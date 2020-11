Potsdam

Die Verklappung von 330.000 Tonnen Müll in der Kiesgrube Lindower Heide bei Malterhausen ( Teltow-Fläming) wird strafrechtlich nicht weiter geahndet. Wie das Landgericht Potsdam auf Anfrage bestätigte, ist das Verfahren wegen illegalen Umgangs mit gefährlichen Abfällen gegen den Hauptverdächtigen Björn S. (44) eingestellt worden – gegen Zahlung einer Geldauflage in nicht näher genannter Höhe. Landgerichtssprecher Sascha Beck sagte lediglich, eine erste Rate in fünfstelliger Höhe sei bereits geflossen.

85 Prozesstage, kein Urteil

Es ist das späte und ziemlich lautlose Ende des größten Müllskandals in Brandenburg. Die Staatsanwälte waren davon ausgegangen, dass die Angeklagten einen Gewinn von 6,5 Millionen Euro mit der illegalen Entsorgung von Gewerbeabfällen, Plastik und Bauabfällen erwirtschaftet haben. Laut Landgericht zog sich der Prozess über mindestens 85 Verhandlungstage und vier Jahre – rekordverdächtige Werte.

Björn S. gilt trotz der Zahlung als nicht vorbestraft, ein Schuldeingeständnis ist ebenso wenig Teil der Abmachung. Dem Vorgehen hat auch die Staatsanwaltschaft Potsdam zugestimmt, die den Fall mit ihren Ermittlungen 2007 ins Rollen gebracht hatte.

Abfallunternehmer gilt als nicht vorbestraft

Im Fall des Recyclingunternehmers kommt jetzt eine Regelung in der Strafprozessordnung zur Anwendung (Paragraph 153a), die eine Einstellung des Verfahrens ermöglicht, wenn die Auflagen geeignet sind, „das öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu beseitigen, und die Schwere der Schuld nicht entgegensteht“.

Der Haftbefehl gegen den Geschäftsmann war erst vor wenigen Tagen aufgehoben worden – als klar war, dass er nicht verurteilt wird. Zwar war dem Angeklagten zuletzt Haftverschonung gewährt worden, er konnte aber nach Angaben seines Anwalts Felix Haug das Land nicht verlassen und somit auch seine Familie in den Niederlanden nicht besuchen. „Mein Mandant ist extrem erleichtert“, sagte der Verteidiger. Den Haftbefehl hatte das Gericht 2019 erlassen, nachdem der Angeklagte mehrfach nicht zur Verhandlung erschienen war – angeblich aus gesundheitlichen Gründen und weil er in Holland gewesen sein soll.

Zwei Todesfälle und Corona

Das Verfahren steht schon seit Langem unter keinem guten Stern. Von den drei Angeklagten blieb am Ende nur Björn S. übrig. Denn einer war nach Anklageerhebung gestorben, ein anderer, für die Baggerarbeiten vor Ort zuständiger Mitarbeiter wurde ebenfalls nicht verurteilt und schied aus dem Prozess aus.

Im Jahr 2013 mussten alle Termine abgesagt werden, weil der Verfasser eines maßgeblichen Gutachtens gestorben war. Vor einiger Zeit dann erkrankte ein Richter der Kammer, so dass kaum noch Prozesstermine stattfinden konnten – es sollen im laufenden Jahr nur vier gewesen sein. Verjährungsfristen drohten. Dazu kam Corona. Der Platz im Gerichtssaal reichte nicht aus, um die erforderlichen Sicherheitsabstände zwischen den Prozessbeteiligten zu gewährleisten.

Überraschungseier und Batterien

Die eigentlichen Taten gehen laut Anklage bis ins Jahr 2005 zurück. Damals begannen die Tatverdächtigen, statt unbelastetem Bauschutt problematische Abfälle in das Kies-Loch zu füllen. Ein anonymer Anrufer brachte die Behörden auf die Spur der mutmaßlichen Müllpanscher. Bei einer Probe 2007 etwa fanden sie geschredderten Kunststoff, Reste von Überraschungseiern, Bestandteile von Haushaltsbatterien und Glasscherben in der Grube.

Mit dem Ende des Strafprozesses ist die juristische Aufarbeitung des Umweltskandals noch nicht beendet. Vorm Verwaltungsgericht Potsdam stehen noch mehrere Verfahren vor Verwaltungsgerichten aus. Dabei geht es unter anderem um die Frage, wer für die Messsonden im Umfeld der Kiesgrube bezahlen muss. Ein Gutachten hatte befunden, die Müllreste im Boden sonderten Kolibakterien und Schwermetalle ab. Dieses Monitoring und eine Sanierung der Anlage würden laut einem Gutachten mehrere Million Euro kosten, ein komplettes Ausbaggern der Abfälle rund 40 Millionen Euro.

Ein lukratives Geschäft

Beim Geschäft mit dem Abfall ist viel Geld im Spiel, die Profite sind so hoch wie im Waffenhandel oder der Prostitution. Weil Entsorgungsfirmen den Abnehmern des Abfalls hohe Summen für Verbrennung oder Trennverfahren zahlen, lohnt es sich finanziell, das Zeug in der Landschaft zu vergraben. Auf diese Weise betätigten sich etliche Unternehmer in Deutschland, nachdem seit 2005 „normale“ Abfälle nicht mehr wie früher einfach auf Deponien gekippt werden durften.

In West-Brandenburg machte der ehemalige Polizist Bernd R. aus Potsdam-Mittelmark als „Müllpate“ gute Geschäfte, indem er Alt-Deponien aus DDR-Zeiten zu „naturieren“ vorgab – und tatsächlich Müll dort vergrub. Er wurde 2012 zu mehr als vier Jahren Haft verurteilt.

Von Ulrich Wangemannund Ingmar Höfgen