Im Jahr 1995 wäre aus Ferdinand von Lochow um ein Haar das genaue Gegenteil dessen geworden, was er heute ist. Der damals 26-Jährige machte ein halbjähriges Praktikum im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York. Sein Job: Reden während der Vollversammlung protokollieren.

Ein paar Schritte vom Rednerpult entfernt, zeichnete der junge Betriebswirt auf, was Boris Jelzin und Bill Clinton zu sagen hatten. Auf alten Fernsehbildern kann man den jungen Protokollanten neben den mächtigsten Politikern der Welt erkennen. Der heute 51-Jährige erinnert sich: „Ich dachte: Das hier ist eine Möglichkeit – oder Petkus.“

Urkundlich erwähnt wurde die Familie von Lochow erstmals im Jahr 1241, eine gesicherte Stammreihe ist seit 1400 nachgewiesen. Sie gehört zum Uradel im Havelland, der namensgebende Ort Lochow gehört heute zur Gemeinde Stechow-Ferchesar bei Rathenow. Ewald von Lochow, geboren auf dem Gut Petkus ( Teltow-Fläming), machte Karriere in der kaiserlichen Armee. Als General der Infanterie befehligte er im Ersten Weltkrieg unter anderem Truppen bei Verdun. Im Zuge der Bodenreform in der Sowjetischen Besatzungszone wurde der Besitz der Familie 1945 entschädigungslos enteignet, die Familie vertrieben. Ab 1990 hat die Familie sukzessive Land zurück gepachtet und gekauft.

Petkus ist es geworden, ein Dorf gut 50 Kilometer südlich von Berlin im Kreis Teltow-Fläming. Landwirt, das ist die ursprünglichste Form der Sesshaftigkeit. Rund ums Gutshaus zieht ein Rasentraktor seine Bahnen, Labrador-Dame Daisy kommt die Treppe vorm Portal heruntergelaufen, sprintet durch den denkmalgeschützten, gleichwohl angenehm ungeleckten Park und springt an den Besuchern hoch.

Tischtennisplatte, Volleyballnetz – alle Zeichen stehen auf Entspannung. Am Fuß einer Blutbuche zeugen eine Sitzgruppe aus Holzmöbeln, ein Tisch mit weißer Decke und ein Gasgrill von den Annehmlichkeiten des Landlebens. Der Baum ist enorm und hunderte Jahre alt. So wie die Familie von Lochow.

In Petkus seit dem frühen 19. Jahrhundert

Das Geschlecht gehört zum Uradel in Brandenburg. Seit dem 13. Jahrhundert im Havelland ansässig, kamen die Lowochs 1816 durch eine Erbschaft nach Petkus. Ihre Geschichte wäre mit der Vertreibung 1945 durch die Kommunisten wohl zu Ende gewesen – wäre Ferdinand von Lochow in den 1990er-Jahren Diplomat geworden wie so viele deutsche Adlige vor ihm.

„Es war eine schwere Entscheidung“, sagt „Ferdinand VII“, wie der Hausherr wegen der vielen namensgleichen Vorfahren in Familienschriftstücken genannt wird. Heute ist der schlanke Mann mit der Hornbrille, gekleidet in Button-Down-Hemd und Jeans mit geflochtenem Gürtel, einer der wenigen Dutzend Angehörigen der ehemaligen Aristokratie, die nach der Wende wieder in die alte Heimat zurück gekehrt sind – und die nach anfänglicher Skepsis in vielen Fällen zu stabilisierenden Kräften in den Orten geworden sind. Der Verwurzelungsgrad dieser Familien ist rational kaum zu erklären. Wer High Life in New York gegen einen Platz hinterm Steuer eines Mähdreschers tauscht, handelt nicht aus Bequemlichkeitserwägungen.

Die Lochows sind eine bemerkenswerte Unternehmerfamilie. Am 230 Kilometer langen Asphaltband der „ Fläming Skate“ betreibt sie seit dem Jahr 2002 das erste Skaterhotel Deutschlands – es ist im ehemaligen Verwaltungsgebäude des familieneigenen Saatzuchtbetriebs untergebracht. Ins Restaurant führt direkt von der Strecke eine Rampe.

In Rollschuhen kann man zur Essensausgabe im Restaurant stapfen und sich einen Wild-Burger bestellen – das Reh dazu hat der Hausherr selbst geschossen. Wer sich dazu ein Roggenbier bestellt, ein herzhaft-säuerliches Bräu irgendwo zwischen Lager und Altbier, taucht tief in die Geschichte des Ortes ein.

