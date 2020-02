Potsdam

Die Land Brandenburg Lotto GmbH hatte am Montag über den Gewinn informiert. Demnach fehlte die Superzahl 6 zum Jackpot. Der Spielschein sei am 31. Januar in einem Lotto-Shop abgegeben worden. Der Einsatz betrug 36 Euro.

Bereits im Januar hatte eine Frau aus dem Landkreis Oder-Spree alle sechs Zahlen und die Superzahl richtig getippt. Sie gewann den Jackpot von gut 4,2 Millionen Euro.

Von RND/dpa