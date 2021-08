Brandenburgs Ärzteschaft ruft zu Jugend-Impfung auf

Potsdam

In einem gemeinsamen Aufruf haben die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB), Kinder- und Jugendärzte- sowie Hausärzteverbände am Donnerstag zur Impfung von Jugendlichen ab zwölf Jahren aufgerufen. „Die Vorteile der Impfung überwiegen das Risiko von sehr seltenen Nebenwirkungen deutlich“, sagte Detlef Reichel, Vorsitzender des Landesverbands der Kinder- und Jugendärzte Brandenburg. „Alle Kinder und Jugendlichen sollten sich daher jetzt impfen lassen – ebenso wie alle ungeimpften Erwachsenen.“ Nur mit einer hohen Impfquote könne die Pandemie besiegt werden.

Ärzte haben auf Stiko-Empfehlung gewartet

Die Ärzteorganisationen reagieren damit auf die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) vom Wochenanfang, die nun nach langem Zögern eine Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren gegeben hat. „Die aktuelle STIKO-Empfehlung gibt nicht nur Eltern und Kindern, sondern auch allen Kolleginnen und Kollegen viel Sicherheit“, äußerte Peter Noack, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung. „Wir haben nun eine medizinisch-wissenschaftliche Empfehlung eines unabhängigen Expertengremiums und nicht nur eine Willensbekundung der Politik.“ Vor diesem Hintergrund übernähmen die Kassenärzte jetzt gern die Impfungen junger Patienten.

Die betroffene Altersgruppe (zwölf bis 18 Jahre) in Brandenburg umfasst rund 150.000 Personen. Vor der Stiko-Empfehlung hatten sich viele Ärzte geweigert, diese junge Patientengruppe zu immunisieren. Sie warteten auf ein Signal der Stiko, die bislang nur die Impfung von jungen Risikopatienten empfohlen hatte. Jetzt gibt es grünes Licht.

Kinderärzte-Verband: Impfungen verhindern Schulschließungen

Viele Kinder und Jugendliche litten vor allem unter den Folgen der Lockdown-Maßnahmen, sagte Kinder- und Jugendmediziner Detlef Reichel. Die Krankheit selbst sei für die Altersgruppen aber ebenfalls nicht zu verharmlosen. „Die Impfung bietet einen guten individuellen Schutz und verhindert zudem weitere Lockdowns und Schulschließungen“, so der Chef des Kinderärzte-Verbands.

In Brandenburg stehen nach Auskunft der Kassenärztlichen Vereinigung 1700 Ärzte bereit, um Impfungen vorzunehmen. Kinder und Jugendliche bräuchten nicht zwingend einen Kinderarzt aufsuchen, sie könnten sich in Hausarztpraxen oder bei Fachärzten impfen lassen, sagte KVBB-Sprecher Christian Wehry.

Hausärzte bieten Impftermine für Familien an

Kurzfristig Termine für die ganze Familie bieten Hausärzte laut der stellvertretenden Hausärzte-Verbandsvorsitzenden Katharina Weinert an. Genug Impfstoff sei vorhanden. Gern unterstütze man die Kinder- und Jugendärzte. „Wir beraten gerade die jungen Patienten umfassend und detailliert, da jede Entscheidung für eine Impfung in der Pandemiebekämpfung zählt“, so Weinert.

Die KVBB hat zur Terminvermittlung auf ihrer Website Listen mit Kinder- und Jugendmedizinern veröffentlicht, die COVID-19 Impfungen anbieten. Außerdem sind dort impfenden Haus- und Facharztpraxen verzeichnet (www.kvbb.de/patienten/impfpraxen).

