Neu gebaute Wohnungen sind inzwischen fast so teuer wie in Berlin

Berlin

Die Mieten für neugebaute Wohnungen in Brandenburg steigen und nähern sich dem Niveau des Berliner Wohnungsmarktes an. Im Schnitt betrug die Erstvermietungsmiete im Jahr 2018 in Brandenburg 9,72 Euro (plus 6,5 Prozent). In Berlin lag der Wert bei 10,17 Euro.

Große Kosten-Unterschiede gibt es allerdings weiterhin bei den Bestands- und Neuvermietungen. Die Bestandsmieten in Brandenburg stiegen um 2,0 Prozent auf 5,14 Euro nettokalt pro Quadratmeter. Neu vermietete und damit oft zumindest teilsanierte Wohnungen lagen bei durchschnittlich 5,76 Euro (plus 2,7 Prozent). Das geht aus dem Marktmonitor des Verbands der Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde.

Weiterhin viel Leerstand auf dem Land

Im BBU sind 350 kommunale, genossenschaftliche und private Wohnungsunternehmen vertreten, die in beiden Bundesländern rund 1,14 Millionen Wohnungen vermieten. Das entspricht 44 Prozent des Brandenburger und 43 Prozent des Berliner Wohnungsmarktes.

BBU-Vorstand Maren Kern sprach von einem weiterhin moderaten Mietenanstieg in Brandenburg. Die verlangten Mieten würde die Kosten für Investitionen, etwa in den Klimaschutz oder in die Barrierefreiheit, nur unzureichend abdecken. Gerade auf dem Land, wo es weiterhin viel Leerstand gebe, könnten zum Teil keine kostendeckenden Mieten abgerufen werden, sagte sie. Wachstum und Schrumpfung lägen in Brandenburg so dicht beieinander wie sonst kaum irgendwo in Deutschland.

Brandenburg kann profitieren

In Cottbus etwa sei ein steigender Leerstand zu verzeichnen. „Höhere Mieten können Sie dort gar nicht durchsetzen“, sagte Kern. 5,44 Euro pro Quadratmeter wurden in Cottbus für neu vermietete Wohnungen verlangt. Zum Vergleich: In Potsdam waren es 7,72 Euro. Für neu gebaute Wohnungen müssen Erstmieter in der Landeshauptstadt dagegen bereits 10,68 Euro bezahlen – mehr also als im Berliner Durchschnitt.

Brandenburg könne durch Standortentscheidungen wie die des US-Autobauers Tesla stark profitieren. Wenn tatsächlich so viele Arbeitsplätze geschaffen würden, wie geplant, dann dürfte das den Wohnungsmarkt im Osten Brandenburgs beleben. „Das würde zum Leerstandsabbau beitragen“, sagte Kern.

Von Torsten Gellner