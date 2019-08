Potsdam

In Brandenburg ist am Samstag die diesjährige Tour für mehr Akzeptanz von queeren Lebensweisen gestartet. Unter dem Motto „ Brandenburg bleibt bunt“ macht die Landeskoordinierungsstelle für LesBiSchwule & Trans* Belange in diesem Jahr schwerpunktmäßig im Landkreis Elbe-Elster Station. Zum Auftakt in Potsdam rief Brandenburgs Sozialministerin Susanna Karawanskij (Linke) zu Vielfalt und Toleranz auf.

„Wir leben wieder in Zeiten, in denen es wichtiger wird, für Toleranz und ein friedliches Miteinander einzustehen. Wir dürfen niemals zulassen, dass Rechtspopulisten unsere Gesellschaft spalten und ungestraft gegen Minderheiten hetzen“, sagte Karawanskij. Das Grundrecht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit müsse geschützt werden.

Noch immer Ausgrenzungen und Diskriminierungen gegenüber der LGBT-Community

Viele lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, transgender, intersexuelle und queere Menschen seien immer noch mit Ausgrenzungen, Vorurteilen und Diskriminierungen im alltäglichen Leben konfrontiert. Die Ministerin lobte die Organisatoren der „LesBi*Schwulen T*our 2019“, die das Gespräch mit Menschen suchen und informieren wollen. „Nur so können wir Vorurteile und Unkenntnis hinter uns lassen“, sagte die Linken-Politikerin.

Die Aufklärungstour gibt es in Brandenburg den Angaben zufolge seit 1998. Auf Marktplätzen, in Bibliotheken, Beratungsstellen, Kinos, Jugendclubs und Freizeitzentren finden Diskussionsrunden, Filmvorführungen, Coming-Out-Beratungen, Lesungen und Workshops statt. An den Rathäusern entlang der Tour-Route wird die Regenbogenflagge als sichtbares Zeichen gegen Homo- und Transphobie gehisst.

Die Tour-Stationen in diesem Jahr sind Elsterwerda (12.08.), Doberlug-Kirchhain (13.08.), Finsterwalde (14.08.), Herzberg (15.08.) und Bad Liebenwerda (16.08.).

