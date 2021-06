Potsdam

Angesichts der schulischen und psychosozialen Folgen der Corona-Pandemie sollen Kindern und Jugendliche in Brandenburg künftig mehr Unterstützung bekommen. Ein entsprechender Antrag der Regierungsfraktionen wurde am Freitag im Landesparlament mehrheitlich beschlossen. Im Mittelpunkt des vorgestellten Maßnahmenpakets stehen neben der Ausweitung der Schulsozialarbeit die Förderung von außerschulischen Programmen sowie die befristete Einstellung von Lehrern.

„Uns ist bewusst, dass die Pandemie den Kindern und Jugendlichen viel zugemutet hat“, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). Lernzeit sei reduziert worden, es fehlte an Bewegung und Kinder konnten ihre Freunde nicht sehen. Es werde ein Programm auf den Weg gebracht, sagte sie. Die große Herausforderung sei aber, das Geld nicht mit der Gießkanne zu verteilen. „Der wichtigste Schritt ist, Normalität an den Schulen herzustellen.“

Mehr Bewegung und bessere Förderung

Hardy Lux, jugendpolitischer Sprecher der SPD Fraktion, betonte, dass in den kommenden Monaten nicht nur das Aufholen von Lernrückständen im Fokus stehen dürfe, sondern auch die Stärkung sozialer Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen: „Junge Menschen brauchen jetzt Freiräume und auch Freizeit, sich zu entfalten.“ Das Programm solle explizit dabei unterstützen.

Das nun vorgestellte Maßnahmenpaket sieht neben dem Ausbau der Freiwilligendienste die befristete Einstellung von zusätzlichen Lehrkräften und sonstigem pädagogisches Personal vor, „die für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bedarf an Lernunterstützung in den nächsten beiden Schuljahren dazu beitragen können, diese wieder in den Schulalltag einzubinden.“ Weiter soll es außerschulische Förderangebote geben, mehr Bewegungsangebote und Aufklärung über gesundheitliche Belange von Kindern und Jugendlichen.

„Die Mittel aus dem Bundesprogramm in Höhe von 38,7 Millionen Euro flankiert das Land Brandenburg mit weiteren 30 Millionen Euro aus dem Corona-Rettungsschirm“, erläuterte Petra Budke, Fraktionsvorsitzende der Grünen und bildungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion, die Finanzierung des Maßnahmenpakets. Neben dem Aufholen von Unterrichtsstoff müsse es bei den geplanten Programmen auch darum gehen, „Kindern und Jugendlichen wieder gemeinsames Erleben und Bewegung zu ermöglichen.“

GEW: strukturelle Probleme werden nicht angegangen

Massive Kritik an dem vorgestellten Programm kam am Freitag von der AfD und Fraktion der Linken. Die vorgestellten Maßnahmen seien weder neu noch konkret, hieß es aus der AfD-Fraktion. Angesichts von überfüllten Klassen und dem Fehlen von geschultem Personal kritisierte die Linke die befristete Einstellung von Lehrkräften. „Wir müssen Leute nachhaltig einstellen“, forderte Kathrin Dannenberg (Linke).

Ähnlich äußerte sich auch der Chef der GEW Brandenburg, Günther Fuchs, auf MAZ-Anfrage. „Wir kämpfen in den Schulen mit strukturellen Problemen, die man nur langfristig lösen kann.“ Es mangele an Lehrkräften, Schulpsychologen, Ausstattung und Klassenräumen. „Dabei liegt die individuelle Förderung von Schülern in der Aufgabe der Schulen.“ Zwar könnten freie Träger mit Programmen unterstützen, aber die „eigentlichen Probleme der Bildungslandschaft in Brandenburg werden wir so nicht lösen.“

René Mertens, Sprecher des Landeselternrat, begrüßte die geplante Unterstützung für die Kinder und Jugendlichen in Brandenburg, kritisierte aber ebenso wie Fuchs das Fehlen „eines großen Wurfes.“ Selbst nach vielen Monaten der Pandemie seien viele Schulen im Land nicht ausreichend digital aufgestellt. „Es fehlen noch immer Computer für die Lehrkräfte.“ Das Augenmerk müsse daher künftig vor allem auf die Ausstattung der Schulen gerichtet werden, forderte Mertens. „Wir brauchen kleine Lerngruppen und ausreichend Zeit für individuelle Förderung“. Nur so könnten die Folgen der Pandemie langfristig abgemildert werden.

Von Gesa Steeger