Potsdam

Kurz nach dem Start der Impfschulungen für die Apotheker in Brandenburg meldet sich die Ärztekammer mit scharfer Kritik zu Wort. Aus Sicht der Kammer hat sich die klassische Rollenverteilung bewährt, wonach die Immunisierung nur von ausgebildeten Medizinern durchgeführt werden darf, während die Apotheken für die Abgabe von Medikamenten zuständig sind.

„Nicht zuletzt wegen der möglichen Nebenwirkungen und Komplikationen ist und bleibt das Impfen eine Aufgabe, die ausschließlich Ärztinnen und Ärzten vorbehalten sein muss“, sagte der Präsident der Landesärztekammer Brandenburg, Frank Ullrich Schulz am Montag.

Resolution für klare Trennung

Auch die Corona-Pandemie habe an der „seit Jahrhunderten erfolgreich geregelten Trennung der beiden Berufe nichts geändert, meint Schulz. Er erinnerte an eine gemeinsame Resolution, die Brandenburgs Ärztekammer und Apothekerkammer 2019 gefasst hatten. Darin hatten sich die beiden Berufsvertretungen klar dagegen ausgesprochen, dass die strikte Aufgabentrennung „zum Nachteil der Patienten“ aufgeweicht werden könnte.

Hintergrund waren Überlegungen des damaligen Gesundheitsministers Jens Spahn (CDU), der es Apotheken erlauben wollte, Grippe- oder Masernimpfungen durchzuführen. Spahn verwies damals auf gute Erfahrungen in anderen Ländern, wo Apotheken die Impfkampagnen unterstützen. Gerade in dünn besiedelten Regionen könnten Impfangebote in Apotheken die medizinische Versorgung erleichtern, so Spahn. Aus der Idee wurde nichts.

Vor gut einem Monat hatte der Bund den Weg dafür freigemacht, dass während der Corona-Pandemie auch Zahn- und Tierärzte sowie Apotheker Corona-Impfungen verabreichen dürfen, um möglichst viele niedrigschwelligen Angebote zu schaffen. Seit voriger Woche laufen entsprechende Schulungen in Brandenburg. Sie bestehen aus einem theoretischen und einem praktischen Teil.

„Patientensicherheit hat Vorrang“

„Relativ kurze Schulungen können kein Medizinstudium ersetzen“, warnt Ärztepräsident Schulz. „Hier hat die Patientensicherheit eindeutig Vorrang.“ Das Argument, dass ein niedrigschwelliger Zugang geschaffen würden, lässt Schulz nicht gelten. Der sei auch in den Praxen gegeben.

Die Ärzte befürchten ein Gerangel um Impfstofflieferungen. „Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher hat im Dezember vor unserer Kammerversammlung bestätigt, dass die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in Brandenburg in der Regel pro Praxis mehr Corona-Impfungen verabreichen als ihre Kolleginnen und Kollegen in anderen Bundesländern“, erklärte Schulz. „Es wäre fatal, wenn dieser Impfturbo zusätzlich dadurch behindert würde, dass nun auch andere Impfstellen mit Vakzinen beliefert werden müssten.“

Von Torsten Gellner