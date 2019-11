Wie die Kleingärtner in der Golßener Straße um ihren Rückzugsort ringen

Berlin

Einer wie Franz Späth wäre jetzt gefragt. Der Botaniker schuf im 19. Jahrhundert mit einer vollständig bepflanzten Fläche so groß wie 120 Fußballfelder die größte Baumschule der Welt. Doch der legendäre Gärtner liegt längst unter der Erde. Auf seinem Familiengrab sprießen ein paar Pflänzchen, um die Ecke klettert ein Eichhörnchen den Baum hinauf.

Der Alte Luisenstädtische Friedhof bildet mit der Hasenheide, den benachbarten Friedhöfen und der Kleingartenkolonie am Flughafen einen in diesem Teil der Stadt einmaligen Grüngürtel. Aus einer wildwüchsigen Fläche, die an die Golßener Straße grenzt, soll ein Friedhofspark werden. Mit Wildblumenwiesen, Insektenhotels und Kräuterinseln. Die Kleingärtner auf der anderen Straßenseite wollen derweil verhindern, dass ihr Areal zur Baufläche wird.

Ungezwungene Vielfalt

Von der Kolonie aus ist der kugelförmige Radarturm des Flughafens Tempelhof zu sehen. Zu hören ist der Lärm, mit dem die Autos über den Columbiadamm brettern. Ein Rauschen, das beim Rundgang mit Anne Schurbohm, der Vorsitzenden des Vorstands, immer mehr in den Hintergrund rückt. Die 56-Jährige zeigt auf eine heckenlose Parzelle. Sie bieten den gartengewordenen Gegenbeweis zum spießigen Gartenzwerg-Klischee. Ein geschnitzter Kürbis ziert den Zaunpfahl, dahinter herrscht ungezwungene Vielfalt statt altdeutscher Gründlichkeit.

Auf dem Gemüsebeet lagert den Winter über der Kompost, am Hochbeet hängen alte Blechdosen. Vermutlich, weil Nützlinge darin Unterschlupf finden. Aus den gepflückten Pflaumen produziert eine Obstbrennerei gerade Schnaps. Die Leitern stehen noch zwischen den Bäumen, oft spielen hier Kinder. Die Eltern haben einen Sohn mit Trisomie 21, den Garten öffnen sie auch für andere Familien zum gemeinsamen Spielen, Quatschen und Ernten.

„Die soziale Mischung in Kleingärten ist total wichtig“, sagt Schurbohm, „solche Orte gibt es in der Großstadt sonst fast gar nicht.“ Die 56-Jährige passiert die Lauben älterer Kleingärtner, die den Trend zum Hochbeet ausprobieren wollten, und ehemaliger Hochhecken-Verfechter, die ihre Gartengrenze gestutzt haben. Vorbei geht es an zwei Parzellen, die gemeinsam mit geflüchteten Menschen aus Afghanistan entmüllt werden, um einen Nachbarschaftsgarten zu errichten.

Die Golßener Straße liegt in Berlin-Kreuzberg. Die Kolonie am Flughafen existiert seit 1946 und umfasst 99 Gärten. Mehr als 200 Anwärter stehen auf der Warteliste. Der Alte Luisenstädtische Friedhof ist bislang nur über die Bergmannstraße zu betreten, es soll aber in dem geplanten Friedhofspark ein zweckgebunden geöffneter Zugang zur Golßener Straße geschaffen werden. Die gerade mal 300 Meter lange Golßener Straße trägt den Namen seit dem 12. Februar 1898. Sie ist benannt nach der Stadt Golßen im Landkreis Dahme-Spreewald.

Die Kolonie am Flughafen gleicht einem kunterbunten Kleinod. Zugleich fürchten ihre Mitglieder, weiter um sie kämpfen zu müssen. Vor zehn Jahren wehrten sie sich erfolgreich gegen Pläne des Senats, auf der Kleingartenfläche ein neues Quartier mit Eigentumswohnungen aus dem Boden zu stampfen. Auch aktuell plant das Land Berlin, für den Wohnungsbau mehrere Kolonien abzureißen. Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg prüft zudem, das Rückhaltebecken neben der Kolonie am Flughafen zu nutzen, um bezahlbaren Wohnraum unter anderem für Geflüchtete zu schaffen. Schurbohm kann das nachvollziehen, es irritiert sie aber, dass die Beschlussvorlage eine „Neuordnung“ der Kleingartenanlage enthält. „Das klingt wie Plattmachen und Neubauen!“

Was bedeutet „nahezu“?

Eine MAZ-Anfrage beim Bezirksamt ergibt, dass gerade eine Machbarkeitsstudie läuft. „Erste Ergebnisse der Studie zeigen, dass ein nahezu kompletter Erhalt der Kleingartenanlage möglich ist“, sagt eine Sprecherin. Während die Kleingärtner ergründen werden, was das Wörtchen „nahezu“ bedeuten könnte, ist das Ringen um grüne Rückzugsorte auch ein paar hundert Meter weiter in vollem Gange.

Die Diplomingenieurin Bettina Neff kümmert sich beim Evangelischen Friedhofsverband Berlin Stadt um ökologische und soziale Nachnutzung. Sie spricht von seltenen Vogelarten und Moosarten, die es sonst nirgendwo gibt. Auf dem künftigen Friedhofspark wurden neue Bäume gepflanzt, Rasenwege angelegt – ein paar Bänke und Stühle stehen zwischen den Gräbern. „Friedhöfe bieten nicht nur Trauernden einen Rückzugsort und eine Möglichkeit zum Reflektieren“, sagt Neff. Sie will auch die Nachbarschaft dafür begeistern, sich am Friedhofspark zu beteiligen. Vielleicht kommen ja auch ein paar Kleingärtner mal vorbei.

