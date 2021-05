Brandenburger Verfassungsgericht bestätigt Testpflicht an Schulen

Potsdam

Der Eilantrag der Brandenburger AfD-Fraktion gegen die Testpflicht an Schulen wurde am Mittwoch vom brandenburgischen Verfassungsgericht abgewiesen. Die Kläger hatten mit dem Recht auf Bildung, dem Recht auf Datenschutz und dem Recht auf körperliche Unversehrtheit argumentiert, welches sie durch die Pflicht zur zweimaligen Stäbchenprobe pro Woche verletzt sahen. Doch damit hatte die AfD keinen Erfolg.

Das Gericht lehnte den Eilantrag ab, weil die entsprechende landesrechtliche Regelung inzwischen durch das Bundesinfektionsschutzgesetz vom 23. April überholt sei. Denn auch die Bundesregelung ordne eine Testpflicht an Schulen für Schüler und Lehrer an. Der Adressat der Klage wäre also daher inzwischen eher das Bundesverfassungsgericht.

Abwägung: Schutz des Lebens überwiegt

Aber auch ohne diese Bundesregelung hätte die Klage wohl keinen Erfolg gehabt. Wie die Brandenburger Verfassungsrichter ausführten, überwiege bei einer Folgenabwägung das Interesse am Schutz des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit der Bevölkerung durch die Verhinderung einer weiteren Übertragung des Corona-Virus.

Die von der AfD ins Feld geführten Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit seien dagegen doch eher gering zu bewerten.

