Potsdam

Deutschlands Insektendetektiv Nummer Eins, Mark Benecke, mag es gar nicht, wenn man schlecht über Wespen redet. „Man sieht in den Medien kein einziges Bild, bei dem eine Wespe eine Blüte bestäubt“, so der bekannte Kriminologe. Aber genau das sei es, was Wespen hauptsächlich täten – und eben nicht Gäste auf der Terrasse des Cafés belästigen. „Wenn wir wirtschaftlich denken, dann müssen wir auch an Wespen denken“, so Benecke.

Benecke nutzt das Beispiel der Wespen, um das Missverständnis über die Bedeutung der Insekten zu illustrieren. Allein Wespen stünden mit gut 10000 anderen Tierarten in Verbindung, für andere Insektenarten gilt sicher irgendwie dasselbe. Diese Verbindungen reißen immer mehr, denn die Insektenwelt ist massiv bedroht, wie zuletzt die Krefelder Studie von 2013 lehrte. Ihr zufolge ging die Masse der Insekten um mehr als 70 Prozent zurück – selbst in Naturschutzgebieten. Weil die das so ist und weil sich jeder mehr mit Insekten und ihrer Bedeutung beschäftigen sollte, ist „Dr. Made“ Mark Benecke auch Botschafter der Nabu-Aktion „Insektensommer 2021“ geworden. Er ruft alle dazu auf, das inzwischen gar nicht mehr so große Krabbeln einmal selbst zu untersuchen.

Ähnlich wie die Stunde der Gartenvögel

Ähnlich wie bei der Vogelzählung, kann sich ab diesem Freitag jeder eine Stunde lang in seinem Garten oder in einem Park aufhalten und die Insekten zählen, die sie oder er im Gras oder auf den Blüten findet. Gezählt wird in zwei Zeiträumen nämlich jetzt vom 4. bis 13. Juni und vom 6. bis 15. August. Der Nabu führt diese Aktion schon zum vierten Mal durch.

Mitmachen kann jeder, ob Naturkenner, Kita-Kind oder Familie. Mit Tabelle und Stift, vielleicht auch Lupe und Handy ausgestattet, sucht man sich einen bestimmten bewachsenen Ort aus. Das kann sogar das Kreiselrondell in der Stadt sein. Dort zählt man in einem Radius von zehn Metern eine Stunde lang Insekten und schreibt die höchste Anzahl von einer bestimmten Art auf – ganz so wie bei der Vogelzählung. Das Ergebnis von einer Stunde Zählen wird dem Nabu gemeldet.

Hilfe durch Tabellen und Bestimmungs-App

Nicht jeder ist ein Entomologe. Manche kennen zum Beispiel nicht einmal einen Unterschied zwischen Spinnen und Insekten. Das weiß der Nabu. Deshalb gibt er über seine Webseite den Hobbyforschern viele Hilfsmittel an die Hand. „Es gibt gut 33000 Insektenarten allein in Deutschland. Das geht gar nicht, die alle zu kennen“, sagt Laura Breitkreuz, Nabu-Referentin für Biodiversität und Entomologie. Sie empfiehlt Einsteigern mit der Entdeckungsfrage 2021 zu beginnen. Dabei muss man nur den häufig gepunkteten Asiatischen Marienkäfer vom weniger gepunkteten Siebenpunkt-Marienkäfer unterscheiden. Welche Sorte kommt häufiger vor? Außerdem hat der Nabu auf seinen Seiten acht Top-Insekten aufgelistet, die den Hobby-Entomologen mit hoher Wahrscheinlichkeit begegnen werden. Und wer technische Hilfe ausprobieren will, nutzt mit dem Smartphone unter www.NABU.de/insektensommer/app die Bestimmungshilfe via Schnappschuss.

Auch wenn beim Insektensommer zunächst der Spaß und das Entdecken der Natur die Hauptrollen spielen sollen, die Aktion hat durchaus einen ernsten Hintergrund. Langfristig will der Nabu die Bürger als Feldforscher binden und so herausfinden, wie es denn wirklich um die Insektenwelt bestellt ist. Deren Lage beschreibt Beneckte in Anlehnung an den Weltuntergang als „Insektogeddon“. Er hält Grafiken in die Kamera, nach denen innerhalb von 40 Jahren ein Drittel der Insekten verschwunden ist. Die Bürger müssten der Politik Druck machen: „Wir brauchen euch alle.“

Die Holzbiene dringt nach Norden vor

Einzelne Erkenntnisse brachten schon vorhergehende Zählungen, zum Beispiel, dass die Blaue Holzbiene ziemlich weit in den Norden Deutschlands vorgedrungen ist und auch schon recht früh im Jahr erscheint – vermutlich eine Folge des Klimawandels. Auch ist laut Nabu-Insektenexpertin Daniela Franzisi dank der vorangegangenen Insektenzählungen auch der Wanderzug des Distelfalters ziemlich gut dokumentiert.

„Jeder soll das tun, was er kann“, muntert Entomologin Laura Breitkreuz Interessierte auf. „Es ist wichtig, dass sich jeder damit beschäftigt.“ Mit den Hilfsmitteln und der Zeit bilde jeder seine Expertise heraus – und merke dann auch, welche Bedeutung die Insekten im Ökosystem haben. Die Katastrophe des Insektensterbens sei nämlich noch nicht überall angekommen – zumal in der Politik. Auch das soll der Insektensommer des Nabu ändern.

Die Nabu-Aktion finden Sie unter diesem Link: „Insektensommer“

Von Rüdiger Braun