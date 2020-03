Potsdam

Angesichts der schlimmen Situation für Flüchtlinge auf den griechischen Inseln hat sich die brandenburgische SPD für ein Aufnahmeprogramm für „besonders gefährdete Gruppen“ ausgesprochen. Dazu zählten Kinder und Familien mit kleinen oder kranken Kindern, heißt es in einem Beschluss des Landesvorstands vom Samstag, über den Generalsekretär Erik Stohn informierte.

Lage auf Lesbos katastrophal

Die Situation auf Lesbos sei katastrophal und die Menschen dort wie auf anderen Inseln bräuchten direkte Hilfe, so die Parteiführung. An dem Aufnahmeprogramm sollten sich der SPD zufolge möglichst viele EU-Staaten beteiligen. „Der Bund muss jetzt alles tun, um eine europäische Lösung und eine faire Verteilung der Menschen in Not umzusetzen.“

Zuvor hatte der Koalitionspartner Bündnis 90/Die Grünen die SPD aufgefordert, in der Flüchtlingspolitik klar Stellung zu beziehen. Anlass waren Äußerungen von Europaministerin Katrin Lange ( SPD), die auch stellvertretende SPD-Landesvorsitzende ist. Sie hatte mit Blick auf die Lage an der türkisch-griechischen Grenze vor falschen Signalen und der Ermunterung für eine „neuerliche massive Migrationsbewegung“ gewarnt.

„(...) Das bedeutet auch, dass illegale Grenzdurchbrüche nach Griechenland oder Bulgarien keinesfalls zu einem dauerhaften Aufenthalt in Europa führen dürfen“, hatte die SPD-Politikerin gesagt. „ Katrin Lange verschließt sich mit ihren Ansichten dem Leid der Menschen“, sagte daraufhin die Grünen-Landesvorsitzende Julia Schmidt am Freitag. Viele Flüchtlinge und Migranten versuchen derzeit, aus der Türkei nach Griechenland und damit in die EU zu kommen.

Von RND/dpa