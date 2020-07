Brandenburger bringen regionale Hafermilch auf den Markt

Beetzseeheide

Als Kind hatte Paavo Günther immer Milch getrunken, als junger Erwachsener nahm er immer mehr davon Abstand. Er fürchtete, er könne eine Laktoseintoleranz haben. In Cafés trank er dann öfter eine Sojamilch als Ersatz. Dabei dachte er sich oft: Es müsste doch noch ein attraktiveres Produkt geben als das Sojaerzeugnis aus dem Tetrapack.

Die ersten 400 Flaschen

„Wenn Sie eine Milch wollen, die nicht aus dem Euter einer Kuh stammt und die überdies einen sehr geringen ökologischen Fußabdruck hat, dann sind Sie schnell beim Hafer“, sagt Günther. Experten schätzen, dass bei der Gewinnung von einem Liter Haferdrink 80 Prozent weniger Kohlendioxid und andere Klimagase anfallen als bei einem Liter Kuhmilch. Vor wenigen Tagen, am 6. Juli dieses Jahres, liefen in Gebäuden der Mostmanufaktur Havelland in Beetzseeheide ( Potsdam-Mittelmark), bei der sein Geschäftspartner Achim Fießinger ebenfalls Geschäftsführer ist, die ersten 400 Flaschen „Havelmi“ vom Band.

Das neue Produkt wird mit dem Slogan „Biologisch, vegan, gemeinwohlorientiert und total lecker“ beworben. Günther und Fießinger nehmen den Slogan ernst. Der Hafer kommt aus der Schälmühle Vetschau ( Oberspreewald-Lausitz), Salz aus der Sole in Bad Belzig. Lediglich die Sonnenblumen für das zusätzliche Öl müssen die beiden jungen Geschäftspartner aus europäischen Beständen nehmen, da in Brandenburg nicht genügend angebaut werden. „Havelmi“ wird nur in Flaschen ausgeliefert, da die Firma ausdrücklich nachhaltig wirtschaften will. Die beiden „Havelmi“-Schöpfer haben es sich auch zur Bedingung gemacht, dass das Produkt nur in einem Umkreis von höchsten 300 Kilometern ausgeliefert wird. Alles andere würde die Nachhaltigkeit etwa bei den wiederverwertbaren Flaschen beeinträchtigen. Die können überall abgegeben werden, wo mit standardisierten Milchflaschen gehandelt wird, zum Beispiel in Biomärkten.

Havelmi will Genossenschaft werden

Das gemeinwohlorientierte Konzept reicht aber noch weiter. Die Firma soll als Genossenschaft aufgebaut werden. Im Internet suchen die beiden Partner derzeit Mitglieder, die dann sogar Mitbestimmungsrechte bei der Firmenentwicklung und einen Anteil am Jahresgewinn hätten.

Schon in den kommenden Monaten sollen für „Havelmi“ 4000 bis 10 000 Liter vom Band laufen, kündigt Günther an. Für die größere Produktion werde man noch in diesem Jahr in ein eigenes Haus umziehen. Voraussichtlich werde das ein anderer Standort als Beetzseeheide sein. „Wir wollen aber im Havelland bleiben“, so Günther.

Zielgruppe sind eher vegan lebende, gesundheitsbewusste und nach Alternativen zur Milch für ihr Müsli oder ihren Kaffee suchende Verbraucher. Diese sind immer mehr in den Berliner Kaffeebars zu finden. Und die haben die beiden Geschäftsführer auch zunehmend im Blick.

In einem gemeinsamen Projekt mit der in Berge bei Nauen gelegenen Versuchsstation des privaten Instituts für Agrar- und Stadtökologische Projekte an der Berliner Humboldt-Universität (IASP) untersucht zurzeit die IASP-Doktorandin Tanja Lux, wie „Havelmi“ sich noch besser aufschäumen lässt. Der „Latte macchiato“ mit Soja- oder Hafer- statt Kuhmilch zieht nämlich in den Berliner Bars immer mehr. Lux vermutet, dass man den Anteil des Sonnenblumenöls erhöhen muss. „Wenn nicht, ist es wohl etwas komplizierter.“ Von den Kaffeebars abgesehen haben die Jungunternehmer schon einen Vertrag mit einem Berliner Eis-Händler in der Tasche, der den Grundstoff Hafermilch weiterverarbeiten will.

Total regional

Vorreiter sind die jungen Leute zumindest in der Region. Mit ihrer Hafermilch aus Flaschen und Rohstoffen aus der Umgebung stehen sie zumindest in Brandenburg bisher allein auf weiter Flur. Die Regionalität ihrer Produktion und des Vertriebs haben sie in einem im September 2019 beschlossenen Katalog von Normen und Werten ausdrücklich festgelegt. „Wir stärken regionales Wirtschaften durch die Nutzung regionaler Produkte und Dienstleistungen, vordergründig von Genossenschaftsmitgliedern“, heißt es da.

