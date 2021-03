Potsdam

Als erster Landkreis in Brandenburg hat Elbe-Elster am Donnerstag die Inzidenz von 200 überschritten – so viele Corona-Neuinfektionen wurden in einer Wochen auf 100.000 Einwohner gemeldet. Landrat Christian Heinrich-Jaschinski (CDU) erklärt, was die Bürger jetzt erwartet.

Heinrich-Jaschhinski: Wie ist die Lage in Ihrem Landkreis?

Die 200er-Marke ist überschritten. Wir haben ein diffuses Infektionsgeschehen, können also keine Hotspots lokalisieren. Bei den Hochrisikogruppen – etwa in Pflegeeinrichtungen – gibt es mit Blick auf die vergangenen Wochen keinen Schwerpunkt, Gott sei Dank. Für Kitas und Schulen gilt ebenfalls: Dort gibt es Einzelfälle, aber nichts darüber hinaus.

Wie erklären Sie sich dann die vergleichsweise hohe Inzidenz – wie kommt das Virus in den Landkreis?

Die Kontaktnachverfolgung weist zum einen auf die Arbeitswelt als Infektionsquelle hin. Ein Großteil unserer arbeitenden Bevölkerung pendelt nach Berlin, Dresden oder Leipzig. Das ist Teil der Erklärung für die hohen Inzidenzen. Oft wird das Virus beim gemeinsamen Frühstück oder anderen Mahlzeiten weitergegeben, weil man in kleinen Räumen beisammen sitzt und nicht lüftet. Manche Handwerker vernachlässigen beim Aufsuchen von Haushalten den Mund-Nasen-Schutz. Zum anderen sehnen sich die Menschen im privaten Bereich nach Geselligkeit.

Kommen Sie mit der Nachverfolgung noch hinterher?

Ja, wir haben Personal nachgesteuert und erhalten dankenswerterweise Unterstützung von der Bundeswehr. Auf 300 aktive Covid-Fälle haben wir – über den Daumen gepeilt – 20 Leute, die Kontakte am Telefon nachverfolgen. Um die Weihnachtszeit herum war die Situation kritischer als heute. Da lagen die Inzidenzwerte bei 500 bis 700.

Welche Rolle spielen die vermutlich deutlich ansteckenderen Mutationen?

Nachweislich haben wir im Landkreis mittlerweile zu 50 Prozent die britische Variante des Virus. Auf Anweisung des Gesundheitsministeriums müssen alle Proben nochmal auf Mutationen hin überprüft werden.

Wie ist die Situation in Ihren Krankenhäusern?

Die Situation ist zu bewältigen, 300 aktive Fälle auf 100.000 Einwohner – das ist eine beherrschbare Lage. Der Klinikverbund Elbe-Elster-Klinikum hat in den Mittelzentren Herzberg, Finsterwalde und Elsterwerda jeweils ein Krankenhaus. Dort sind derzeit 32 Covid-Patienten stationär aufgenommen, acht davon auf der Intensivstation. Der Standort Finsterwalde läuft nur coronabedingt, die anderen im Normalbetrieb. Um die Weihnachtszeit dagegen hatten wir Probleme mit der Versorgung unserer Patienten. Weil es grenzwertig war, haben wir gern Gebrauch von dem Angebot gemacht, Patienten in andere Kreise zu verlegen. Solche Zustände wollen wir nicht mehr.

Spätestens jetzt – beim Inzidenzwert von 200 – müsste die Notbremse einsetzen. Was tun Sie jetzt?

Die Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg gilt. Ab der Inzidenz von 100 haben wir zwar keine weiteren Einschränkungen vorgenommen, aber die Kontrollen hochgefahren. Denn die Entwicklung erfüllt uns mit Sorge. Ab dem Wert 200 gilt die landeseinheitliche Regel. Liegen wir drei Tage darüber, haben wir die Pflicht, die Überschreitung bekannt zu machen. Dann gelten folgende Einschränkungen: Private Treffen sind nur noch mit dem eigenen Hausstand sowie einer weiteren Person zulässig. Dasselbe gilt für den öffentlichen Raum. Sport wird zurückgefahren auf Individualsport im Freien. Der Einzelhandel muss schließen – bis auf Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Apotheken, Buchhandlungen und Tankstellen. Wir fahren zurück auf den Stand vor dem 8. März. Baumschulen und Gartenfachmärkte müssen schließen, auch Friseure und andere körpernahe Dienstleistungen. Zur Physiotherapie kann man nur noch auf Rezept. Solarien schließen auch. Die Grundschulen bleiben offen, Kitas werden auf Notbetreuung und weiterführende Schulen auf Distanzlernen umgestellt.

