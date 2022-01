Brandenburger verdienen 859 Euro im Monat weniger als Westdeutsche

Potsdam

Berufstätige Brandenburger beziehen gut 30 Jahre nach der Wende deutlich niedrigere Löhne als Menschen in Westdeutschland – allerdings stehen sie etwa besser da als die arbeitende Bevölkerung in den meisten östlichen Bundesländern. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamts hervor, die die Linksfraktion im Bundestag eingeholt hat. Die Lohnlücke schwindet demnach nur langsam.

So verdienen Vollzeitbeschäftigte in Brandenburg 859 Euro weniger als in Westdeutschland. Während das durchschnittliche Brutto-Monatseinkommen in den alten Bundesländern bei 4457 Euro lag, bezogen Werktätige in der Mark 3598 Euro im Monat.

Mecklenburg-Vorpommern ist Schlusslicht

Nur in Sachsen war die Lohnlücke im Vergleich zum Westen geringer als in Brandenburg– sie betrug 805 Euro. Vollzeitbeschäftigte in Mecklenburg-Vorpommern haben der Statistik zufolge am Ende eines Monats 1049 Euro weniger verdient als Berufstätige im Westen, in Sachsen-Anhalt beträgt die Lücke 909 Euro, in Thüringen 984 Euro.

Entsprechend liegt der Stundenverdienst (brutto) in Ostdeutschland deutlich unter den westdeutschen Werten. Während Hamburger, die im produzierenden Gewerbe oder im Dienstleistungssektor tätig sind, im dritten Quartal des Vorjahrs 29,43 Euro pro Stunde verdienten und Hessen 28,25 Euro, kamen Brandenburger gerade einmal auf 20,87 Euro.

Die Linke fordert schnelle Lohnangleichung

Der Linksfraktionschef im Bundestag, Dietmar Bartsch, forderte eine Angleichung bis 2025. „In jedem ostdeutschen Bundesland wird weniger verdient als in irgendeinem westdeutschen Bundesland“, sagte Bartsch. „Die Lohnlücke ist auch in Brandenburg immer noch gewaltig.“ Die Bundesregierung müsse die Spaltung auf dem Arbeitsmarkt beheben. „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit - das würde berechtigten Frust abbauen“, meinte Bartsch.

Bei der Statistik ist zu beachten, dass es sich um Durchschnittswerte handelt. Es gibt jedoch erhebliche Unterschiede nicht nur zwischen Regionen, sondern auch zwischen Branchen sowie zwischen Männern und Frauen. Einige Experten argumentieren, da in Ostdeutschland Lebenshaltungskosten niedriger seien, sei der Unterschied bei der Kaufkraft geringer als die Lohndifferenz.

Lange Arbeitswoche in Brandenburg

Im Vergleich zu 2020 weist das Datenmaterial aber eine Angleichung der Löhne aus, denn der Unterschied betrug im vergangenen Jahr noch 997 Euro zwischen Ost und West.

Brandenburg gehört zu den Ländern mit der höchsten Wochenarbeitszeit: Sie betrug im dritten Quartal 2021 im Schnitt 39,7 Stunden. Nur Beschäftigte in Sachsen-Anhalt arbeiten noch etwas länger in der Woche (39,8 Stunden). Berliner arbeiten 39 Stunden pro Woche. Am niedrigsten liegt die Wochenarbeitszeit in Bremen mit 37,7 Stunden.

Von Ulrich Wangemann und Verena Schmitt-Roschmann