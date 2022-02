Brandenburger Landrat (SPD) schreibt Putin – CDU findet das peinlich

Seelow

Russlands Präsident Wladimir Putin ist zum Besuch der Kriegs-Gedenkstätte bei Seelow anlässlich der Eröffnung vor 50 Jahren eingeladen. Der Landrat von Märkisch-Oderland, Gernot Schmidt (SPD), der Seelower Bürgermeister Jörg Schröder sowie Kommunalpolitiker (etwa Linken-Kreistagsvorsitzende und Ex-Landtagsabgeordnete Bettina Fortunato) wandten sich an Putin persönlich in einem Schreiben, das der MAZ vorliegt.

Gedenkstätte Seelow: Grab für Zehntausende Soldaten

Die Gedenkstätte im Landkreis Märkisch-Oderland erinnert an die größte Schlacht des Zweiten Weltkrieges bei Seelow. Vom 16. bis 19. April 1945 standen sich im Oderbruch hunderttausende Soldaten gegenüber. Während der Schlacht starben auf beiden Seiten Zehntausende Soldaten. Dann begann der Angriff auf Berlin. Die Gedenkstätte wurde 1972 eröffnet. Ein Termin für die Feierlichkeiten anlässlich des Jubiläums steht nach Angaben des Landkreises noch nicht fest.

„Nie wieder Krieg! Dem ordnet sich alles unter“

Der Brief greift den Ukraine-Konflikt auf und gipfelt in dem Satz: „Uns alle vereint der Wunsch - nie wieder Krieg! Dem ordnet sich alles unter.“ Die Unterzeichner des Briefes äußerten sich beunruhigt „vom verbalen Aufrüsten“ in großen Teilen der westlichen Welt und der Zuspitzung der Interessengegensätze zwischen der Nato und Russland. In der Region werde alles getan, ein Bedrohungsempfinden Russlands durch ein weiteres Vorrücken der NATO nach Osten und die Stationierung offensiver Waffensysteme in unmittelbarer Nähe auszuschließen.

Der Landrat und seine Mitunterzeichner heben Russlands Anteil am Gelingen der Deutschen Einheit hervor. „Wir sind glücklich, dass wir in einer der längsten Friedensperioden hier in Europa leben dürfen.“ Anschließend wünschen sie dem russischen Volk und dem Kreml-Herrscher „Gesundheit und Wohlergehen und uns gemeinsam auf dieser Welt ein friedliches und freundschaftliches Miteinander, im Großen wie im Kleinen“.

CDU spricht von „peinlicher Ergebenheitsadresse“

Der CDU-Fraktionschef im Brandenburger Landtag, Jan Redmann, bezeichnete auf Twitter den Brief als peinliche Ergebenheitsadresse an Putin. Warum lasse der Landrat die völkerrechtswidrigen Drohungen Russlands gegenüber der Ukraine unerwähnt? - fragte er. Ein „so einseitiger Brief“ sei „eine Ermutigung an Putin, seinen aggressiven Kurs fortzusetzen. Dagegen nannte Linken-Fraktionschef Sebastian Walter den Brief ein „richtiges Signal“ und ein „Zeichen des Friedens“.

Auf MAZ-Nachfrage sagte Landrat Schmidt, er habe wegen der Gedenkstätte schon oft Kontakt mit der Russischen Botschaft gehabt. Dorthin sei der Brief auch gegangen. Er sagte weiter: In Seelow seien die schrecklichen Folgen von Krieg zu besichtigen. Jedes Jahr noch würden Kriegstote beerdigt. Gerade die junge Generation von Politikern in Europa müsse wissen, dass es immer leicht sei, einen Konflikt zu beginnen, aber das Ende nicht absehbar und oft grausam sei.

Von Gudrun Janicke und Ulrich Wangemann