Wie kontrollieren Sie die Einhaltung der Einschränkungen?

Wir setzen im Ordnungsamt zwei zusätzliche Mitarbeiter ein. Die kontrollieren die Einhaltung des Mund-Nasen-Schutzes, das Abstandhalten in Läden und gehen Hinweisen auf Verstöße nach.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte Sie nach Überschreiten der 100er-Inzidenz in Elbe-Elster darauf hingewiesen, dass Sie etwas unternehmen müssten. Wie kam dieser Hinweis aus Potsdam bei Ihnen an?

Uns vereint alle die Sorge um die künftige Entwicklung. Mit den Mutationen haben wir wenig Erfahrung. Gemeinsames Ziel ist es, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden und eine gewisse Normalität zu erreichen. Dazu müssen wir im Austausch bleiben. Für jeden konstruktiven Hinweis bin ich dankbar. Aber wir brauchen eine klare Strategie, die heißt: Testen und Impfen. Wir müssen außerdem auf die Einsicht der Bürger bauen. Dazu muss man transparent die Maßnahmen erklären. Jeder einzelne Bürger nimmt mit seinem Verhalten Einfluss auf die Infektionszahlen.

Was halten Sie von der These, dass sich in Regionen mit einem hohem Anteil von Skeptikern der aktuellen Coronapolitik – zum Beispiel unter AfD-Wählern - das Virus besonders gut ausbreitet?

Ich würde es nicht nur auf die AfD herunterbrechen. Im Landkreis haben wir Tendenzen von Querdenkern, Reichsbürgern und Coronaleugnern unterschiedlicher Couleur. Das macht die Sache schwerer und ist sicher auch Teil der Erklärung für die hohen Zahlen. In einigen Regionen im Kreis gab es seit Beginn der Pandemie Aktionen gegen die Eindämmungsmaßnahmen. Maskenanordnungen wurden von etlichen Leuten grundsätzlich negiert. Ärzte stellten fragwürdige Atteste aus.

Wie beurteilen Sie den Fortgang der Impfkampagne?

Meldungen über Kritik und Nebenwirkungen überlagern die Vorteile, die das Impfen bringt – nämlich eine Rückkehr zur Normalität. Bis zum 15. März hatte das Impfen immer mehr Fahrt aufgenommen. Im Impfzentrum Elsterwerda könnten bei ausgeweiteten Öffnungszeiten und ausreichender Impfstoffversorgung 750 Personen am Tag geimpft werden. Wegen des Impfstopps für den Wirkstoff Astrazeneca hat sich die Zahl der verimpften Dosen aber halbiert. Drei Arztpraxen sollen modellhaft in der Fläche als niedergelassene Ärzte impfen. Unsere Hoffnung ist, dass bald genug Impfstoff bereitsteht und die Logistik stimmt. Dann können wir eine gewisse Herdenimmunität erreichen.

Ihr Landrats-Kollege Gernot Schmidt (SPD) aus Märkisch-Oderland hat gerade elf Hausärzte zwangsverpflichtet zum Impfen.

Gernot Schmidt hatte kein Impfzentrum. Er musste sich selbst parallel eine Struktur aufbauen. Für ihn war das der richtige Weg.

Wie sind die Schulen auf die Pandemie eingestellt?

Nicht alle Botschaften aus dem Bildungsministerium sind klar: So hat das Ministerium eine Teststrategie für die Schulen verkündet und dann binnen zwei Tagen das angekündigte Vorgehen komplett geändert. Das ist nicht zielführend. Außerdem kaprizieren wir uns zu stark auf die Frage, ob die Schulen offen oder geschlossen sein sollen. Wichtiger ist, dass die Schüler die Lernziele erreichen. Wir sind unzufrieden mit den digitalen Möglichkeiten. Hier, im ländlichen Raum, versuchen wir krampfhaft, jedes Förderprogramm in Anspruch zu nehmen und digitale Infrastruktur zu schaffen. Aber es reicht nicht. Man fragt sich manchmal, inwieweit in den Entscheidungsgremien in Potsdam reale Kenntnisse vom Wohnen im ländlichen Raum vorhanden sind. Nur ein Beispiel: 85-Jährige werden aufgefordert, per E-Mail einen Impftermin zu beantragen!

Von Ulrich Wangemann