Potsdam

„Wir sind unverschuldet in Not geraten“, sagte Thilo-Harry Wollenschläger von der Interessengemeinschaft Berlin-Brandenburgischer Schausteller, am Freitag. Zunächst hatten die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ über die Lage der Schausteller berichtet, die aufgrund des Verlustes der Einnahmen vor einer schwierigen finanziellen Situation stehen.

Lesen Sie auch Neuruppin: Schaustellerfamilie nach Absage der Weihnachtsmärkte in Not

„Uns wird buchstäblich der Boden unter den Füßen gerissen“, sagte Wollenschläger, dessen Familie in fünfter Generation Schausteller ist. Kredite müssten bedient werden, Ausgaben fielen weiter an und auch das Überleben der Familien müsse gesichert werden. Viele Kollegen hätten bereits die Rücklagen für die Altersvorsorge angegriffen, um laufende Betriebsausgaben zu decken. Die Schausteller würden sich wünschen, dass sie von Seiten der Politik mehr ein offenes Ohr für ihre Sorgen finden würden.

Laut Wirtschaftsministerium stehen Überbückungshilfen bereit

„Was unsere Branche an politischen Handlungsfehlern erleben muss, ist deprimierend“, sagte Jacqueline Hainlein-Noack, Vorsitzende der Interessengemeinschaft. Sie beklagt „gebrochene Zusagen, realitätsfernes Entscheidungswirrwarr bis zum Verletzen der Daseinsfürsorge durch Politik und Verwaltungen“. Nach Angaben des Brandenburger Wirtschaftsministeriums können betroffene Schausteller sofort Überbrückungshilfe III Plus beantragen. Für Soloselbstständige steht die Neustarthilfe Plus bereit.

Newsletter MAZ kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Top-Meldungen des Tages aus Brandenburg – täglich gegen 6 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei den Hilfen werden betriebliche Fixkosten (plus Eigenkapitalzuschuss) aufgrund von Umsatzeinbrüchen erstattet, jedoch nicht der sogenannte Unternehmerlohn. Dafür ist der Zugang zur Grundsicherung bei den Jobcentern erleichtert worden. Die Regelung zur Beantragung von Kurzarbeitergeld für Beschäftigte ist bis März 2022 verlängert worden. Ab Januar steht dann die Überbrückungshilfe IV mit Sonderregeln für Unternehmen bereit, die von der Absage der Weihnachtsmärkte betroffen sind - rückwirkend für Dezember.

Von RND/dpa