Potsdam

Die IHK-Potsdam hat eine Blitzumfrage unter ihren Mitgliedsfirmen gemacht. Kammerpräsident Peter Heydenbluth erläutert, was die Unternehmer von der Politik erwarten.

Herr Heydenbluth, wie belastend ist die Situation für die Wirtschaft?

Anzeige

Die Lage ist sehr angespannt und wird durch die Verlängerung des Lockdowns erneut verschärft. Vor allem Kultur, Kreativwirtschaft, Gastronomie und Handel leiden. Es geht für sie um die pure Existenz. Und zwar nicht nur bei den Solo-Selbständigen, sondern auch bei langjährig Etablierten.

Sie haben eine Blitzumfrage unter mehr als 1100 Unternehmen durchgeführt. Wenn man die Gesamtwirtschaft über alle Branchen hinweg betrachtet, sieht es gar nicht so dramatisch aus. Nur etwa ein Viertel der Betriebe haben Hilfsmittel beantragt...

Es gibt Unternehmen, die die Mittel nicht brauchen. Die Not ist nicht in allen Branchen gleich groß, einige verdienen derzeit ja auch gutes Geld. Aber viele Unternehmer und Selbständige, die Unterstützung brauchen könnten, zögern bei den Corona-Hilfen. Sie sind verunsichert, weil sie nicht wissen, ob sie die Förderbedingungen erfüllen. Der bürokratische Aufwand ist enorm, das Antragsprozedere kompliziert. Nicht wenige Unternehmen haben Angst vor Rückforderungen und fürchten in ein paar Monaten ein böses Erwachen, wenn sich wieder unerwartet Richtlinien ändern.

Handel, Gastronomie und Veranstaltungsbranche leiden besonders. Kommt die Hilfe bei ihnen nicht an?

Das ist unterschiedlich. Die schleppende Auszahlung der Corona-Hilfen ist ja bekannt. Manche Einzelhändler, die vor Weihnachten schließen mussten, waren leider bei den Programmen durchs Raster gefallen. Sie mussten noch auf den Startschuss des Überbrückungsgeldes III warten. Viele stehen jetzt vor der existenziellen Entscheidung, ob sie weiter unternehmerisch tätig sein wollen. Lohnt es sich, über den 14. Februar hinaus weiter zu machen, was kommt nach dem Lockdown? Wie sieht es im Frühjahr aus? Welche Perspektive hat mein Geschäft nach Corona? Vor allem für Neugründer und jene Unternehmer, die in den vergangenen Jahren von der Hand in den Mund gelebt haben und noch keine Rücklagen haben bilden können, wird es eng. Fast die Hälfte der Befragten sieht hier ihr Geschäftsmodell potenziell gefährdet. Auch hier stechen Gastronomie, Handel und Veranstaltungsbranche hervor, wo ein gutes Drittel und bei Letztgenannten fast die Hälfte sehr konkrete Insolvenzprobleme wälzen.

Wie groß ist das Verständnis für die Corona-Maßnahmen?

Das haben wir nicht extra abgefragt, aber die überwiegende Rückmeldung ist schon, dass die Wirtschaft versteht, dass bestimmte Dinge derzeit nicht möglich sind. Was sie aber auf Dauer mürbe macht: Sobald eine Maßnahme beschlossen wird, wird schon über die nächste diskutiert. Außerdem wünschen sich die Unternehmen ein einheitliches Vorgehen der Politik. Föderalismus darf nicht zum Hemmschuh werden. Es kann nicht sein, dass manche Geschäfte auf der einen Seite der Landesgrenze öffnen dürfen, auf der anderen Seite aber nicht. Wir wollen die Maßnahmen nicht bewerten, doch wir erleben die Auswirkungen.

Wie gehen die Unternehmen damit um, dass sie eigentlich nicht planen können?

Das ist unsere wichtigste Forderung an die Politik: Gebt uns etwas an die Hand, an dem wir uns orientieren können. Mit einem Durchhangeln von einem Lockdown zum nächsten ist niemandem geholfen. Wir brauchen Öffnungsszenarien für einzelne Branchen. Die Betriebe müssen ihre Waren vorbestellen und wollen unbedingt verhindern, dass sie wieder darauf sitzen bleiben oder sie schlimmstenfalls auf den Müll kippen müssen. Viele Restaurants hatten ja damit gerechnet, dass sie über die Feiertage öffnen dürfen und mussten ihre Gänsekeulen selbst essen. Der Handel steht jetzt zum Beispiel vor der Frage, ob er das Frühjahrssortiment überhaupt ordern soll. Immerhin soll es jetzt eine Verbesserung geben: Wenn ein Geschäft Saisonware nicht loswird, kann es dies steuerlich wenigstens geltend machen.

Muss man nicht befürchten, dass sich das Einkaufsverhalten der Menschen im Lockdown geändert hat und künftig noch mehr online bestellt wird?

Darüber machen wir uns auch Gedanken - und ehrlich gesagt große Sorgen. Wenn in den Innenstädten die Lichter ausgehen, bleiben sie womöglich dauerhaft dunkel. Deshalb haben wir uns auf ein Bündnis für lebendige Innenstädte in Brandenburg verständigt, das wir gemeinsam mit den IHKs Cottbus und Ostbrandenburg und weiteren Partnern wie dem Land Brandenburg und den Händlern und Kommunen auf die Beine stellen, sobald der Lockdown vorbei ist. Wir bereiten ein Aktionsprogramm vor, um den Zentren schnellstens wieder Leben einzuhauchen.

Der Bund bereitet eine Homeoffice-Verordnung vor. Warum sperrt sich die Wirtschaft bei diesem Thema so?

Was heißt sperren? Wir sehen schon Chancen, brauchen aber nicht noch mehr Regulierung in dieser Situation. Es gibt schließlich Jobs, wo Heimarbeit nicht möglich ist, und es gibt Mitarbeiter, die gar nicht zu Hause arbeiten wollen, obwohl es technisch möglich wäre. Ich befürchte, dass die Verordnung ein großer bürokratischer Kraftakt wird. Und bis alle rechtlichen und praktischen Fragen geklärt sind, werden die Corona-Zahlen hoffentlich so sein, dass wir die Regel überhaupt nicht mehr brauchen. Aber noch einmal: Wir ermuntern alle Unternehmen, diese neuen Wege zu gehen – doch ohne gesetzlichen Zwang.

Im Herbst ist Bundestagswahl. Wie stark wird Corona den Wahlkampf bestimmen?

Vermutlich wird uns Corona noch mindestens im ersten Halbjahr massiv beschäftigen, und die Politik muss klare Antworten geben darauf, wie der Neustart der Wirtschaft gelingen kann. Zum Beispiel durch kluge Investitionen in die Infrastruktur und durch digitale Lösungen, insbesondere in Verwaltung und Schule. Ich muss es nicht extra betonen, aber natürlich stemmen wir uns gegen steuerliche Mehrbelastungen in jeder Form. Das wäre in der Phase, wo die Firmen wieder gesunden wollen, absolut kontraproduktiv.

Von Torsten Gellner