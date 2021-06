Potsdam

Es bleibt nicht nur beim Video mit der Kuh, die genüsslich ein Croissant verzehrt und den Alpakas, die sich neugierig an den Zaun drängen: Nach einem Jahr Pause kann auch das Familienunternehmen von Ernst und Cindy Ruden im Potsdamer Ortsteil Krampnitz seinen Betrieb am kommenden Wochenende zur Landpartie Brandenburg 2021 seine Pforten für echte Besucher öffnen. Zu Beginn des Jahres stand die Landpartie wegen Corona noch auf der Kippe.

Vorsorglich hatte das Landwirtschaftsministerium einen Wettbewerb ausgeschrieben und die Höfe zu einem Videobeitrag aufgerufen, damit es wenigstens eine digitale Landpartie geben würde. Seit Kurzem klar: Die traditionelle Besuchertour durch das ländliche Brandenburg ist wieder echt und analog da. Die eingereichten und am Montag zum Teil prämierten Beiträge kann man sich jetzt im Netz quasi als Einführung vor der eigentlichen Tour anschauen.

Mehr als 100 Betriebe machen mit

Am 12. und 13. Juni werden mehr als 100 Gastgeberinnen und Gastgeber im ländlichen Raum Besucherinnen und Besucher empfangen, kündigte Agrarminister Axel Vogel (Grüne) als Schirmherr am Montag an. Es könnten sogar noch mehr werden, denn bis kurz vor dem Wochenende können sich Höfe entscheiden, doch noch an der traditionellen Juni-Veranstaltung teilzunehmen. So ist zum Beispiel das Haus Landmarie Marita Zinkler in Werneuchen (Barnim), eine Landbäckerei und ein Gartenexperte erst diese Woche auf die Liste gekommen.

„Neben Regionalprodukten geht es bei der Landpartie immer auch um ein Gesprächsangebot zwischen Produzentinnen und Produzenten mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern“, sagt Vogel. Und es gehe auch um die Werbung für grüne Berufe, die man bei einem Hof- und Betriebsbesuch vor Ort am besten kennenlernen könne.

Viele Besucher erwartet

Der Präsident des Landesbauernverbands Henrik Wendorff geht von einem hohen Besucherstrom am Wochenende aus. „Es scheint so, dass der Wettergott stabile Verhältnisse am Wochenende schafft“, sagt Wendorff. Die Teilnehmer der Landpartie verstünden sich als Botschafter der heimischen Landwirtschaft und der regionalen Versorgung mit wichtige Produkten.

Anspruch der Landpartie sei es durchaus, ein realistisches Bild zu vermitteln. Interessierte könnten Fragen zum Ackerbau und auch zur Tierhaltung stellen, die sonst in der öffentlichen Debatte untergingen. Erklärt werde zum Beispiel, warum in Brandenburg im Schnitt 65 Prozent Getreide und 25 Prozent Ölsaaten angebaut würden, schließlich auch, warum die übliche Fruchtfolge auf den Feldern, mit dem Begriff „Monokultur“ nur unzureichend erfasst sei. Auch in die Tierproduktion gewährten Betriebe Einblick, soweit es die Hygiene- und tierärztlichen Gesundheitsregeln erlaubten.

Lebensmittel wieder schätzen lernen

Ulrike Fechner, Geschäftsführerin des Brandenburger Landfrauenverbands, macht unter dem Motto „Landwirtschaft mit allen Sinnen“ auf Aktionen aufmerksam, die sich vor allem an Kinder richten. „Nur wer weiß, wie Lebensmittel entstehen, wird sie auch wertschätzen“, so Fechner. In diesem Sinne zeigen viele Heimatvereine auf den Betrieben auch traditionelle ländliche Techniken wie Spinnen oder Buttern.

Nichts zuletzt wollten die Bauern das Wochenende der Landpartie auch für die Berufsorientierung nutzen und die Bedeutung des Berufsstandes hervorheben. „Die Landwirtschaft produziert unsere Lebensmittel“. so Fechner. Brandenburgs Landwirtschaft sei unglaublich vielfältig, sie reiche von konventioneller bis zur biologischen Erzeugung in kleinen Familienbetrieben wie in größeren Unternehmen.

Ein paar Corona-Einschränkungen gibt es

Ganz so locker wie in den Jahren vor der Pandemie wird die diesjährige Partie trotz sinkender Inzidenzzahlen allerdings nicht ablaufen, räumt Stephanie Guhl, Sprecherin des Marketingverbands Pro Agro ein. „Es gelten wie überall noch die Hygieneregeln mit Maske tragen und Abstand halten“, sagt Guhl. Bei bestimmten Führungen und Besichtigungen könne es durchaus vorkommen, dass Besucher etwas warten müssten, da die Betriebe gehalten seien, die Gruppen klein zu halten. „Wir bitten um Verständnis dafür, dass es nicht so schnell und zügig von statten geht wie früher“, so Guhl. Wenn man Betriebe mit Gastronomie besuche, empfehle es sich auch, ein Testergebnis in der Tasche zu haben.

Wie die Regeln im Einzelfall ausfallen, sei auch von Betrieb zu Betrieb verschieden. „Wir empfehlen vor der Tour auf jeden Fall noch einmal auf die Webseite zu schauen“, so Guhl. Schon jetzt hätten einige Betriebe abgesagt, weil sie die Teilnahme unter Coronabedingungen für sie zu schwierig sei. Das könne im Laufe der Woche weiterhin passieren.

Bauernpräsident Wendorff ist trotzdem optimistisch, dass die Besucher gerade in diesem Jahr ein recht guten Eindruck von der brandenburgischen Landwirtschaft bekommen würden. Trotz des kalten Frühjahrs stünden besonders die Getreidefelder in voller Frucht. Roggen und Weizen würden bisher sehr gut wachsen. In den vergangenen beiden Jahren hatten die Bauern wegen der Dürre dagegen mit herben Einbrüchen zu kämpfen. „Die Bestände sind gut über die Wintermonate gekommen.“ Werde es in nächster Zeit nicht zu trocken, sei mit einer durchschnittlich guten Ernte zu rechnen.

Von Rüdiger Braun