Potsdam

In der brandenburgischen Polizei werden die vielen Versammlungen gegen die Corona-Politik mit Besorgnis beobachtet. Es sei zu befürchten, dass die Vielzahl der Aufzüge „den Polizeiapparat irgendwann lahmlegen“ könnte, sagte die Spitzenkandidatin für den Vorsitz der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Brandenburg, Anita Kirsten, der RBB-Welle Radio 1 am Mittwoch. Für andere Aufgaben der Polizei könnte dann möglicherweise an manchen Stellen das Personal fehlen.

Allein für die laufende Woche seien mehr als 50 Demonstrationen gegen die Corona-Politik offiziell angemeldet, sagte Kirsten. Zusätzlich würden noch einmal doppelt so viele unangemeldete Aufzüge erwartet. Dies führe zu einer hohen Arbeitsbelastung für die Polizei. Allein ein Überblick über die Lage würde der Polizei dabei bereits helfen.

Aggressionspotenzial könnte steigen

Insgesamt sei die Stimmung bei den Versammlungen mit Corona-Bezug in Brandenburg noch weitestgehend friedlich, sagte Kirsten. Sorge bereite jedoch, dass auch immer mehr Menschen gegen die Versammlungen und für die Corona-Schutzmaßnahmen auf die Straße gingen. Dadurch drohe das Aggressionspotenzial zwischen den verschiedenen Demonstrationen zuzunehmen und die Polizei dazwischen zu geraten. Auch die Kontakte zwischen Menschen, die das Infektionsgeschehen antreiben könnten, nähmen dadurch zu.

Von epd