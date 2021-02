Potsdam

Als „Klassiker auf Landpartie“ bezeichnen sich die Brandenburgischen Sommerkonzerte, die allerlei Kirchen, Herrenhäuser, Scheunen oder Industriedenkmäler im gesamten Bundesland bespielen. Kurz nach der Wende gegründet, legte das Festival zunächst den Berlinern, vornehmlich aus dem Westteil, die Schönheit des märkischen Umlands ans Herz. Nach und nach mischten sich immer mehr Brandenburger unters Publikum.

Doch durch Corona gerieten die Sommerkonzerte in eine Krise. Bereits Anfang 2019 war der langjährige Geschäftsführer Arno Reckers ausgeschieden. Seine Nachfolgerin Constanze Büchner plante die Saison 2020 zum 30-jährigen Bestehen, die wegen der Pandemie komplett ins Wasser fiel. Daraufhin nahm die Kulturmanagerin zum Jahresende ihren Hut. In seiner Not wendete sich der Trompeter Joachim Pliquett, künstlerischer Leiter der Sommerkonzerte, an Wolfram Korr, der spontan als neuer Geschäftsführer einstieg.

Wolfram Korr, Leiter der Brandenburgischen Sommerkonzerte. Quelle: Paolo Risser

Der umtriebige Musiker und Kulturmanager Korr fühlt sich dem Festival eng verbunden. Als Profi-Geiger hat er hier mehrmals selbst musiziert. Zugleich ist er bestens vernetzt in der Berliner Kulturszene und mit anderen Brandenburger Festivals. Jahrelang entwickelte Wolfram Korr Unterhaltungsprogramme für Kreuzfahrten. In einer Halle in Berlin-Treptow studierte er mit Tänzern, Sängern, Akrobaten die Shows ein, die dann auf der Flotte der Tui aufgeführt wurden. Doch seit März laufen keine Schiffe mehr aus. Die freiberuflichen Künstler wurden arbeitslos. Wolfram Korr steckt in Kurzarbeit-Null. Auftritte als Geiger hat er auch nicht.

Rückkehr in die Hochkultur

Wie gerufen kam da die Anfrage der Brandenburgischen Sommerkonzerte. „Hier kann ich meine Marketing-Fähigkeiten einbringen, die ich mir in der Kreuzfahrtbranche angeeignet habe – in Verbindung mit meiner Vergangenheit als Musiker“, freut sich Wolfram Korr. Die Rückkehr in die Hochkultur sei für ihn „sehr spannend.“

Kuppel der Nikolaikirche am Alten Markt in Potsdam. Hier findet am 5. Juni das Eröffnungskonzert statt. Quelle: Michael Hübner

Wolfram Korr (49) stammt aus Würzburg. Mit 18 Jahren kam er nach Berlin, absolvierte ein Geigenstudium und war von 2002 bis 2008 als Konzertmeister am Philharmonischen Orchester Cottbus engagiert. Dort am Theater hat er auch seine Frau kennengelernt. Die beiden ließen sich auf halbem Wege zwischen Berlin und Cottbus nieder: in Lübben im Spreewald, wo die Sommerkonzerte auch regelmäßig Station machen. „Die Verbindung von erstklassigen Künstlern und dem reichen Kulturerbe Brandenburgs, den schönen märkischen Schlössern und Kirchen, ist magisch“, schwärmt Korr über die Sommerkonzerte. „Und das seit über 30 Jahren! Da gibt es eine große Substanz, die man ausbauen kann“, findet er.

Wolfram Korr sprüht geradezu vor neuen Ideen für das Festival. Er will die Aktivitäten vor Ort weiter ausbauen, regionale Künstler vorstellen und die Musikschulen einbinden. Außerdem plant er, das musikalische Spektrum des Festivals zu erweitern; weg von der „reinen Klassik“ in Richtung Crossover. „Wir wollen die treuen Stammgäste ansprechen, mittelfristig aber auch neue und jüngere Gäste anlocken“, sagt Korr. Auch das Thema Nachhaltigkeit liegt ihm am Herzen; eine faire Honorierung der Künstler ebenso wie die Reduktion des ökologischen Fußabdrucks.

Eröffnungskonzert: Samstag 05.06.2021 | 19 Uhr | Potsdam Nikolaikirche: Das Philharmonische Orchester des Staatstheaters Cottbus spielt Anton Bruckners wuchtige Achte Sinfonie. Sonntag 18.07.2021 | 17 Uhr | Kloster Zinna: Der Schauspieler Sky du Mont rezitiert Text über die Liebe; begleitet vom Leipziger Vocalsextett Sjaella. Samstag 24.07.2021 | 17 Uhr | Dom Brandenburg (Havel): Die Deutsche Streicherphilharmonie, der Spitzennachwuchs aus den Musikschulen, begleitet den vielseitigen Perkussionisten Alexej Gerassimez.

Für die anstehende Saison gilt: „Wir werden die Brandenburgischen Sommerkonzerte erst mal sicher durch die schwierige Zeit bringen und auch mit Einschränkungen unseren Gästen ein tolles und vor allem sicheres Erlebnis bescheren“, verspricht Korr, der zusammen mit dem vierköpfigen Festival-Vorstand ein 23-seitiges Hygienekonzept ausgearbeitet hat. Die Kapazitäten der Spielstätten seien so angepasst worden, dass alle Gäste mit Abstand platziert werden könnten. Und durch getrennte Eingänge könne das Ansteckungsrisiko weitgehend minimiert werden.

Drei Szenarios

Korr plant für jede Veranstaltung drei Szenarios. Im Idealfall werden insgesamt 20.000 Tickets für sämtliche Konzerte komplett verkauft. Bei der zweiten Variante, die Korr „corona-soft“ nennt, setzt man auf doppelte Aufführungen, möglichst unter freiem Himmel. In diesem Fall ließen sich 10.000 Tickets an den Mann bringen. Das schlimmste Szenario wäre „corona-hard“ mit strengsten Hygiene-Maßnahmen, verkleinerten Ensembles und nur 6000 Tickets.

Entsprechend hat Wolfram Korr drei Finanzpläne erstellt. Auf schwarze Zahlen kommen die Sommerkonzerte, die als Sponsorenfestival keine öffentlichen Subventionen erhalten, nur bei voller Auslastung. Die beiden Corona-Modelle hätten hohe Defizite zur Folge. Rettung böte dann nur die im Dezember von Finanzminister Olaf Scholz angekündigte Kostenübernahme für Festivals.

Auf keinen Fall aber will Wolfram Korr bei der Vermittlungsarbeit des Festivals kürzen. „Weil Klassik heute nicht mehr selbsterklärend ist; weder bei Kindern noch bei Erwachsenen“, sagt er.

30 Konzerte plant Korr für dieses Jahr, wobei es sich überwiegend um nachgeholte Veranstaltungen handelt, die 2020 ausfielen. Fünf Konzerte hat er neu ins Programm aufgenommen. „Natürlich weiß niemand, wie die Lage im Sommer 2021 aussieht“, räumt er ein. Doch der Konzertorganisator bleibt zuversichtlich. „Wir wollen bereit sein, sobald ein sicheres Konzerterlebnis möglich ist. Das sind wir sowohl den Künstlern als auch unseren Gästen schuldig“, sagt Wolfram Korr.

Von Antje Rößler