Flaschenbier, die Mengen, die der Küchenchef einkauft, sind kleiner als zuvor, die Menüs weniger aufwendig. „Das Restaurant so leer zu sehen, macht einen schon traurig“, sagt Sandra Behrendt und schaut hinein in einen Raum, an dem jeder Tisch mit Tellern und Tassen gedeckt ist, aber kein Gast zu sehen ist.

Für Pfingsten seien bereits die ersten Buchungen eingegangen, erzählt Jutta Braun zum Abschied. „Meine Hoffnungen liegen auf dem Sommer, auf der Impfstrategie des Bundes und dem Drang der Menschen nach Erholung“. Kurz: Jutta Braun baut auf die Zukunft. Pandemie hin oder her.

Von Gesa Steeger