Potsdam

Ein Lottogewinn über 48 Millionen Euro geht nach Brandenburg. Es ist der höchste Gewinn in der Geschichte von Lotto-Brandenburg. Geschäftsführerin Anja Bohms hofft, dass sich der Glückspilz bald meldet – und seine Spielquittung gut aufbewahrt.

Frau Bohms, hat schon jemand den Gewinn für sich reklamiert?

Nein, bisher hat sich der Gewinner oder die Gewinnerin noch nicht in der Lottozentrale gemeldet. Wir haben zwar die Spielauftragsdaten, aber keinen Namen, da der Tipp anonym in einem Lotto-Shop abgegeben wurde. Wir warten voller Spannung, dass sich der Gewinner bei uns meldet. Möglicherweise weiß er oder sie noch gar nichts von dem großen Glück. Denn der Spielschein läuft über vier Wochen, und am Freitag war erst die zweite Ziehung. Es könnte sein, dass der Spieler gerade im Urlaub ist und seinen Tipp erst in zwei Wochen überprüft.

Wie kommt das Geld zu den Gewinnern?

Anja Bohms, Geschäftsführerin von Lotto Brandenburg. Quelle: Lotto Brandenburg

Wir stehen nicht mit dem Geldkoffer vor der Haustür. Bis 500 Euro zahlt jeder Lotto-Shop aus. Darüber hinaus ist es ein Zentralgewinn, der überwiesen wird. Die Spielquittung lässt sich mit dem Gewinncheck auf unserer Homepage überprüfen, man erhält dann die Botschaft, sich im Falle eines Zentralgewinns bei der Service-Hotline zu melden. Dann wird das weitere Prozedere geklärt, je nach Höhe des Gewinns.

Bei einem so hohen Gewinn, der ein Leben komplett ändert, lassen Sie die Leute ja sicher nicht allein. Wie beraten Sie Lotto-Millionäre?

Wir bieten bei Gewinnen über 500.000 Euro ein persönliches Gespräch an. Es gibt Spieler, die sagen: Das brauche ich nicht. Die meisten aber haben bei hohen Beträgen von sich aus Gesprächsbedarf.

Und was empfehlen Sie?

Wir raten, erstmal inne zu halten, Ruhe zu bewahren und sich Zeit zu nehmen, um zu überlegen, wie ein künftiges Traumleben aussehen soll. Mit einem Multimillionen-Gewinn ist man finanziell unabhängig und kann mit einer gewissen Leichtigkeit in die Zukunft schauen. Wichtig ist, sich auch in dieser Gewinnsituation selbst treu zu bleiben. Der Besitz alleine macht ja nicht glücklich. Jeder von uns hat sein soziales Gefüge, hat Freunde und Familie, die das eigene Leben bereichern und die man gerne an seinem Glück teilhaben lassen möchte.

Die sollen aber nicht auf die Kommastelle genau erfahren, wie reich man plötzlich ist, oder?

Nein, auf keinen Fall. Wenn überhaupt über den Gewinn gesprochen wird, dann raten wir dringend, die Höhe des Lottogewinns nicht zu verraten, sondern eher eine deutlich geringere Summe zu nennen. Wenn wir Gewinner haben, die auf dem Land leben, wo man sich besser kennt als in der Großstadt, empfehlen wir auch, sich nicht die ganze Gewinnsumme auf das Hausbankkonto überweisen zu lassen, weil man eben doch nicht ausschließen kann, dass sich so die Nachricht vom plötzlichen Millionengewinn doch noch verbreitet.

Was passiert, wenn jemand seine Quittung verliert?

Solche Fälle gibt es. Manchmal landet die Quittung versehentlich in der Waschmaschine und ist dann nicht mehr ganz so leserlich. Dann haben wir die Möglichkeit, Fakten und Umstände abzuprüfen, ob der Gewinn plausibel ist. Aber das kommt eher selten vor. Wenn jemand auf Nummer sicher gehen will, empfehlen wir die Lotto-Card. Damit ist garantiert, dass man an seinen Gewinn kommt, wenn man die Quittung mal verlieren sollte.

Wie oft kommt es vor, dass sich gar niemand meldet?

Das passiert schon gelegentlich, häufiger ist es aber, dass die Gewinner erst mal zögern. Bei höheren Beträgen braucht mancher Gewinner eine Weile, bis er das alles realisiert und für sich herausfindet, was er mit dem ganzen Geld machen will. Aber es gibt auch Gewinner, die quasi am nächsten Tag schon bei uns in der Lotto-Zentrale stehen und ganz aufgeregt sind. Manche glauben erst auch gar nicht, dass sie wirklich so hoch gewonnen haben. Insgesamt hat man gemäß gesetzlicher Verjährungsfrist drei Jahre Zeit, um den Gewinn einzufordern.

Wenn sich ein Gewinner gar nicht meldet, was passiert dann?

Je nach Spielart wird die Gewinnsumme über entsprechende Fonds erneut der Gewinnausschüttung zugeführt, bei Lotto zum Beispiel über die Ausspielung in Sonderauslosungen. Somit kommt sie allen Spielenden zugute.

Dürfen Sie als Lotto-Chefin eigentlich selbst spielen?

Ja, das darf ich. Und ich mache das auch. Das ist ja eine Lotterie, die nach dem Zufallsprinzip funktioniert. Ich kaufe in den Lotto-Shops auch gern ein Rubbellos, weil ich dann gleich sehe, ob ich gewonnen habe.

Von Torsten Gellner