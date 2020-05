Wie die Ost-SPD den Brandenburger Jes Möller nach Karlsruhe schicken will

Potsdam

An lobenden Worten für Jes Möller mangelt es in diesen Tagen nicht. Aus den ostdeutschen Ländern wird der 58-jährige Jurist damit momentan regelrecht überschüttet, seit er Kandidat für eines der höchsten Richterämter in Deutschland ist – sogar über die Parteigrenzen hinweg.

Am Dienstag unterstützte ihn auch noch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff ( CDU). Und selbst die CDU-Fraktion im Brandenburger Landtag springt für Möller in die Bresche, den Sozialdemokraten aus Brandenburg, der bis voriges Jahr Präsident des Landesverfassungsgerichts war. „Ich würde es sehr begrüßen, wenn Jes Möller nach Karlsruhe gehen würde“, sagte Fraktionschef Jan Redmann.

Bis jetzt ist Möller aber nur ein Kandidat. Er soll, wenn alles gut geht und die SPD bis dahin entschieden hat, am Freitag zum neuen Richter am Bundesverfassungsgericht gewählt werden. Er wäre der erste Ostdeutsche am obersten Gericht. An diesem Tag kommt der Bundesrat in Berlin zusammen. Zwei neue Richter sollen mit Zwei-Drittel-Mehrheit bestimmt werden – einer auf Vorschlag der SPD, ein anderer auf Vorschlag der Grünen.

Kampf zwischen Ost-SPD und mächtigen SPD-Landesfürsten

Möller selbst hält sich bedeckt, will sich zu seiner Bewerbung nicht äußern – und wartet ab. Am Sonntag stellte er sich in einer Videoschalte den SPD-Ministerpräsidenten der Länder vor. Sie müssen entscheiden. Seit Wochen ringen sie darum, wen sie nominieren sollen. Inzwischen ist es ein Kampf zwischen der Ost-SPD und den mächtigen SPD-Länderfürsten im Westen geworden.

Drei Kandidaten gibt es. Neben Möller sind das Lars Brocker, Präsident des Verfassungsgerichtshofs von Rheinland-Pfalz, und Martin Eifert, Rechtsprofessor an der Humboldt-Universität in Berlin. Brocker wird von der rheinland-pfälzischen Regierungschefin Malu Dreyer unterstützt.

Die Chancen für Möller werden in Brandenburg derzeit als verhalten eingeschätzt. Ob sich Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD), der auch amtierender Bundesratspräsident ist, mit seinem Vorschlag durchsetzen wird, ist offen. Derzeit werde viel telefoniert, heißt es nur.

Für Woidke wird es eine Kraftprobe. „Das ist die letzte Chance, einen Ostdeutschen mit einer gebrochenen Biografie in dieses Amt zu bringen.“ So hatte er seinen Vorschlag begründet. Immer wieder hatten ostdeutschen Sozialdemokraten beklagt, dass führende Positionen in Deutschland nur mit Westdeutschen besetzt seien.

Wird die Wahl noch einmal verschoben?

Kommt es zu keiner Einigung in der SPD, könnte die Wahl im Bundesrat auch noch einmal verschoben werden. Es wäre das zweite Mal. Im April war die Wahl bereits geplant, konnte aber wegen der Corona-Krise noch nicht stattfinden. Der Bundesrat wählt die Nachbesetzung für den ausscheidenden Richter Johannes Masing.

Unterstützung gibt es für Möller auch aus Sachsen von CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) und aus Thüringen von SPD-Chef und Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee. „Wann, wenn nicht jetzt, sollten wir die Gelegenheit für einen ostdeutschen Kandidaten nutzen?“ Auch die Regierungschefin in Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, ist für Möller. Unterstützung kommt auch vom brandenburgischen Ex-Ministerpräsidenten Matthias Platzeck. Die Begründung ist bei allen ähnlich: Im dreißigsten Jahr der deutschen Einheit sei es Zeit, dass am obersten Gericht endlich auch einer mit ostdeutscher Biografie sitzt.

Möller war Mitbegründer der Ost-SPD

Der gebürtige Greifswalder Möller war in der DDR zunächst Theologe, arbeitete als Friedhofsgärtner und gehörte zur kirchlichen Opposition. Er war Repressionen in der DDR ausgesetzt. 1989 gehörte er zu den Mitgründern der Ost-SPD, er zog als SPD-Abgeordneter in die erste frei gewählte Volkskammer ein.

Nach der deutschen Einheit studierte Möller Rechtswissenschaft in Berlin. Nach Bestehen der zweiten juristischen Staatsprüfung begann seine richterliche Karriere in Brandenburg. Er war an den Verwaltungsgerichten in Frankfurt (Oder) und Potsdam tätig, später am Sozialgericht in Neuruppin, wo er Präsident war. Derzeit ist er Vorsitzender Richter am Landessozialgericht Berlin-Brandenburg. Dort hat er momentan vor allem mit Fällen rund um die Grundsicherung Hartz IV und Rentenansprüchen zu tun. Er dürfte jede Menge Erfahrung aus dem praktischen Lebensalltag der Brandenburger mitbringen, wenn es denn mit der Richterstelle in Karlsruhe klappen sollte.

Von Igor Göldner