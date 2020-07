Graal-Müritz

Eine 85-Jährige aus Brandenburg ist am Donnerstag in der Ostsee ertrunken. Nach Polizeiangaben machte die Frau Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern. Sie ging gegen 13.30 Uhr am Strand von Graal-Müritz zum Baden in die Ostsee.

Kurze Zeit später fanden andere Badegäste die Frau leblos im Wasser. Sie brachten sie an Land. Trotz Reanimationsmaßnahmen konnte sie nicht wiederbelebt werden. Der Kriminaldauerdienst Rostock ermittelt. Es wurde festgestellt, dass die Frau ertrunken ist.

Von RND/dpa