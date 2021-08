Brandenburger Schulen: Quarantäne nur noch für Banknachbarn

Potsdam

Gesundheitsbehörden sollen künftig bei Corona-Fällen in Schulen nicht mehr ganze Klassen in Quarantäne schicken, sondern nur die unmittelbaren Banknachbarn der Erkrankten. Den Versand einer entsprechenden Handlungsempfehlung an die Landkreise und kreisfreien Städte, denen die kommunalen Gesundheitsämter unterstehen, hat das Brandenburger Gesundheitsministerium am Donnerstagnachmittag auf MAZ-Nachfrage bestätigt.

Wenn die Schulen alle Hygienevorschriften eingehalten hätten, könnte durch eine „noch differenziertere Betrachtung von Infektionsfällen“ ein massiver Schulausfall vermieden werden, heißt es aus dem Ministerium. Quarantänemaßnahmen seien dann „nur auf Risikokontakte zu beschränken“.

Hintergrund sind mutmaßlich Fälle wie in Brück (Potsdam-Mittelmark), wo eine Grundschule mit mehr als 300 Schülern sowie allen Lehrern wegen Covid-Fällen im Hort zu Hause bleiben muss. In Treuenbrietzen im selben Landkreis musste die 11. Jahrgangsstufe einer Gesamtschule in häusliche Quarantäne, weil nach einem Corona-Ausbruch die Kontaktverfolgung wegen des Kurssystems nicht sicher möglich war.

Vor dem Hintergrund wieder steigender Corona-Infektionen gab es am Donnerstagnachmittag einen Austausch des Ministeriums mit den Landkreisen und den kreisfreien Städte zu Schutzmaßnahmen und befristeten Schließungen von Schulen, Kitas und Hort-Einrichtungen bei Corona-Ausbrüchen.

Impfbereitschaft steigt seit Schulbeginn

Währenddessen steigt nach dem Ende der Sommerferien und der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren zu impfen, die Impfbereitschaft im Land an. „Wir registrieren einen ganz leichten Anstieg bei den Erstimpfungen“, sagte Dominik Lenz, Sprecher des Gesundheitsministeriums, auf MAZ-Anfrage.

So hätten sich in der letzten Woche zwischen 500 und 700 mehr Menschen impfen lassen als in der Vorwoche. Ob dies ein anhaltender Trend werde, könne man zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht absehen. Gemessen an den ärztlichen Kapazitäten könnten alle 150.000 Kinder und Jugendlichen der betroffenen Altersgruppe binnen einer Woche geimpft werden. Zum Vergleich: Kurz vor den Sommerferien hatten sich binnen einer Woche mehr als 180.000 Brandenburger impfen lassen.

Ärzte: Impfung wegen der nahen Herbstferien

Astrid Tributh, Fachärztin für Allgemein- und Sportmedizin in Potsdam, sagte auf Nachfrage, seit vergangener Woche kämen mehr Impfwillige in ihre Praxis. „Die Einsicht kommt jetzt bei vielen, weil sie ins Fußballstation gehen wollen oder für die Herbstferien einen Urlaub planen“, so Tributh.

Bundesweit ist die Nachfrage nach Impfterminen für Minderjährige sprunghaft angestiegen. „Das ging sofort am Montag los“, sagte Jakob Maske, Sprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte. Der Andrang sei groß, es sei aber generell genug Impfstoff da. Engpässe seien nicht zu erwarten. Wegen der Nachbestellungen in den Praxen könnten Impftermine im Moment aber manchmal bis zu zwei Wochen dauern.

Brandenburgs Ärzteschaft ruft zu Jugend-Impfung auf

Derweil hat die Brandenburger Ärzteschaft in einem gemeinsamen Appell zur Impfung von Jugendlichen ab zwölf Jahren aufgerufen – an dem Vorstoß beteiligt sind die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB), Kinder- und Jugendärzte sowie Hausärzte. „Die Vorteile der Impfung überwiegen das Risiko von sehr seltenen Nebenwirkungen deutlich“, sagt Detlef Reichel, Vorsitzender des Landesverbands der Kinder- und Jugendärzte Brandenburg. „Alle Kinder und Jugendlichen sollten sich daher jetzt impfen lassen.“

Vor der Stiko-Empfehlung hatten sich viele Ärzte geweigert, diese junge Patientengruppe zu immunisieren. „Die aktuelle STIKO-Empfehlung gibt nicht nur Eltern und Kindern, sondern auch allen Kolleginnen und Kollegen viel Sicherheit“, äußerte Peter Noack, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung. „Wir haben nun eine medizinisch-wissenschaftliche Empfehlung eines unabhängigen Expertengremiums und nicht nur eine Willensbekundung der Politik.“

1700 Ärzte stehen bereit

In Brandenburg stehen nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) 1700 Ärzte bereit, um Impfungen vorzunehmen. Kinder und Jugendliche bräuchten nicht zwingend einen Kinderarzt aufsuchen, sie könnten sich in Hausarztpraxen oder bei Fachärzten impfen lassen, sagte KV-Sprecher Christian Wehry. Kurzfristig Termine für die ganze Familie bieten die Hausärzte laut deren stellvertretender Verbandsvorsitzenden Katharina Weinert an. Genug Impfstoff sei vorhanden.

Brandenburg liegt bei Komplettgeimpften auf vorletztem Platz

1,34 Millionen Brandenburger sind bereits vollständig geimpft, das entspricht einem Anteil von 53,4 Prozent der Bevölkerung. Damit liegt Brandenburg nach Angaben des Robert Koch-Instituts vor Sachsen auf dem vorletzten Platz der Bundesländer.

Unterdessen steigen die Inzidenzen im Land. Mit dem Havelland gilt die Corona-Testpflicht in einem weiteren Landkreis in Brandenburg für den Besuch von Gaststätten, Hotels und Veranstaltungen in Innenräumen. Nach einem Wert neuer Infektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen von über 20 an fünf Tagen treten die Beschränkungen dort am Donnerstag in Kraft, wie der Landkreis mitteilte. In vier weiteren Kommunen gilt die Testpflicht bereits wieder. Die Sieben-Tage-Inzidenz für ganz Brandenburg stieg innerhalb eines Tages auf 24,7. Am höchsten ist sie in Cottbus mit 63,2, gefolgt vom Havelland mit 49,7.

Von Ulrich Wangemann und Gesa Steeger