Hartmut Stäker ist Lehrer für Mathematik, Physik und Wirtschaftswissenschaften am Oberstufenzentrum Dahme-Spreewald in Lübben mit beruflichem Gymnasium und Fachoberschule. Er äußert sich als Lehrer zum Schulbeginn in Corona-Zeiten.

Herr Stäker, freuen Sie sich darauf, ab Montag wieder vor den Klassen zu stehen?

Ja natürlich, es war ja wirklich lange genug schülerarm an der Schule.

Bisher blieb es eher ruhig

Angst vor Ansteckung haben Sie gar nicht?

Ja und nein. Ich bin besorgt, dass man mit dem Schulbeginn in Brandenburg letztlich doch wieder vor einem neuen Covid-19-Ausschlag steht. Andererseits hoffe ich natürlich, dass das nicht passiert. Meine Erfahrung aus der Region und dem beruflichen Umfeld ist aber, dass hinsichtlich Covid-19 zum Glück relativ wenig geschehen ist.

Gehen Sie davon aus, dass die Schüler diszipliniert sind?

An meiner Schule gehe ich davon aus, denn das sind Erwachsene. Bei den Grundschulen und bei der Sekundarstufe Eins sehe ich aber doch eher Probleme. Da gibt es zum Teil auch Kollegen, die sehr ängstlich sind und am liebsten die Maske auch im Unterricht tragen lassen würden. Andererseits gibt es auch viele, die wegen der bisher entspannten Situation eher zuversichtlich sind.

Gegen Masken im Unterricht

Sie selbst wären nicht dafür, dass die Schüler auch während des Unterrichts Masken tragen sollen?

Ich bin als Pädagoge dagegen. Das zweite pädagogische Instrument neben der Sprache ist die Mimik. Stellen Sie sich vor, Sie sind in der Bankreihe und geben einem Schüler ein paar Hinweise und hinten fängt sogleich der Klassenkasper mit seiner Show an. Hier reicht in der Regel ein böser Blick. Wenn der Blick aber durch die Maske verfremdet ist, reicht er vielleicht nicht.

Die Linke fordert, dass eigentlich das Land für die Kosten der Masken aufkommen müsste. Sehen Sie das auch so?

In der Privatwirtschaft bekommen Maskenträger die Masken vom Dienstherrn gestellt. In der Schule ist das nicht so. Hier ist das Land nur für das Personal zuständig, für die Ausstattung und damit auch für die Masken aber der Schulträger. Da müssten die verschiedensten Schulträger beauftragt werden, Masken zu beschaffen und das ist in der Kürze der Zeit nicht zu schaffen. Mir persönlich wäre es aber sowieso lieber gewesen, wenn es nur eine Maskenempfehlung gegeben hätte, denn dann wäre das Tragen der Maske, von denen, die sie wollen, bewusst gemacht worden. Und egal ob Pflicht oder nicht: Kommt mir jemand im Flur ohne Maske näher als Einmeterfünfzig, frage ich aus pädagogischen Gründen sowieso, warum er oder sie ein Maskenmuffel und bereit ist, andere zu gefährden.

Vereinzelt könnte es Schließungen geben

Wird es wieder zu Schulschließungen oder gar Lockdowns kommen?

Ich denke an den Ausbruch vor einigen Tagen in einer Kita in Potsdam. Wenn man das wie dort so schnell erkennen und reagieren kann, dann wird es wohl einen flächendeckenden Lockdown nicht geben. Wir sind aber in der Schule angewiesen, einen Plan B für Schließungen zu machen. Einzelne Schulschließungen können aber durchaus passieren. Man sollte sich darauf einstellen. Ich hoffe aber, dass es nicht passiert. Ich hoffe, dass es eher nur eine Klasse oder Lerngruppe, maximal ein Jahrgang ist.

Reicht die geplante Testaktivität aus?

Die sechs Tests, die Lehrer bis November freiwillig machen können, sollen beruhigen, weil ja an den Schulen nun der einmeterfünfzig Abstand wegfällt. Problematisch ist aber die Umsetzung. Ich muss mir bei der Schulleitung einen Berechtigungsschein besorgen, brauche einen Arzttermin, muss dorthin und dann den Bericht abwarten. Das sind ziemlich viele Hürden. Besser wäre gewesen, das Testteam kommt in die Schule und macht bei Interessenten den Abstrich und teilt anschließend die Ergebnisse mit.

Gibt es bei den heute vom Bildungsministerium vorgelegten Hygieneplänen einen Punkt, der Ihnen sauer aufstößt?

Was ich kritisch finde, habe ich gerade gesagt, ansonsten finde ich die Pläne ziemlich in Ordnung. Ich knüpfe daran die Hoffnung, dass es nicht zu einem erneuten Ausbruch kommt und man entsprechend stark reagieren muss.

Von Rüdiger Braun