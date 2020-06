Polizeidaten zeigen: Mehr häusliche Gewalt im Lockdown

Potsdam

Drei Morde an Frauen binnen einer Woche – eine derartige Häufung schlimmster Gewalttaten an Frauen hat es in Brandenburg seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Nun ist auch klar: Die Bluttaten von Werder/ Havel ( Potsdam-Mittelmark am 11. Mai, Zossen ( Teltow-Fläming) am 15. Mai und Cottbus am 17. Mai, bei denen jeweils die männlichen Partner ihre Ehefrauen töteten, fielen wohl nicht zufällig in eine kurze Zeitspanne. Nach Angaben des Sozialministeriums hat die Zahl der polizeilich aufgenommenen Anzeigen wegen häuslicher Gewalt von Beginn der Lockdown-Maßnahmen Mitte März bis Mitte Mai um knapp ein Viertel (22,5 Prozent) zugenommen. Das sind 139 Fälle mehr – also insgesamt 756 landesweit.

Bedrückendes Stimmungsbild

Diese Zahlen stammen aus dem „Polizeilichen Auskunftssystem Straftaten“ (Polas), in das die eingesetzten Polizisten die Daten kurz nach dem Ende ihrer Einsätze einpflegen – es sind Rohdaten, die zumindest eine Tendenz erkennen lassen. Normalerweise macht die Polizei nur einmal im Jahr statistische Angaben.

Die Links-Fraktion hatte die Daten in einer Parlamentarischen Abfrage abgefordert. „Das tägliche Leben hat viele Beziehungen in den vergangenen Monaten an ihre Grenzen gebracht“, sagt die frauen- und familienpolitische Sprecherin der Fraktion, Bettina Fortunato. Gewalt gegen Frauen und Kinder sei „nicht selten eine Folge dieser Zuspitzung“ gewesen.

Frauen hatten kaum noch Kontaktmöglichkeiten

„Uns war lange nicht klar, wie sich Corona auswirkt – jetzt ist das die Bestätigung“, sagt Verena Letsch vom Frauenpolitischen Rat, einem Bündnis, dem 23 Frauenorganisationen sowie Gewerkschaften, Kirchen und Parteien im Land Brandenburg angehören.

Die hohen Zahlen der Polizei „überraschen uns nicht – wir hatten das befürchtet“, ergänzt Laura Kapp vom Netzwerk brandenburgischer Frauenhäuser. Problemverschärfend hätten die Kontaktbeschränkungen gewirkt. Für viele Frauen seien Besuche oder Anrufe bei Beratungsstellen fast unmöglich geworden, so Kapp. Entsprechend zu deuten sei auch die schwache Auslastung der 22 Frauenhäuser im Land. In der Lockdown-Phase habe man die Frauen schwerer erreichen können, sagt Kapp.

Nach Angaben des Frauenministeriums hatten zuletzt alle bis auf zwei der Einrichtungen angezeigt, noch über freie Plätze zu verfügen. Obwohl die Gewalt innerhalb der Familien deutlich zunahm, habe es „seit der Pandemie bis dato keine überdurchschnittlichen Aufnahmen von Frauen in den Brandenburger Schutzeinrichtungen“ gegeben, heißt es in der Stellungnahme der Landesregierung.

„Wenn man sich mit dem Gewalttäter in den eigenen vier Wänden befindet, greift man eher nicht zum Telefon“, sagt auch die neue Gleichstellungsbeauftragte des Landes, Manuela Dörnenburg.

Angst vor Ansteckung im Frauenhaus

Viele Frauen hätten auch Angst gehabt, sich in den Frauenhäusern, die ja Gemeinschaftsunterkünfte sind, mit dem Corona-Virus anzustecken, sagt Laura Kapp. Deshalb seien Frauen trotz Gewalterfahrungen zu Hause geblieben. Das sei vergleichbar mit Menschen, die den Arztbesuch scheuten aus Sorge vor einer Infektion. Diese Sorge sei aber unbegründet, die Sicherheitsstandards seien hoch.

In vielen Kommunen hatten Wohnungsgesellschaften und Genossenschaften unbürokratisch geholfen und für Notaufnahmen freistehende Wohnungen zur Verfügung gestellt, sagt Kapp. Dort hätten die Neuankömmlinge die 14 Tage Quarantäne verbringen können. Allerdings seien die Frauen dort oft einsam und eher geneigt, wieder nach Hause zurückzukehren. Deshalb könnten diese Einzelwohnungen nicht die Gemeinschaft und Betreuung in den Frauenhäusern ersetzen.

Kommunen drohen mit Kürzungen

Die Steuerausfälle der öffentlichen Kassen im Gefolge des Lockdowns bereitet den Frauenhaus-Trägern darüber hinaus große Sorgen. Denn die Einrichtungen, in denen misshandelte Frauen und ihre Kinder Zuflucht finden können, hängen zum Teil an freiwilligen Zahlungen der Kommunen. Laut Laura Kapp signalisieren die ersten Kommunen im Land nun, dass sie ihre Förderung kürzen müssen – so geschehen im Kreis Barnim, wie die Frauenhaus-Netzwerkerin sagt. Sie dringt deshalb auf eine Reform der Frauenhaus-Finanzierung.

Zustimmung kommt von der Gleichstellungsbeauftragten des Landes. Die Finanzierung sei so wie derzeit „nicht auskömmlich“, kritisiert Manuela Dörnenburg. Nach dem Koalitionsvertrag will die Landesregierung „ Frauenhäuser, Frauenberatungsstellen, Zufluchtswohnungen erhalten und weiterentwickeln“. Wenn es aber nicht gelinge, die vorhandene Struktur in der Krise zu erhalten, müsse man „nicht darüber reden, sie auszubauen“, so Dörnenburg. Deshalb müsse die Finanzierung gesichert werden.

