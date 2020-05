Die Partei im Rücken: So will sich Brandenburgs AfD-Fraktionschef Kalbitz gegen den Ausschluss wehren

Potsdam

So viel Aufmerksamkeit hat die Brandenburger AfD-Fraktion noch nicht erlebt: Mehr als 30 Journalisten, darunter ein halbes Dutzend Kamerateams, belagern am Montagvormittag den Fraktionsflur im Potsdamer Landtag, als ein aufgeräumter Andreas Kalbitz vorbeifedert. „Ich bin zuversichtlich, dass wir mit einem vernünftigen Ergebnis herauskommen“, lässt er die Medienvertreter wissen und verschwindet im Sitzungssaal.

Die Tristesse scheint verflogen

Der Mann hätte eigentlich allen Grund, genickt zu sein: Der AfD-Bundesvorstand hat ihn am Freitag wegen angeblich nicht eingestandener Kontakte in rechtsextremistische Kreise aus der Partei geworfen. Kurz hatte es am Wochenende so ausgesehen, als hätte ihn der Rausschmiss mitgenommen. Da postete die AfD ein Facebook-Video, aufgenommen irgendwo vor wucherndem Grünzeug, im Hintergrund pfeifen Vögel. „Ich bitte euch herzlich, tretet nicht aus!“ appelliert Kalbitz an seine Parteifreunde. Partei-Vize Birgit Bessin neben ihm schaut traurig, sagt, sie sei „erschüttert“ und bittet die AfD-Basis, Kalbitz-Unterstützer-Videos einzuschicken.

Anzeige

Von dieser Tristesse ist am Montag nichts mehr zu spüren. Als die Fraktion nach stundenlanger Beratung auf den Flur tritt – allesamt ohne Corona-Mundschutz -, ist Kalbitz wieder obenauf, militärisch-zackig, im Angriffsmodus.

Weitere MAZ+ Artikel

Steigerungsform: „Außergewöhnlich zuversichtlich“

Eine Revolte, mit der sowieso niemand in Brandenburg gerechnet hatte, ist ausgeblieben. „Außergewöhnlich zuversichtlich“, so die Steigerungsform, gehe er jetzt in die rechtliche Auseinandersetzung um seinen Parteiausschluss, führt der 47-Jährige aus. Sein Fall, so Kalbitz, sei „juristisch gesehen ein Leckerbissen“. Zivilrechtlich und vorm Parteischiedsgericht will Kalbitz sich wehren. Außerdem verlangt die Fraktion in seinem Sinne einen Bundesparteitag, um den Konflikt auf offener Bühne auszutragen.

Lesen Sie dazu: Kalbitz bleibt in der AfD-Fraktion: Stimmen aus anderen Parteien

Aus allen Rohren will Kalbitz feuern. Wie er da im Landtag steht, vergisst man glatt, dass er gerade gar nicht mehr richtig Fraktionsvorsitzender ist. Neben ihm steht der junge Lehrer Dennis Hohloch, der ihn als Fraktionschef vertreten soll, solange noch nicht klar ist, ob Kalbitz nicht doch im Triumph zurückkehrt. Hohloch, in der Fraktion parlamentarischer Geschäftsführer, erklärt, die Besetzung der Fraktionsspitze habe man „auf Wunsch von Andreas Kalbitz“ ausgelassen.

Wie weit die Solidarität Kalbitz, deutschlandweit einem der Köpfe des völkisch-nationalen „Flügels“, in der AfD geht, zeigt das Votum für eine Wiederaufnahme des auf Bundesebene Geschassten in die Landtagsfraktion: 18 von 21 AfD-Abgeordneten stimmen dafür und ändern sogar die Geschäftsordnung, damit diese in der Parteiengeschichte ziemlich einzigartige Rolle rückwärts durchgeht.

Nur zwei Gegenstimmen

Kalbitz hat nun Zeit gewonnen: Er kann in Ruhe seine Verteidigungsstrategie entwerfen. Gegner hat er intern praktisch nicht, seit die Fraktion mit der Landtagswahl 2019 deutlich nachts rechts rückte. Von den 23 Mitgliedern gehören die meisten ins Kalbitz-Lager – die Führungsfiguren im Prinzip alle. Wer für die beiden Gegenstimmen bei der Fraktions-Wahl und eine Enthaltung verantwortlich ist, bleibt unklar – die Abstimmung war geheim.

Vize-Fraktions- und Parteivorsitzende Birgit Bessin an der Seite von Kalbitz. Bessin gehört selbst dem völkischen „Flügel“ an, dessen Gründungsdokument sie unterzeichnet hat.

Ein Putsch ist ebenso wenig von dem anderen Parteivize, Daniel Freiherr von Lützow, zu erwarten, obwohl der ab sofort kommissarisch die Partei führt. Der Freiherr verkündet noch am Montag, der Bundesvorstand werde sich für sein Handeln noch verantworten müssen.

Keine Gemäßigten in Sicht

Von Landesgeschäftsführer Lars Hünich dürfte ebenfalls kaum Widerstand kommen. Der 49-Jährige hat den Kreisverband Potsdam-Mittelmark übernommen, nachdem sich Ende 2018 dessen bisheriger Chef Steffen Königer mit der Parteispitze überworfen hatte. Königer verließ die Partei, der er zunehmend radikale Positionen vorgeworfen hatte.

Eine Sonderstellung nimmt der Chef des fremdenfeindlichen Vereins Zukunft Heimat, Christoph Berndt, ein. Der hatte bei der Aufstellung der Liste für die Landtagswahl 2019 knapp hinter Kalbitz den zweiten Platz errungen und wäre eigentlich heißer Anwärter auf einen guten Posten in Fraktion oder Partei. Dennoch gehört er formal nicht zur ersten Riege. Das allerdings muss kein Zeichen für eine Entfremdung zum bisherigen Partei- und Fraktionschef sein. In seiner Scharnierfunktion zwischen Partei und Straße hält Berndt Abstand zum Parteiapparat, um nicht in den Geruch zu geraten, auf Posten scharf zu sein.

Immerhin ist Fraktions-Chef ein wirtschaftlich einträglich Job. Statt der einfachen Abgeordnetendiät gibt es doppelte Bezüge: rund 16.000 Euro im Monat.

Von Ulrich Wangemann