Petkuser Roggen ist unter Bauern weltbekannt

Der Name Petkus hat – zumindest unter Landwirten – Weltruf, und das vor allem wegen des Petkuser Roggens. Ferdinand von Lochows Ururgroßvater Ferdinand III. (wie sonst!) hatte diese widerstandsfähige Sorte ab dem Jahr 1881 gezüchtet. Auf dickem Halm stehend, fiel das „Kurzstroh“ bei Unwetter nicht so leicht um wie die bis dahin üblichen Sorten und brachte auch auf sandigen Böden ausreichend Ertrag. In den 1930er-Jahren basierte weltweit rund die Hälfte des angebauten Roggens auf der Petkuser Züchtung.

Bilder des Urahns kann man im Speisesaal des Skaterhotels anschauen. Einen Tropenhelm trug der Züchter immer, wenn er aufs Feld ging. Ein Kopfschuss, den er sich im deutsch-französischen Krieg zugezogen hatte, verursachte ihm Schmerzen. Einen lahmen Arm brachte er ebenfalls aus einer Schlacht mit. In der Figur des Saatgutkönigs vereinen sich die beiden klassischen Adelsberufe Soldat und Landwirt.

Ferdinands zweite Karriere blieb den Reichsoberen nicht verborgen. Kaiser Wilhelm II. gratulierte per Telegramm zum Grand Prix auf der Pariser und Brüsseler Weltausstellung 1900 und 1910. In der Weimarer Republik, 1926, besuchte Reichspräsident Paul von Hindenburg das Gut – auf den Fotos im Speisesaal sieht man, wie die Ortshonoratioren im Zylinder Spalier stehen.

Die DDR-Regierung tilgte zwar Vieles, was an den Adel erinnerte, sprengte in Potsdam und Berlin Stadtschlösser. In Petkus aber wurde 1981 eine Straße nach Ferdinand von Lochow benannt (und heißt immer noch so). Sein Getreide hatte immerhin dazu beigetragen, in den Nachkriegsjahren die Nahrungsmittelversorgung in der jungen DDR aufrechtzuerhalten.

Familientrauma Flucht und Enteignung

Als Institut für Getreidezüchtung führte der Staat die Züchtung in Petkus fort – das Dorf verdoppelte nahezu seine Einwohnerzahl. Eine Siedlung mit mehrgeschossigen Mietshäusern zeugt heute noch von der einstigen Bedeutung des volkseigenen Betriebs.

Ein „Familientrauma“ seien Flucht und Enteignung gewesen, sagt der heutige Hausherr Ferdinand von Lochow. Seine Familie verließ 1945 fluchtartig das Dorf, nachdem ein Artilleriegeschoss der Russen in der Haferscheune einschlagen war und die Rede von einem Haftbefehl gegen die Großgrundbesitzer die Runde machte.

Der Vater des jetzigen Unternehmenschefs hat die Flucht nach Hamburg als Junge miterlebt, und seinen Vater, der im Krieg fiel, nie wiedergesehen. Als ein Ofen bei strengem Frost im Winter 1946 außer Kontrolle geriet, brannte das Gutshaus aus. Es war der Tiefpunkt der Familiengeschichte.

Von Lochow heiratet von Pfuhlstein – vier Kinder

Typisch Adel: vier Kinder Nun ist es am siebten Ferdinand, das Trauma aufzuarbeiten, ohne die alten Gräben aufzureißen. Der Diplom-Kaufmann, der zusätzlich zum Studium eine Ausbildung zum Landwirtschafts-Meister absolviert hat, leitet seit dem Ausscheiden seines Vaters aus der Unternehmensführung 2002 den Betrieb allein. Seine Eltern wohnen in unmittelbarer Nähe zum Gutshaus, vier Kinder haben Ferdinand und seine Frau Alexandra – sie kommt ebenfalls aus einer adeligen Familie: von Pfuhlstein mit Wurzeln in Eberswalde ( Barnim).

Peu à peu saniert die Familie die maroden Gebäude. Alexandra von Lochow zeigt gern ein Fotoalbum im Schatten auf der Veranda vorm Haupteingang des Gutshauses. Nüsschen und Sprudelwasser hat sie aufgetischt, läuft barfuß über die Fliesen. Das Schloss hat statt Grauputz wieder Stuck und leuchtet ockerfarben. Das nach dem Brand zur Unterbringung einer Landwirtschaftsschule aufgesetzte zusätzliche Geschoss haben die Lochows wieder abgetragen und das Wellasbest-Flachdach durch ein echtes Satteldach ersetzt. Das zerstörte Rondell vor der Haupttreppe haben die neuen Hausherren wieder hergestellt und mit Lavendel bepflanzt.

