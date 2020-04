Klinik-Betriebsräte fordern mehr Sicherheit für Angestellte

Potsdam

Unter dem Eindruck einer Corona-Infektionswelle unter Klinikbediensteten insbesondere im Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann haben Betriebsräte mehrerer großer Krankenhäuser in Brandenburg sich in einem offenen Brief an die Landesregierung gewandt und Verbesserungen eingefordert.

Masken in Brandenburg produzieren

In dem Brief, den die Gewerkschaft Verdi veröffentlicht hat, verlangen die Vertreter der Beschäftigten unter anderem eine sofortige Ausstattungsoffensive nach dem Beispiel von Bayern und Baden-Württemberg. „Dort werden Produktionsstätten umgerüstet“, heißt es in dem Schreiben, das an die Brandenburger Landesregierung, die Gesellschafter der Brandenburger Krankenhäuser und die Klinikleitungen gerichtet ist. „Das Land Brandenburg muss einen Weg finden lassen, Schutzkittel, Schutzbrillen, Handschuhe und Desinfektionsmittel zu produzieren - sofort!“

Tests für alle, die es wollen

Konkret verlangen die Betriebsräte eine „engmaschige Testung aller Beschäftigten nach Selbsteinschätzung der Erforderlichkeit“ sowie eine „Gefahren- und Belastungszulage für jeden tatsächlich geleisteten Dienst“. Die Klinikangestellten fordern weiter, ältere und chronisch kranke Beschäftigte aus den besonders gefährlichen Diensten herauszunehmen. Sie dürften nicht in der direkten Versorgung von Infizierten oder Verdachtsfällen eingesetzt werden. Diese vorbelasteten Bediensteten dürften dadurch aber keine Nachteile finanzieller Art erleiden.

Besseres Reinigungs-Management

Zudem verlangen die Betriebsräte ein besseres Management der Reinigung auf den Stationen. Von einer „festen Zuordnung von Reinigungspersonal auf die Stationen“ ist die Rede. Eine „ Reinigung nach Sicht“ müsste künftig verboten werden. Für die Außenbereiche sei extra Personal einzustellen. Mehrmals täglich am Tag müsste dort „gründlich gereinigt werden“.

Nach Einschätzung der Betriebsräte muss generell die Regel gelten: „Wer krank ist, geht nicht arbeiten.“ In anderen Ländern haben sich gezeigt, dass Beschäftigte aus Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen das Virus verbreiten würden. „Das darf nicht sein“, schreiben die Betriebsräte. Um Lücken zu schließen, müsste unbürokratisch Personal in allen Bereichen eingestellt werden.

Unterstützung bei bleibenden Schäden

Eine Einbeziehung in die Krisenstäbe vor Ort fordern die Betriebsräte und Mitarbeitervertreter außerdem. Mitarbeiter, die nachweislich im Dienst mit dem Coronavirus infiziert worden seien und einen schweren Verlauf hätten, beziehungsweise dauerhaft geschädigt würden, müssten eine „steuerbefreite Unterstützung zusätzlich zu anderen Sozial- und Versicherungsleistungen von ihren Arbeitgebern“ erhalten.

Unterschrieben haben den Brief Betriebsräte und Angestellte aus dem Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann, dem Carl-Thiem-Klinikum Cottbus, Krankenhäusern im Barnim, in Eisenhüttenstadt, des Klinikums in Frankfurt (Oder), Brandenburg/Havel, Bad Saarow, Spremberg, Lübben, Teupitz, aus den Ruppiner Kliniken und etlichen anderen Häusern. Beim Corona Ausbruch im Potsdamer Klinikum hatten sich zuletzt mehr als 80 Beschäftigte angesteckt.

Linke fordert: Masken konfiszieren

Die Linke im Brandenburger Landtag unterstützt die Forderungen. Was bisher in den Krankenhäusern und Arztpraxen an Schutzmitteln und -bekleidung angekommen sei, sei nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagte Fraktions-Chef Sebastian Walter.

Bis vor kurzen habe man Spezialmasken in Baumärkten kaufen können, während Ärzte und Krankenschwestern „entweder gar keine haben oder sich selber welche basteln müssen“, so Walter. Der Staat müsse „eingreifen und, wenn notwendig, die Masken oder andere Schutzausrüstung beschlagnahmen“. Das gelte auch für Altenpflegeheime und ambulante Dienste.

„Auf welchem Pulverfass wir sitzen, machen die Erkrankungs- und Todeszahlen aus den Pflegeheimen und im Potsdamer Bergmann- Klinikum deutlich“, so Walter, der eine Sofortprämie von 500 Euro für Pflegekräfte verlangt. Schleswig-Holstein plane sogar 1500 Euro pro Angestelltem ein.

