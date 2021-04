Brandenburger Landwirte schimpfen über EU-Agrarreform: „Werden richtig bluten“

Potsdam

Was er über die EU-Agrarreform denkt? Da muss Jens Schreinicke erst mal tief Luft holen. „Was da beschlossen wurde, ist kein großer Wurf“, sagt er. Jens Schreinicke ist Landwirt und betreibt einen Hof in Michendorf im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Von seinen 150 Hektar Land nutzt er derzeit 35 Hektar als Acker, der Rest ist Grünfläche. Rund 70 Hektar seines Areals stehen unter Naturschutz.

„Ich lasse mich gerade als Öko-Bauer zertifizieren“, sagt der Landwirt. Jens Schreinickes Selbstständigen-Betrieb ist einer, der von der Reform der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (GAP) für Deutschland profitieren soll. Denn die wesentliche Formel des Maßnahmenpakets, auf das sich die Agrarminister von Bund und Ländern Ende März verständigt haben, lautet: Weniger Geld für pauschale Flächensubventionen in der Landwirtschaft, mehr Geld für konkrete Umweltleistungen.

Abkehr von der Förderung nach Fläche

Der Beschluss besagt, dass ab 2023 25 Prozent der EU-Direktzahlungen an deutsche Landwirte an Klima- und Umweltmaßnahmen geknüpft sein müssen. Kleinbauern wie Schreinicke sollen dadurch stärker unterstützt und nachhaltige Landwirtschaft, Tierwohl und Ökolandbau vorangetrieben werden. Insgesamt geht es um die Verteilung von rund sechs Milliarden Euro im Jahr. Allerdings: Die sogenannte Basisprämie, also die Direktzahlung pro Hektar, sinkt für alle Betriebe auf rund 140 Euro.

Und genau das stört Jens Schreinicke. „Erst einmal wird allen Brandenburger Bauern Geld abgezogen“, sagt er. Für die Betriebe im Land wird ein Verlust von über 30 Millionen Euro pro Jahr prognostiziert. „Das kann ich als Landwirt, der mit allen seinen Kollegen solidarisch ist, nicht gut heißen.“

Subventionen von rund 50 Prozent

Der Michendorfer Landwirt ist auf staatliche Subventionen angewiesen. Rund 50 Prozent der Einnahmen machen bei ihm die Zuschüsse aus. Da sich Jens Schreinicke der ökologischen Landwirtschaft verschrieben hat, erfüllt er die neuen EU-Auflagen. Die Umverteilung der Direktzulagen wird ihm zugute kommen.

Zuversichtlich ist er trotzdem nicht. „Grundsätzlich ist es ja richtig, dass man kleineren und ökologisch wirtschaftenden Bauern mehr Geld geben will“, sagt er. „Aber der Fördereffekt verpufft hierzulande völlig wegen der irrsinnigen Umweltschutz-Bestimmungen der Bundesregierung.“

Konkret meint der Landwirt das beschlossene Insektenschutz-Gesetz. Das schwäche die Position deutscher Bauern auf dem Weltmarkt weiter. „Die Agrarreform wird nichts bringen, weil sie den Strukturwandel nicht aufhält und den kaputten Lebensmittelmarkt nicht repariert“, kritisiert Jens Schreinicke. Mit immer weiteren Auflagen steigen die Produktionskosten hierzulande weiter und die großen Lebensmittelketten weichen vermehrt auf günstigere Produkte aus dem Ausland aus. „Wir deutschen Bauern sind einfach nicht mehr konkurrenzfähig“, so Schreinicke.

Umverteilung von Ost nach West

Sein Landwirtskollege Heiko Terno kann dem nur zustimmen. „Die Lebensmittel sind zu billig, der Markt funktioniert nicht“, schimpft er. Heiko Terno ist Geschäftsführer des AWO Reha-Guts in Kemlitz im Landkreis Dahme-Spreewald – ein Betrieb mit rund 1000 Hektar Acker- und Grünland, 350 Milchkühen und 35 Mitarbeitern. „Die Brandenburger Bauern werden richtig bluten durch die Reform“, sagt Heiko Terno.

Ihn ärgert, dass die Umverteilung der Direktzahlungen mit einer erhöhten Prämie von zwölf Prozent nicht auf das jeweilige Bundesland begrenzt bleibt. „Dadurch wären die Gelder, die man den großen Betrieben in Brandenburg abzieht, im Land geblieben“, sagt er. So laufe die Reform aus seiner Sicht auf eine Umverteilung von Ost nach West hinaus. „Da wir in Ostdeutschland historisch bedingt viele Großbetriebe haben und in Bayern und Baden-Württemberg sehr viele kleine bis sehr kleine, werden die Fördermittel in diese Richtung umverteilt.“

Sozialer Aspekt nicht mitgedacht

Allerdings hätte es auch noch schlimmer kommen können, sagt der Landwirt. So sei er froh, dass eine Kappung von Direktzahlungen aufgrund von Betriebsgrößen in den Bund-Länder-Verhandlungen abgelehnt wurde.

Den sozialen Aspekt hätten die Agrarminister gänzlich außer Acht gelassen. „Die Beschäftigten in der Landwirtschaft arbeiten wegen der Billigpreise nicht selten zu sehr niedrigen Löhnen“, gibt Heiko Terno zu bedenken. Erntehelfern haben häufig nicht mal eine Krankenversicherung. „Ich sehe nicht, dass die Reform hier dran irgendetwas ändert.“ In Brandenburg sind rund 38.900 Menschen in der Landwirtschaft tätig. Bundesweit sind es 660.000 Beschäftigte.

Von Jérôme Lombard