Mit der Treuhand geschickt verhandelt

In der Eingangshalle des Gutshauses sind noch die alten Flügeltüren erhalten, sonst ist kein Möbel, kein Bild geblieben aus dem Familienerbe. Der Ölschinken eines Offiziers mit Schnurrbart, die gekreuzten Armbrüste und der Intarsien-Tisch im roten Empfangssaal stammen aus dem Besitz von Alexandra von Lochows Familie.

Ihr Mann Ferdinand und ihr Schwiegervater haben viel Geschick bewiesen bei den Verhandlungen mit der Treuhand, erhielten 1992 zunächst einen Pachtvertrag über 400 Hektar Land. Sie haben den Widerstand in vielen Behörden Anfang der 90er-Jahre gegen die Alteigentümer zu spüren bekommen. Teils sah man sich vor Gericht wieder. Hohe Schulden hat die Familie gemacht.

Ihr Einstieg in das Staatsgut hat jedoch dessen Abwicklung, die bereits von der Treuhand angekündigte Entlassung der Mitarbeiter, den Verkauf der Traktoren und Kühe verhindert. Heute bewirtschaftet der Betrieb 1400 Hektar Land, davon 600 Hektar Wald. Wäre er Diplomat geworden, nimmt Lochow an, „wäre das hier verfallen“.

Das Hotel alleine ernährt die Familie nicht

Mit dem Skater-Hotel allein, könnte die Familie nicht bestehen. Zu unsicher sind die Umstände. Im Vorjahr war der Fläming-Skate teilweise wegen Baustellen gesperrt. Nun hat Corona die Beherbergung von Schulklassen, die wichtigste Gruppe Gäste, unmöglich gemacht.

An der Landwirtschaft hängt das Auskommen der Familie – und die Arbeit von 24 Angestellten in Skaterhotel und Bauernhof. Die Herausforderungen des Ackerbaus und der Waldbewirtschaftung sind ganz andere als vor hundert Jahren. Ferdinand von Lochow ist zwar CDU-Mitglied, klingt aber wie ein Grüner, wenn er über das spricht, was er tagtäglich auf den Feldern und im Familienforst sieht.

„Der Klimawandel bringt uns langsam um“, sagt der Landwirt. „Seit zehn Jahren merke ich das auf den Feldern und im Wald.“ Sein Geländewagen schaukelt über die Sandwege vorbei an einem Weiher, der fast ausgetrocknet ist. Der Wasserspiegel ist um rund anderthalb bis zwei Meter gesunken.

An einer umzäunten Schonung stoppt Lochow den schweren Volvo. Hier hat er im Auftrag des Elektroautobauers Tesla Ausgleichspflanzungen vorgenommen - für den gefällten Wald in Grünheide ( Oder-Spree), wo Tesla eine Fabrik baut. Tesla zahlt dem Bio-Bauern eine bestimmte Summe, wenn die Bäumchen angewachsen sind. Von Lochow blickt skeptisch über die Reihen von Setzlingen. Die Trockenheit hat etliche von ihnen verdorren lassen und rot-braun gefärbt.

Dennoch: Ähnliche Aufforstungen gehören schon länger zu seinem Wirtschaftsmodell. Für Waldverluste im Industriegebiet Baruth oder den Bau der Fläming-Skate hat Ferdinand von Lochow solche Aufforstungen ausgeführt.

Öffentlich geförderte Blühstreifen zum Schutz der Insekten hat von Lochow angelegt, mehrere Windräder sind auf seinen Flächen errichtet worden und liefern dem Familienbetrieb Pachteinnahmen. Solaranlagen sind auf den großen Dachflächen der Betriebsgebäude montiert. Die Mischfinanzierung soll den Betrieb gegen Ernteausfälle absichern.

Und doch: Wer in Berliner Bioläden Dinkel, Buchweizen oder Hafer kauft, erwirbt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Produkt aus Petkuser Öko-Landbau. Gewachsen auf einem der trockensten Agrarböden Deutschlands. Der alte Roggenkönig hätte vermutlich den Tropenhelm gelüpft.

Von Ulrich Wangemann