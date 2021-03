Potsdam

Der Deutsche Richterbund spricht sich gegen eine Regelabfrage von Verfassungsschutz-Daten bei der Neueinstellung von Landesbeamten und bei Karrierebeamten aus. Im Referendariat, das der Einstellung von Richtern und Staatsanwälten vorausgeht, würden Verdachtsmomente für mangelnde Verfassungstreue auffallen, heißt es in einer Stellungnahme des Richterbund-Landesverbands zu einem aktuellen Eckpunktepapier aus dem Potsdamer Innenministerium. Wie berichtet, will die Landesregierung einen Verfassungstreue-Check für Beamte auf den Weg bringen.

„Der Justiz gelingt es auch mit den bisherigen Instrumenten, wie beispielsweise der Einholung eines Führungszeugnisses, sehr gut, zu verhindern, dass mögliche Verfassungsfeinde und Extremisten in den Justizdienst gelangen“, sagte Claudia Cerreto, Landesvorsitzende der Juristenvereinigung am Mittwoch.

Richter oder Staatsanwälte würden ohnehin zunächst auf Probezeit eingestellt. In diesen drei bis vier Jahre würden „die Juristen regelmäßig beurteilt“. Deshalb sei eine generelle Datenbankabfrage zu Vorkommnissen in der Vergangenheit nicht notwendig.

Richter und Staatsanwälte unter „Generalverdacht“

In den vergangenen Jahren seien bundesweit „lediglich zwei Fälle bekannt geworden, in denen ein Richter oder Staatsanwalt wegen Verstoßes gegen die Pflicht zur Verfassungstreue aus dem Dienst geschieden ist“, sagt Cerreto. Es bestehe daher „kein Anlass, Richter und Staatsanwälte unter Generalverdacht zu stellen“.

Gebe es Zweifel an der Verfassungstreue eines Bewerbers oder eines bereits im Dienst befindlichen Richters oder Staatsanwalts, könnte eine Datenbank-Abfrage angezeigt sein, sagt Cerreto. Dann böte das Disziplinarrecht Möglichkeiten, den Betroffenen sogar aus dem Dienst zu entlassen. Eine anlasslose und generelle Abfrage von Verfassungsschutz-Daten sei aber als Grundrechtseingriff nicht verhältnismäßig.

Gewerkschaften mit unterschiedlichen Haltungen

Ähnlich argumentiert die Lehrergewerkschaft GEW. Sie hatte sich im Fall von extremistischen Auffälligkeiten für Einzelfallprüfungen ausgesprochen. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hingegen kann sich eine Massenabfrage bei der Einstellung von Beamten durchaus vorstellen – aber nur, wenn alle Beamtengruppen gleichermaßen gescannt werden.

Kritik an dem Vorschlag aus dem Innenministerium kam am Mittwoch auch von der Linken. „Gut gedacht ist nicht gut gemacht“, sagte der Vorsitzende des Innenausschusses im Landtag, Andreas Büttner. Der Verfassungstreue-Check von Innenminister Michael Stübgen (CDU) sei „Schaufensterpolitik“ und kein Ausweis von Handlungsstärke.

Die Linke teile grundsätzlich das Ziel des Ministers, Rechtsextremisten aus dem Öffentlichen Dienst zu entfernen. Es sei aber nicht hinnehmbar, die Beamtenschaft in einen zu überprüfenden und in einen nicht zu überprüfenden Teil zu gliedern, so Büttner. Das widerspreche dem Prinzip „einheitlichen Verwaltungshandelns“. Wie berichtet, sollen Lebenszeitbeamte ab der Besoldungsstufe A9 kontrolliert werden.

Linke kritisiert Überprüfbarkeit

Büttner wies darauf hin, dass es in Strafverfahren eine Mitteilungspflicht der Strafverfolgungsbehörden an den Dienstherrn gibt. „Dies ist eine Möglichkeit, die man auch für solche Überprüfungen nutzen könnte, ohne massenhafte Überprüfungen von Menschen durch den Verfassungsschutz durchzuführen“, so der Linken-Politiker.

Büttner hält eine gerichtliche Überprüfung von Einstellungs-Absagen oder von Disziplinarverfahren, die in Folge des Check eingeleitet würden, außerdem für schwierig. Wie das vor dem Hintergrund des Geheimschutzes auf dem Gerichtsweg erfolgen solle, „erschließt sich mir bisher nicht“, so Büttner.

Von Ulrich Wangemann