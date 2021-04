Potsdam

Von 30 auf 100 – so lautet die Devise, die am Mittwoch bei dem Treffen der Kleinmachnower Firma „Enerkite“ (Potsdam-Mittelmark) mit Forschern der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) beim Neuen Markt in Potsdam ausgerufen wurde. 30 Kilowatt elektrische Leistung schaffen die innovativen Versuchsanlagen für Windenergie jetzt schon, 100 Kilowatt sollen sie nach dem Willen des Gründers und Geschäftsführers Alexander Bormann bis Ende 2022 schaffen.

Dafür ist noch viel Materialforschung nötig. Die soll jetzt das Fachgebiet Polymerbasierter Leichtbau unter Leitung von Holger Seidlitz leisten. Der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) ist die neue Form der Windenergie 3,4 Millionen Euro wert. Das meiste Geld kommt von der EU aus dem EFRE-Fördertopf. Der hohe Betrag ist umso erstaunlicher, als sich das seit 2010 von „Enerkite“ entwickelte System recht verwegen anhört. Bormann und seine Mitstreiter gewinnen Strom, indem sie Drachen steigen lassen.

Steigende Drachen bewegen eine Seilwinde

Die an drei Seilen hängenden Flugdrachen der Firma – Englisch: „Kites“ – setzen bei jedem Meter Aufstieg eine mit einem Generator verbundene Winde auf einem LKW in Bewegung. Indem sie aufsteigen, produzieren die Kites also Strom. Weil sie nicht ewig steigen können, müssen sie wieder nach unten fliegen. Deshalb bringt die Anlage die hoch fliegenden Drachen mit einem anderen Draht in eine Kippstellung und nötigt sie so zum Sinkflug. Danach zieht sie der Wind wieder hoch und neuer Strom entsteht.

Die drei Drähte am Drachen sorgen für ein perfektes Wechselspiel von Aufstieg und Absturz. Gesteuert werden sie von einem kommerziellen Lenksystem, das schon lange bei Schiffen, aber auch bei normalen Windrädern zum Einsatz kommt. Dessen Rechner sind kaum größer als ein Schuhkarton. Die neue Software für die Flugdrachen hat die Firma selbst entwickelt. „Die Kräfte, die der Kite beim Aufstieg entwickelt, sind viel größer als die, die für seine Lenkung gebraucht werden“, sagt Bormann. Deshalb komme trotz leichtem Stromverlust beim Lenken des Drachens unterm Strich ein unheimlicher Energiegewinn heraus. Sicher sei das System auch. „Der Kite kann nicht außer Kontrolle kommen“, versichert Bormann. Nur müssten Standorte mit heftigen Turbulenzen, etwa Bergkanten vermieden werden. Dass die Windenergiedrachen funktionieren, hat „Enerkite“ schon seit 2013 mit Probeflügen bewiesen. Auch andere Anbieter setzen auf dieses Konzept.

Alexander Bormann ist zuversichtlich, dass erste „EnerKites“ schon 2022 zum Einsatz kommen. Quelle: Rüdiger Braun

Die künftige Forschung an der BTU bestehe nun vor allem darin, eine größere Trommel für die Winde und größere und doch sehr leichte Drachen zu entwickeln. Dafür muss die richtige Materialmischung gefunden werden. Die geplanten Anlagen sollen aus Winden auf Containern bestehen. Die antreibenden Drachen werden eine Spannweite von zwanzig Metern haben. In etwa 300 Metern Höhe steigen sie auf und ab und sollen so Strom für 200 Haushalte liefern.

„Enerkite“ soll 2026 bis zu 100 Anlagen schaffen

Bormann träumt davon, dass „Enerkite“ mit künftigen Partnern schon ab dem Jahr 2026 bis zu 100 solcher ertragreicher Anlagen produzieren kann. Von da an sollen sogar Anlagen der Megawattklasse möglich sein. Einen Probelauf mit kleineren, 30 Kilowatts starken Anlagen strebt Bormann noch im Laufe dieses Jahres an. Für die acht bis zehn kleineren Anlagen, die kommendes Jahr ausgeliefert werden sollen, interessierten sich ein französischer Energieversorger, aber auch Biobauern, die damit Ökostrom erzeugen wollen. Für das Wachstum seiner Firma will Bormann das derzeit 20 Mitarbeiter umfassende Team bis Ende des Jahres um zehn Spezialisten erweitern.

Und warum gewinnt „Enerkite“ mit aufsteigenden Drachen statt mit normalen Windrädern Strom? Wegen der Effizienz, sagt Bormann. Ein auf vielleicht 250 Kilowatt ausgelegtes Windrad erreiche diese Höchstleistung nur unter bestimmten Bedingungen – und meist gar nicht. Die Stromerzeugung schwanke bei Windrädern enorm. Das sei bei den in 300 Meter Höhe fliegenden Drachen anders. Dort oben herrsche eine gleichbleibende Luftströmung. Bei einem minimalen Einsatz könne man eine maximale Stromausbeute erreichen. Bormann schätzt, dass ein Container mit Winddrache nur zehn Prozent des Materials eines Windrades mit der gleichen Leistung ausmacht.

Der Gedanke, dass Windräder eigentlich ziemlich aufwendig seien, sei ihm schon in den 90er-Jahren sauer aufgestiegen, als riesige Räder direkt am Standort zusammengebaut werden mussten, sagt Bormann. Die Lösung für eine neue Form der Windenergie sei seinem Studienfreund Nicolas Lewkowicz gekommen. Der Ingenieur habe 2002 ehemalige Cargolifter-Mitarbeiter auf der Landebahn bei Briesen (Dahme-Spreewald) mit Drachen spielen sehen. „Alexander, ich habe eine Idee, wie man Windenergie mit Kites gewinnen kann“, habe Lewkowicz zu ihm gesagt. Die damals entworfenen Idee führte 2010 zur Gründung von „Enerkite“. Ob aus den hochfliegenden Träumen der Ingenieure tatsächlich neue Windanlagen made in Brandenburg die Welt bereichern, entscheidet sich bis 2022.

Lesen Sie auch: Unternehmen will Windräder über Brandenburg fliegen lassen.

Von Rüdiger Braun