Potsdam

Der Brandenburger Städte- und Gemeindebund fordert Unterstützung von Bund und Land für die Finanzierung zusätzlicher Betreuungsplätze für ukrainische Kinder. Mehr als 26 Millionen Euro würden zusätzliche Plätze in Krippen, Kindergarten und Hort die Brandenburger Gemeinden und Städte kosten, das hat der kommunale Spitzenverband überschlagen.

Die Schätzungen gehen von jeweils 3000 zusätzlichen Kindern in Krippen, Kindergärten und Horten aus. Wie viele geflüchtete Kinder aus der Ukraine sich derzeit in Brandenburg aufhalten ist nicht bekannt. An den Standorten der Zentralen Ausländerbehörde sind in diesem Jahr bislang 2488 Geflüchtete mit Bezug zur Ukraine registriert worden, wie das Innenministerium am Mittwoch mitteilte. Hinzu kommen inzwischen mehr als 4900 Flüchtlinge, die in den Kommunen des Landes untergebracht worden sind.

Es fehlen Personal und Räumlichkeiten

„Die Versorgung der Kinder stellt die Städte und Gemeinden vor große Herausforderungen. In Einzelfällen wird eine Betreuung möglich sein, aber in vielen Orten gibt es jetzt schon zu wenige Kitaplätze und auch das Personal ist knapp“, sagte Jens Graf, Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebund Brandenburg, auf MAZ-Anfrage.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben der Personalsituation sei vor allem die Finanzierung der zusätzlichen Kitaplätze bislang ungeklärt. „Die Gemeinden und Städte haben nicht die Mittel, um die Betreuung tausender ukrainischer Kinder maßgeblich zu finanzieren. Wir fordern eine Unterstützung vom Land und vom Bund, damit die Kosten nicht an den Gemeinden hängen bleiben“, so Graf.

Ähnlich sieht das auch der Geschäftsführer des Landkreistages Paul-Peter Humpert: „Die vielen ankommenden Kinder sind ein großes Thema für die Brandenburger Gemeinden. Vor allem fehlende Räumlichkeiten und fehlendes Betreuungspersonal führt hier zu erheblichen Problemen.“ Insbesondere die Ankünfte von großen Gruppen aus ukrainischen Kinderheimen oder Pflegeeinrichtungen würden die Landkreise vor große Herausforderungen stellen.

Von Lena Köpsell